ยึดอีกเมือง!ทรัมป์ส่งทหารเข้าปอร์ทแลนด์ คราวนี้ไฟเขียว'ใช้กำลังเต็มอัตรา'ปราบปรามผู้อพยพ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันเสาร์(27ก.ย.) อนุมติประจำการทหารในปอร์ทแลนด์ เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ขยายขอบเขตการเดินหน้าใช้ทหารปฏิบัติภารกิจภายในประเทศ สนับสนุนยุทธการปราบปรามพวกผู้อพยพครั้งใหญ่
การประจำการทหารในปอร์ทแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐออริกอน เป็นความเคลื่อนไหวแบบเดียวกับที่ประธานาธิบดีจากรีพับลิกันรายนี้ ส่งกำลังพลของกองกำลังป้องกันชาติเข้าไปยังลอสแองเจลิสและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แม้มีเสียงคัดค้านจากพวกผู้นำท้องถิ่นที่มาจากพรรคเดโมแครต
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่ ทรัมป์ เปิดฉากจู่โจมพวกนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้าย ตามหลังเหตุโจมตีเข่นฆ่าชีวิตหลายต่อหลายครั้ง ที่ทางประธานาธิบดีรายนี้และพันธมิตรของเขาอ้างว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับ "เครือข่ายก่อการร้ายภายในประเทศ"
"ตามคำร้องขอของ คริสตี โนเอม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ผมสั่งการให้ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีสงคราม มอบทหารที่จำเป็นสำหรับป้องกันสงครามปะทุขึ้นในปอร์ทแลนด์ และที่ตั้งใดๆของ ICE จากการถูกปิดล้อมโจมตีโดยพวกแอนติฟาและพวกกลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศอื่นๆ" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง
ICE หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐฯ เป็นหน่วยงานหลักในปฏิบัติการจู่โจมจับกุมพวกผู้อพยพครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ ของประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อันเป็นที่ถกเถียงในวงกว้าง
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ทรัมป์ ให้อำนาจใช้ทหารตามที่ตั้งต่างๆของ ICE ทั่วประเทศหรือแค่ในปอร์ทแลนด์ บริเวณที่มีการประท้วงมานานหลายเดือน อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐฯรายนี้บอกต่อว่าเขา "อนุมัติใช้กำลังเต็มพิกัด ถ้ามีความจำเป็น" โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม
พวกผู้ประท้วงในปอร์ทแลนด์และเมืองอื่นๆดำเนินการขัดขวางเป็นระยะๆบริเวณทางเข้าที่ตั้งของ ICE ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กระตุ้นให้เกิดการปะทะในบางครั้ง ในระหว่างที่พวกเจ้าหน้าที่พยายามเข้าเคลียร์สถานที่
ทินา โคเท็ค ผู้ว่าการรัฐออริกอน จากพรรคเดโมแครต บอกว่าเธอกำลังขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทำเนียบขาว "ไม่มีภัยความมั่นคงแห่งชาติในปอร์ทแลนด์ ชุมชุมต่างๆของเราปลอดภัยและอยู่ในความสงบ" เธอเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ พร้อมเรียกร้องให้พวกชาวบ้านยังอยู่ในความสงบและใช้ชีวิตกันตามปกติ
เหล่าเจ้าหน้าที่ในปอร์ทแลนด์แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ซ้ำรอยช่วงฤดูร้อนปี 2020 ครั้งที่ ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งสมัยแรก ในตอนนั้นเมืองแห่งนี้พบเห็นเหตุปะทะรุนแรงท่ามกลางการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมทางผิวสี ตามหลังการเสียชีวิตในเงื้อมมือตำรวจของนายจอร์จ ฟลอยด์ ชายผิวสีที่ไม่มีอาวุธ
รอน วีเดน วุฒิสมาชิกออริกอน เรียกความเคลื่อนไหวของทรัมป์ ว่าเป็นเผด็จการยึดครองออริกอน โดยมีเป้าหมายยั่วยุความขัดแย้ง "ผมเรียกร้องชาวออริกอนให้ปฏิเสธความพยายามของทรัมป์ ในการปลุกปั่นความรุนแรง" วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ส่วน คีธ วิลสัน นายกรัฐมนตรีเมืองปอร์ทแลนด์ บอกว่า "จำนวนทหารที่เป็นในปอร์ทแลนด์ คือศูนย์ เช่นเดียวกับตามเมืองอื่นใดของอเมริกา"
ทรัมป์ ส่งทหารเข้าประจำการในลอสแองเจลิสเป็นแห่งแรกในเดือนมิถุนายน ยึดอำนาจของผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครต และกระตุ้นให้เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจที่จำกัดของประธานาธิบดี
จากนั้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวตามมาด้วยการส่งทหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเข้าควบคุมเมืองหลวงของสหรัฐฯ และขู่ขยายขอบเขตสู่เมืองหลักอื่นๆ ในนั้นรวมถึงชิคาโก
คำแถลงเกี่ยวกับการประจำการทหารในปอร์ทแลนด์ มีขึ้นไม่กี่วันตามหลังเหตุยิงนองเลือด ณ ที่ตั้งของ ICE ในเทกซัส ซึ่งทำให้ผู้ถูกควบคุมตัวรายหนึ่งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางบอกว่ามือปืน ซึ่งเสียชีวิตจากการลั่นไกปลิดชีะตนเอง หาทางเล็งเป้าเล่นงานพวกเจ้าหน้าที่ของ ICE จากดาดฟ้าของอาคารหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง
หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ชาร์ลี เคิร์ค นักเคลื่อนไหวหัวอนุรักษ์นิยมถูกยิงเสียชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตามหลังการลอบสังหารดังกล่าว ทรัมป์แถลงตราหน้าพวกขบวนการเคลื่อนไหวฝ่ายซ้าย "อันติฟา" เป็น "กลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศ"
การขึ้นบัญชีดำดังกล่าวก่อความกังวลในหมู่ผู้ที่ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ทรัมป์ ที่บอกว่ามันอาจถูกใช้ปราบปรามพวกผู้เห็นต่างอย่างกว้างขวาง โดยอ้างความมั่นคงแห่งชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดี(18ก.ย.) ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งให้เอฟบีไอ เข้าสืบสวนและขัดขวางความรุนแรงทางการเมืองที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันได้บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า จอร์จ โซรอส ซึ่งตกเป็นเป้าหมายบ่อยครั้งในทฤษฎีสมคบคิดฝ่ายขวา น่าจะเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ควรถูกตรวจสอบ
(ที่มา:เอเอฟพี)