กลายร่างเป็นเผด็จการ!ทรัมป์ขู่ใช้กฎหมายปราบกบฏ ส่งทหารเข้าควบคุมเมืองต่างๆทั่วUS

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันจันทร์(6ต.ค.) ขู่ใช้อำนาจฉุกเฉินปราบกบฏ ในการประจำการทหารเพิ่มเติมเข้าสู่เมืองต่างๆของสหรัฐฯที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายเดโมแครต ยกระดับวาทกรรมดุเดือดขึ้น ในขณะที่ความพยายามระดมกำลังทหารของเขาต้องเผชิญกับการคัดค้านทางกฎหมาย
ผู้นำจากรีพับลิกันรายนี้ ขบคิดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการใช้กฎหมายการก่อกบฏ(Insurrection Act) หลังจากศาลกลางในรัฐออริกอน ได้ระงับการประจำการกองกำลังป้องกันชาติในปอร์ทแลนด์เป็นการชั่วคราว แต่ผู้พิพากษาอีกคนในอิลลินอยส์ อนุญาตให้เดินหน้าความเคลื่อนไหวแบบเดียวกัน ในชิคาโก เฉพาะตอนนี้
ทั้ง 2 เมืองพบเห็นเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งในความพยายามของทรัมป์ ในการเนรเทศหมู่พวกผู้อพยพผิดกฎหมาย กระตุ้นให้เกิดการประท้วงบริเวณด้านนอกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลายแห่ง
"เรามีเหตุผลสำหรับกฎหมาย Insurrection Act ถ้าผมจำเป็นต้องใช้มัน ผมจะทำ" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว "ถ้ามีคนถูกฆ่า และศาลรั้งเราไว้ หรือผู้ว่าการรัฐหรือนายกเทศมนตรีรั้งเราไว้ มั่นใจได้เลยว่า ผมจะทำมัน"
พวกเจ้าหน้าที่อิลลินอยส์ยื่นฟ้องร้องทางกฎหมาย หาทางขัดขวางการประจำการทหารในชิคาโก แต่ผู้พิพากษา เอพริล เพอร์รี ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก โจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนก่อนหน้าทรัมป์ ปฏิเสธที่จะออกคำสั่งระงับคำสั่งของทรัมป์เป็นการชั่วคราว
ผู้พิพากษารายดังกล่าวมีกำหนดรับฟังการพิจารณาคดีเต็มรูปแบบในประเด็นนี้ในวันพฤหัสบดี(9ต.ค.) และร้องขอให้รัฐบาลให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ศาล
ประเด็นโต้เถียงโผล่ขึ้นมา หลังจากรัฐเทกซัส ซึ่งนำโดยพรรครีพับลิกัน มีแผนส่งทหารจากกองกำลังป้องกันชาติของรัฐบาลกลาง 200 นาย เข้าไปยังอิลลินอยส์ ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นความเดือดดาลจาก เจบี พริตซ์เคอร์ ผู้ว่าการรัฐเดโมแครต "พวกเขาควรอยู่ให้ห่างจากอิลลินอยส์" พริตช์เคอร์กล่าว
นอกจากนี้แล้วเขายังกล่าวหาพวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลาง ต่อกรณีที่ทำการจู่โจมตรวจค้นในชิคาโก โดยบอกว่ามันเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุและควบคุมตัวพลเมืองสหรัฐฯอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายไปหลายคน
ความเห็นของทรัมป์เกี่ยวกับกฎหมาย Insurrection Act ที่มีอายุหลายศตวรรษ มีขึ้นไม่กี่นาที หลังจาก พริตซ์เคอร์ เตือนว่า ทรัมป์ กำลังวางแผนยกระดับความรุนแรงโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า "เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับใช้อำนาจฉุกเฉิน เปิดทางสำหรับส่งทหารเข้ามาประจำการในเมืองของเรา"
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ใช้อำนาจส่งทหารจากประจำการกองกำลังป้องกันชาติ 700 นาย เข้าไปยังชิคาโก แม้มีเสียงค้านจากพวกผู้นำเดโมแครต ในนั้นรวมถึง พริตซ์เคอร์ และนายกเทศมนตรีของเมือง
ในคำฟ้องของพวกเขา ทางอัยการสูงสุดและที่ปรึกษาของเมืองชิคาโก กล่าวหา ทรัมป์ กำลังใช้ทหารสหรัฐฯ ลงโทษศัตรูทางการเมือง พร้อมให้คำจำกัดความแผนประจำการทหารในรัฐอิลลินอยส์ ว่า "ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ไม่สำคัญว่ากำลังพลเหล่านั้นจะมาจากไหน"
คริสตี โนเอม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ปกป้องแผนส่งทหารเข้าไปยังชิคาโก อ้างว่าเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของสหรัฐฯแห่งนี้ คือ "เขตสงคราม" ขณะที่ทำเนียบขาวเผยว่ารัฐบาลของทรัมป์กำลังยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาล
ผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักโพลซิบีเอส ที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์(5ต.ค.) พบว่ามีชาวอเมริกาถึง 58% คัดค้านการประจำการกองกำลังป้องกันชาติตามเมืองต่างๆของสหรัฐฯ
อิลลินอยส์และออริกอน ไม่ใช่ 2 รัฐแรกที่ยื่นฟ้องร้องทางกฎหมาย คัดค้านการประจำการกองกำลังป้องกันชาติของรัฐบาลทรัมป์ โดยก่อนหน้านี้ แคลิฟอร์เนีย ได้ยื่นฟ้องหลัง ทรัมป์ ส่งทหารเข้าไปยังลอสแองเจลิส เพื่อสยบการประท้วงที่โหมกระพือขึ้นจากการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามเวลานี้คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล
