ป่วนแล้ว!คนหลายพันเดินขบวนในกรุงวอชิงตัน ต้าน'ทรัมป์'ประจำการทหารคุมเมืองหลวง

พวกผู้ประท้วงหลายพันคนเดินขบวนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันเสาร์(6ก.ย.) เรียกร้องประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยุติการใช้กองกำลังป้องกันชาติลาดตระเวนไปตามท้องถนนสายต่างๆของเมืองหลวงแห่งนี้
เหล่าผู้ประท้วง ณ การเดินขบวน "We Are All D.C." ในนั้นมีพวกผู้คนเมืองผิดกฎหมายและบรรดาผู้สนับสนุนความเป็นรัฐของปาเลสไตน์เข้าร่วมด้วย พากันตะโกนสโลแกนประณามทรัมป์ และชูป้ายข้อความต่างๆนานา บางส่วนระบุ "ทรัมป์ ต้องออกไป เดี๋ยวนี้เลย", "ปล่อยมือจาก ดี.ซี." และ "ต่อต้านการปกครองเผด็จการ"
ทรัมป์ ส่งทหารเข้าประจำการในกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อฟื้นฟูกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ หลังอ้างว่าเมืองหลวงแห่งนี้กำลังเสื่อมโทรมจากปัญหาอาชญากรรม
ประธานาธิบดีทรัมป์ ยังกำหนดให้กรมตำรวจนครบาลเขตเมืองหลวง อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางและส่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ในนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ เข้าดูแลท้องถนนสายต่างๆในเมืองแห่งนี้ ความเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลกลางดำเนินการเกินขอบเขต
ข้อมูลกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯพบว่าอาชญากรรมรุนแรงในกรุงวอชิงตัน ในปี 2024 ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ในขณะที่เมืองหลวงแห่งนี้ เป็นเขตปกครองโดยรัฐบาลกลาง ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของสภาครองเกรส
ทรัมป์ ในวันอังคาร(2ก.ย.) แย้มว่าเขาจะส่งกองกำลังป้องกันชาติ สังกัดกระทรวงกลาโหมภายใต้ชื่อใหม่ "กระทรวงสงคราม" เข้าสู่ต่อกับอาชญากรรมในชิคาโก ถือเป็นความพยายามขยายขอบเขตการใช้ทหารควบคุมเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของสหรัฐฯ เพื่อทำการจับกุมและเนรเทศพวกผู้อพยพ ที่คาดหมายว่าจะกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
"ชิคาโกจะได้รู้ว่า ทำไมมันถึงถูกเรียกว่า กระทรวงสงคราม" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรัตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ในโพสต์ยังมีภาพไอเอของทรัมป์และเขียนคำบรรยายว่า "ผมชอบกลิ่นการเนรเทศในตอนเช้า" อ้างถึงคำพูดในภาพยนตร์เรื่องกองทัพอำมหิต (Apocalypse Now) ปี 1979
ผู้ประท้วงรายหนึ่งนามว่าเคซีย์ กล่าวว่า "สิ่งที่พวกเขาพยายามทำในดี.ซี. เป็นสิ่งที่พวกเขาพยายามทำเหมือนกับระบอบเผด็จการอื่นๆ พวกเขากำลังทดสอบดี.ซี. และถ้าผู้คนมีความอดทนพอ พวกเขาจะเดินหน้ายิ่งขึ้นและขยายวงสู่พื้นที่อื่นๆเพิ่มเติม ดังนั้นเราจำเป็นต้องหยุดมันในขณะที่เรายังคงหยุดมันได้"
ทหารมากกว่า 2,000 นาย ในนั้นมาจาก 6 รัฐที่นำโดยรีพับลิกัน ถูกส่งลาดตระเวนไปตามท้องถนนสายต่างๆในเมืองหลวง มันไม่ชัดเจนว่าภารกิจนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ขณะที่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางกองทัพขยายคำสั่งประจำการกองกำลังป้องกันชาติในดี.ซี. ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
ไบรอัน ชวาลบ์ อัยการสูงสุดของวอชิงตัน ดี.ซี. ยื่นฟ้องร้องต่อศาลในวันพฤหัสบดี(4ก.ย.) หาทางขัดขวางการประจำการทหาร อ้างว่ามันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและละเมิดกฎหมายรัฐบาลกลางต่างๆนานา
อย่างไรก็ตามชาวบ้านบางส่วนยินดีต่อการมีกองกำลังป้องกันชาติ และเรียกร้องขอให้ส่งทหารเข้าประจำการตามพื้นที่ต่างๆที่มีพวกผู้อยู่อาศัยฐานะด้อยกว่าพำนักอยู่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเหตุอาชญากรรมชุกชุม หลังจากที่ผ่านมาพบเห็นกองกำลังป้องกันชาติประจำการตามย่านใจกลางเมืองและแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า
มาเรียล โบว์เซอร์ นายกเทศมนตรีวอชิงตัน ดี.ซี. ยกย่องความเคลื่อนไหวของทรัมป์ ในการประจำการเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรัฐบาลกลางในเมืองแห่งนี้ แต่แสดงความหวังว่าภารกิจของกองกำลังป้องกันชาติจะจบลงในเร็ววัน
ทั้งนี้มีรายงานว่า ทรัมป์ อยู่ที่สนามกอล์ฟรอบนอกกรุงวอชิงตัน และไม่ได้อยู่ในทำเนียบขาว ตอนที่พวกผู้ประท้วงเดินขบวนผ่านในวันเสาร์(6ก.ย.)
(ที่มา:รอยเตอร์)