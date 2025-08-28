สันติสุขยังห่างไกล!รัสเซียไม่เอากองกำลังสันติภาพยุโรปในยูเครน ตัดความเป็นไปได้เจรจาตรง'เซเลนสกี'

รัสเซียในวันพุธ(27ส.ค.) ตีกลับแนวคิดประจำการกองกำลังรักษาสันติภาพยุโรปในยูเครน และปฏิเสธความเป็นไปได้ในการพบปะเจรจากับประธานธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ในความเคลื่อนไหวที่ก่อความเสียหายอีกครั้งแก่โอกาสทั้งที่ 2 ฝ่ายจะบรรลุข้อตลงสันติภาพ
เมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พบปะกับทั้ง เซเลนสกี และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในความพยายามยุติความขัดแย้ง ซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 3 ปีครึ่ง อย่างไรก็ตาม รัสเซีย แทบไม่ส่งสัญญาณถึงความตั้งใจประนีประนอมใดๆ
ยูเครน กำลังผลักดันการรับประกันความมั่นคงที่มีตะวันตกหนุนหลัง ส่วนหนึ่งในข้อตกลงใดๆ เพื่อการันตีว่ารัสเซียจะไม่โจมตีพวกเขาอีกรอบ ในขณะที่มอสโกเรียกร้องให้เคียฟยอมสละดินแดนเพิ่มเติม ในภาคตะวันออกของประเทศ
เมื่อถามว่าเครมลินมีมุมมองอย่างไร ต่อความเป็นไปได้ในการมีกองกำลังรักษาสันติภาพยุโรปในยูเครน ทาง ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกวังเครมลินตอบว่า "เรามองการพูดคุยดังกล่าวในแง่ลบ ความเป็นจริงคือ มันเป็นการเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของนาโตเข้าสู่ยูเครน" ที่รัสเซียมองว่ามันเป็นหนึ่งในรากเหง้าของปัญหาที่อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวเปิดฉากรุกรานเต็มรูปแแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
"การรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่สุดในการพูดคุยหาทางออกความขัดแย้ง" เปสคอฟกล่าว อย่างไรก็ตามเขาบอกว่ามอสโกจะไม่พูดอย่างเจาะจงต่อสาธารณะว่ามันควรเป็นไปในลัษณะใด
ก่อนหน้านี้ เซเลนสกี กล่าวหา รัสเซีย ไม่จริงจังกับการเสาะหาสันติภาพ หลังมอสโกปฏิเสธเสียงเรียกร้องหลายต่อหลายครั้ง สำหรับข้อตกลงหยุดยิงในทันที "ปัจจุบันรัสเซียกำลังส่งสัญญาณในทางลบในแง่ของการประชุมและพัฒนาการต่างๆเพิ่มเติม ยังคงเดินหน้าโจมตีเมืองและหมู่บ้านต่างๆของเรา" ผู้นำยูเครนโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
เวลานี้ เคียฟ อยู่ระหว่างหารือกับบรรดาผู้สนับสนุนสำคัญๆ ในความพยายามเคาะว่าการรับประกันความมั่นคงควรเป็นไปในรูปแบบใดๆ ขณะที่ เซเลนสกี มองว่าการพบปะโดยตรงกับ ปูติน เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการผ่าทางตันสำหรับข้อตกลงใดๆ
อย่างไรก็ตามวังเครมลิน ยังคงคัดค้านต่อแนวคิดนี้ ดังนั้นการประชุมดังกล่าวจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตดันใกล้ ในขณะที่พวกเขายังคงแสดงความสงสัยในความชอบธรรมทางกฎหมายของเซเลนสกี
การเจรจาระหว่าง 2 ฝ่าย 3 รอบที่ผ่านมา ในอิสตันบูล ล้มเหลวในการผลิดอกออกผลใดๆ ยกเว้นแต่การแลกเปลี่ยนเชลยศึกเพิ่มเติม
คณะผู้แทนเจรจาของมอสโกเรียกร้องให้ยูเครนถอนทหารออกจาก 4 แคว้น ประกอบด้วย โดเนตส์ก, เคียร์ซอน, ลูฮันสก์ และซาโปริซเซีย ที่รัสเซียอ้างผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ส่วนหนึ่งในเงื่อนไขล่วงหน้าของข้อตกลงสันติภาพใดๆ อย่างไรก็ตาม เคียฟ ปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวว่าไม่มีวันที่จะเกิดขึ้น
ความเคลื่อนไหวล่าสุดมีขึ้นในขณะที่รัสเซียยังคงเดินหน้ากดดันทั่วแนวหน้า โดยเคียฟเผยว่าปฏิบัติการโจมตีทั่วยูเครนในวันพุธ(27ส.ค.) สังหารผู้คนไป 3 รายและบ้านเรือนกว่า 100,000 หลัง เกิดไฟฟ้าดับ "รัสเซียโจมตีโครงร้างพื้นฐานพลังงานและการขนส่งก๊าซใน 6 ภูมิภาค" กระทรวงพลังงานยูเครนระบุในถ้อยแถลง
กระทรวงพลังงานยูเครนระบุว่าการโจมตีดังกล่าว "เป็นความตั้งใจทางนโยบายในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนของยูเครน ก่อนสิ้นสุดฤดูร้อน บ่อนทำลายระบบจ่ายความร้อน ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว"
ฟาร์มแห่งหนึ่ง ในแคว้นเคียร์ซอน ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่ชุดใหญ่ ส่งผลให้มีคนงานเสียชีวิต 2 ราย ขณะเดียวกันมีหญิงชราวัย 81 ปีรายหนึ่ง เสียชีวิตในเหตุโจมตีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ในเมืองเอกของแคว้นแห่งนี้
รัสเซีย ซึ่งเวลานี้ควบคุมดินแดนของยูเครนได้ราวๆ 1 ใน 5 สามารถรุกคืบได้อย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในยุทธการเล่นงานกองทัพที่เล็กกว่าและมีอาวุธยุทโธปกรณ์ด้อยกว่าของเคียฟ
ในวันพุธ(27ส.ค.) มอสโกอ้างว่าสามารถควบคุมถิ่นที่อยู่อาศัยได้อีกแห่งในแคว้นโดเนตส์ก ใกล้กับเมืองโปครอฟส์ก ที่ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงโดยกองทัพรัสเซีย หลังพยายามยึดเหมืองแห่งนี้มานานหลายเดือน
(ที่มา:เอเอฟพี)