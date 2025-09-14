โดนมาแล้วหลายปท.!ทรัมป์จัดหนัก'จอร์จ โซรอส' สั่งสืบสวนเอาผิดให้ทุนก่อจลาจลในอเมริกา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศกร้าวว่ารัฐบาลอเมริกาจะทำการสืบสวนมหาเศรษฐีนักลงทุน "จอร์จ โซรอส" ต่อคำกล่าวหาที่ว่าเขาให้เงินทุนสนับสนุน "การก่อจลาจลครั้งใหญ่" ในอเมริกา
มหาเศรษฐีนักลงทุนชาวสหรัฐฯเชื้อสายฮังการี และกลุ่มเอ็นจีโอทั้งหลายที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน Open Society Foundations (OSF) ของเขา ถูกโยงกับขบวนการเคลื่อนไหวประท้วงต่างๆนานา ทั้งในสหรัฐฯและต่างแดน มาช้านาน
"พวกเขาเป็นนักปลุกปั่นมืออาชีพ พวกเขาได้รับค่าจ้างสำหรับการประท้วงเป็นอาชีพ จากโซรอสและคนอื่นๆ" ทรัมป์กล่าวกับรายการฟ็อกซ์แอนด์เฟรนด์ส เมื่อวันศุกร์(12ก.ย.) "เรากำลังตรวจสอบโซรอส เพราะผมคิดว่าสำหรับเขาและคนอื่นๆ มันคือคดี RICO case" เขากล่าวพร้อมบอกต่อว่า "มันเป็นมากกว่าการประท้วง มันคือการปลุกปั่นอย่างแท้จริง มีการก่อจลาจลบนท้องถนน และเรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้"
ทั้งนี้ RICO case (หรือคดี RICO) คือ คดีที่ใช้กฎหมายของสหรัฐฯฉบับหนึ่ง ที่เรียกว่าองค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอาชญากรและคอร์รัปชัน (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่กระทำการต่อเนื่อง ด้วยการกรรโชกทรัพย์ ลักพาตัว การฆาตกรรม การติดสินบน และการวางเพลิง
เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐฯเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับ โซรอส และลูกชายของเขา ตามข้อหาต่างๆภายใต้กฎหมายดังกล่าว กล่าวหาทั้ง 2 คนให้การสนับสนุนการประท้วงรุนแรงทั่วสหรัฐฯ "เราไม่อาจปล่อยให้พวกวิกลจริตนี้ฉีกอเมริกาเป็นชิ้นๆอีกต่อไป" ทรัมป์กล่าวบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง
เมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การประท้วงต่อต้านพวกผู้อพยพได้ก่อความสั่นแก่อเมริกา โดยคดีความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลอสแองเจลิส ที่ลุกลามสู่เหตุปะทะกับตำรวจ ปล้นสะดมและวางเพลิง
โซรอส ยังถูกโยงเข้ากับยุทธการ "รัสเซียเกท 2016" ในเอกสารที่ไม่ได้เป็นความลับ ที่เผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมของวุฒิสภาเมื่อเดือนกรฏาคม
ในเอกสารดังกล่าว กล่าวหาเครือข่ายมูลนิธิ Open Society Foundations (OSF) ของโซรอส เกี่ยวข้องกับยุทธการทีมรณรงค์หาเสียงของนางฮิลลารี คลินตัน ที่พยายามกล่าวหา ทรัมป์ สมคบคิดกับรัสเซีย เพื่อบ่อนทำลายชัยชนะของทรัมป์ ในศึกเลือกตั้งปี 2016 คำกล่าวหาที่ทางมอสโกปฏิเสธ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)