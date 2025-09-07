ใช้กับคนในชาติซะงั้น!ทรัมป์ขู่ประเดิมชื่อใหม่'เพนตากอน' ปลดปล่อย'กระทรวงสงคราม'จัดการชิคาโก

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันเสาร์(6ก.ย.) ขู่ปลดปล่อยกระทรวงกลาโหมภายใต้ชื่อใหม่ "กระทรวงสงคราม" กับชิคาโก โหมกระพือความตึงเครียดเพิ่มเติม ต่อกรณีที่เขาพยายามผลักดันประจำการทหารตามเมืองต่างๆของอเมริกาที่บริหารงานโดยเดโมแครต
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการหาทางเลียนแบบปฏิบัติการในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของสหรัฐฯ ดินแดนที่เขาประจำการกองกำลังป้องกันชาติและเสริมกำลังเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง เพื่อทำการจับกุมและเนรเทศพวกผู้อพยพ ซึ่งดหมกระพือเสียงเดือดดาลจากชาวบ้านท้องถิ่น
"ชิคาโกจะได้รู้ว่า ทำไมมันถึงถูกเรียกว่า กระทรวงสงคราม" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรัตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ในโพสต์ยังมีภาพไอเอของทรัมป์และเขียนคำบรรยายว่า "ผมชอบกลิ่นการเนรเทศในตอนเช้า" อ้างถึงคำพูดในภาพยนตร์เรื่องกองทัพอำมหิต (Apocalypse Now) ปี 1979
เมื่อวันศุกร์(5ก.ย.) ทรัมป์ ลงนามใรคำสั่งฉบับหนึ่งเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมเป็น "กระทรวงสงคราม" บอกว่ามันเป็นการส่งสารแห่งชัยชนะไปทั่วโลก
เจบี พริตซ์เคอร์ ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ ดินแดนที่เมืองชิคาโกตั้งอยู่ ส่งเสียงแสดงความขุ่นเคืองต่อโพสต์ของทรัมป์ "ประธานาธิบดีสหรัฐฯขู่ทำสงตรามกับเมืองหนึ่งๆของอเมริกา มันไม่ใช่เรื่องตลก มันไม่ปกติ" เขาโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "อิลลินอยส์จะไม่ยอมถูกข่มขู่โดยผู้กระสันเป็นเผด็จการ"
การประจำการทหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของทรัมป์ ซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกที่ลอสแองเจลิสในเดือนมิถุนายน ตามด้วยกรุงวอชิงตัน ได้กระตุ้นการท้าทายทางกฎหมายและการประท้วง โดยฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์เรียกมันว่าเป็นการสำแดงกำลังอำนาจเผด็จการ
นอกเหนือจากชิคาโก ทรัมป์ยังขู่ดำเนินการแบบเดียวกันในบัลติมอร์และนิวออร์ลีนส์ ที่บริหารงานโดยพรรคเดโมแครต
ในวันเสาร์(6ก.ย.) กรุงวอชิงตัน เมืองหลวงของสหรัฐฯ ดินแดนที่กองกำลังป้องกันชาติถูกส่งเข้าประจำการมาตั้งแต่ที่ ทรัมป์ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางอาญาในเดือนสิงหาคม ได้มีการเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ไปตามย่านใจกลางเมือง โดยพวกผู้เข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องให้ยุติสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การยึดครอง"
(ที่มา:เอเอฟพี)