ใครขัดขืนโดน!ทรัมป์ร้องจำคุกผู้ว่าฯอิลลินอยส์ หลังขวางส่งทหารปราบผู้อพยพ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพุธ(8ต.ค.) เรียกร้องให้จำคุกผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์และนายกเทศมนตรีชิคาโก จากพรรคเดโมแครต โทษฐานขัดขืนยุทธการเนรเทศหมู่ของเขา หนึ่งวันหลังจากทหารติดอาวุธจากรับเทกซัสเดินทางมาถึงรัฐแห่งนี้
ชิคาโก เมืองใหญ่ที่สุดในอิลลินอยส์และเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศ กลายมาเป็นจุดร้อนล่าสุดในยุทธการปราบปรามของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ(ICE) ที่โหมกระพือคำกล่าวหาละเมิดสิทธิและกระตุ้นให้มีการยื่นฟ้องร้องมากมาย
พวกเจ้าหน้าที่ ICE ถูกส่งเข้าไปยังเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของเดโมแครต เพื่อทำการจู่โจมจับกุม โหมกระพือเสียงโวยวายในหมู่ชาวบ้านจำนวนมาก และกระตุ้นการประท้วงด้านนอกที่ตั้งอาคารรัฐบาลกลางต่างๆ
"นายเทศมนตรีชิคาโก ควรถูกจำคุกฐานล้มเหลวปกป้องพวกเจ้าหน้าที่ ICE เช่นเดียวกับผู้ว่าการรัฐ พริตซ์เคอร์" ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนทรุตช์โซเชียลเมื่อวันพุธ(8ต.ค.)
พวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเมืองและของมลรัฐ มีเพียงพอที่จะรับมือการประท้วง แต่ ทรัมป์ อ้างว่าทหารมีความจำเป็นเพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่พวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง ความเคลื่อนไหวที่ก่อความกังวลแก่ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์เขาซ้ำๆ ต่อการเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ
หลังจากก่อนหน้านี้ได้ประจำการกองกำลังป้องกันชาติในลอสแองเจลิสและวอชิงตัน ทหาร 200 นายเดินทางเข้าสู่อิลลินอยส์ในวันอังคาร(7ต.ค.) "ทหารเหล่านี้ถูกใช้งานเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ ICE และบุคลากรของรัฐรายอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐบาลกลาง ในนั้นรวมถึงพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกลาง และปกป้องทรัพย์สินของรัฐบาลกลาง" กองบัญชาการเหนือแห่งกองทัพสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
เจ.บี. พริตซ์เคอร์ ผู้ว่าการรัฐชิคาโก ซึ่งถูกมองในฐานะหนึ่งในว่าที่แคนดิเดทของพรรคเดโมแครตในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี 2028 กลายมาเป็นผู้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ทรัมป์ อย่างดุเดือดที่สุดคนหนึ่ง
เขาประกาศกร้าวในวันพุธ(8ต.ค.) ว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อ และส่งเสียงข้อคับข้องใจต่างๆนานายาวเหยียด ต่อปฏิบัติการปราบปรามผู้อพยพของทรัมป์ "อีกนิดในเส้นทางที่เหลือก็คือเผด็จการเต็มรูปแบบใช่หรือไม่" เขาโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "เราทุกคนต้องยืนหยุดและส่งเสียงต่อต้าน"
จอห์นสัน นายกเทศมนตรีชิคาโก แถลง "โซนปลอด ICE" โดยสินทรัพย์ต่างๆที่เมืองเป็นเจ้าของจะถูกประกาศห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเข้าไป ตามหลังเหตุจู่โจมจับกุมต่างๆนานา พร้อมกล่าวหาพวกรีพับลิกันต้องการ "นัดล้างตาสงครามกลางเมือง"
การปราบปรามคนเข้าเมืองของทรัมป์ มีเป้าหมายเติมเต็มคำสัญญาระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง ในการกำจัดสิ่งที่เขาเรียกว่าอาชญากรต่างชาติ อย่างไรก็ตามเขาต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ทางกฎหมายบางส่วน ในนั้นรวมถึงกรณีผู้พิพากษารายหนึ่งในรัฐออริกอน ที่ออกคำสั่งชั่วคราวขวางเขาประจำการทหารในปอร์ทแลนด์
ทรัมป์ เมื่อช่วงต้นสัปดาหห์ เผยว่าเขาอาจเลือกใช้กฎหมายปราบกบฎ Insurrection Act ที่แทบไม่เคยมีการบังคับใช้ สำหรับบังคับประจำการทหารทั่วประเทศ หากว่าถูกศาลหรือพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขัดขวาง
(ที่มา:เอเอฟพี)