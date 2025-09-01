ต้นแบบปชต.!เชื่อทรัมป์ส่งทหารคุมเมืองต่างๆ เป้าหมายแท้จริงกุมอำนาจเลือกตั้งปี2026

เป้าหมายในท้ายที่สุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการส่งทหารเข้าประจำการตามเมืองต่างๆของอเมริกา คือเพื่อยึดอำนาจเข้าควบคุมการเลือกตั้งในปี 2026 จากคำกล่าวหาของเจบี พริตซ์เตอร์ ผู้ว่าการรัฐอิลลิยอนส์ในวันอาทิตย์(31ส.ค.) พร้อมเรียกการประจำดังกล่าวว่าเป็น "การรุกราน"
ทรัมป์ ดำเนินการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยการส่งทหารเข้าลาดตระเวนตามท้องถนนสายต่างๆในลอสแองเจลิส เพื่อจับกุมพวกผู้อพยพผิดกฎหมาย และเข้าประจำการในวอชิงตัน เพื่อจัดการกับสิ่งที่เขาเรียกว่า "อาชญากรรมเกินควบคุม" พร้อมแย้มว่าเขากำลังพิจารณาส่งทหารเข้าประจำการในบัลติมอร์, ชิคาโก และเมืองอื่นๆ ด้วย ซึ่งทั้งหมดเป็นเมืองที่บริหารงานโดยของพรรคเดโมแครต
พริตซ์เตอร์ ผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครต กล่าวว่า "เขาคงอยากหยุดการเลือกตั้งปี 2026 หรือพูดตรงๆคือ เขาต้องการควบคุมการเลือกตั้งนี้ เขาจะแต่อ้างว่ามีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และจากนั้นเขาจะส่งทหารเข้าพื้นที่ เปิดทางสำหรับการเข้าควบคุม" พริตซ์เตอร์ บอกกับสำนักข่าวซีบีเอส
ผู้ว่าการรัฐรายนี้กล่าวต่อว่าการประจำการทางทหารใดๆที่บีบบังคับฝืนใจผู้ว่าการรัฐต่างๆ เท่ากับเป็นการ "รุกรานด้วยกองกำลังสหรัฐฯ ถ้าพวกเขาทำอย่างนั้นจริงๆ"
คริสติ โนเอ็ม รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ บอกกับสำนักข่าวซีบีเอสก่อนหน้านี้ว่า เธอจะเพิ่มทรัพยากรแก่ปฏิบัติการต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯอเมริกา (ICE) ในอิลลินอยส์ แต่การตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการส่งกองกำลังป้องกันชาติหรือทหารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับทรัมป์
อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ พริตซ์เตอร์ ชี้ว่าถ้าทหารถูกส่งมาพร้อมพวกเจ้าหน้าที่ ICE "พวเขาจะต้องขึ้นศาลอย่างรวดเร็ว เพราะว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมาย"
ที่ผ่านมา ทรัมป์ มักใช้คำพูดเสียดแทงปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ของ พริตซ์เตอร์ "มี 6 คนเสียชีวิตและ 24 คนถูกยิง ในชิคาโก เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว และ เจบี พริตซ์เตอร์ ผู้ว่าที่อ่อนแอและน่าสมเพชของอิลลินอยส์ เพิ่งพูดว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือในการแทรกแซงอาชญากรรม" ทรัมป์ เขียนบนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเองในวันเสาร์(30ส.ค.) "เขาบ้าไปแล้ว จะดีกว่าถ้าเขาจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็ว หรือไม่ เราก็จะเข้าไปเอง!"
สำนักข่าวซีบีเอสอ้างว่าอาชญากรรมลดลงอย่างมากระหว่งการประจำการกำลังทหารในกรุงวอชิงตัน ซึ่งเวลานี้ลากยาวมานาน 3 สัปดาห์แล้ว โดยเหตุฆาตกรรมลดลงถึง 41% ลักขโมยลดลง 69% และปล้นรถน้อยลง 83%
ซีเจ แจ็คสัน ชาวบ้านชิคาโกวัย 35 ปี มองว่าการประจำการกองกำลังป้องกันชาติในเมืองวินดี ซิตี เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามชาวบ้านอีกคน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยาม ยอมรับรู้สึกกังวลเล็กน้อย เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเห็นทหารประจำการบนท้องถนน
ทรัมป์ พาดพิงเฉพาะเมืองต่างๆที่บริหารงานโดยเดโมแครต ที่เขากำลังพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประจำการทหารตามท้องถนน แท้ระดับอาชญากรรมร้ายแรงกำลังแพร่ระบาดตามเมืองต่างๆของสหรัฐฯในหลายเมือง ในนั้นรวมถึงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรีพับลิกันด้วย อย่างเช่น มิสซูรี, เทกซัสและเทนเนสซี
เมื่อถูกถามว่าประธานาธิบดีจะพิจารณาส่งทหารเข้าไปยังเมืองและรัฐต่างๆที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรรครีพับลิกันหรือไม่ ทาง โนเอ็ม กล่าวว่า แน่นอน ทุกๆเมืองได้รับการประเมินว่าอะไรที่เราจำเป็นต้องดำเนินการในแต่ละเมือง เพื่อให้เมืองเหล่านั้นมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น"
(ที่มา:เอเอฟพี)