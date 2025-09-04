ไม่นานยึดอำนาจทั่วปท.!ทรัมป์แย้มส่งทหารคุม'นิวออร์ลีนส์'อีกเมือง ข้ออ้างเดิมจัดการอาชญากรรม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันพุธ(3ก.ย.) แย้มว่าเขาอาจส่งทหารรัฐบาลกลางเข้าไปยังลุยเซียนา เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรม ตามหลังความเคลื่อนไหวแบบเดียวกันในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวในช่วงเริ่มต้นการพบปะประชุมกับ คารอล นาฟรอสกี ประธานาธิบดีโปแลรด์ โดยบอกว่ารัฐบาลของเขาอยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะส่งทหารเข้าไปยังชิคารโกหรือเมืองอื่นๆอย่างนิวออร์ลีนส์หรือไม่ "เราอาจส่งทหารไปยังลุยเซียนา พวกคุณมีนิวออร์ลียส์ ที่มีปัญหาอาชญากรรม เราจะทำให้มันดีขึ้นภายในเวลาราวๆ 2 สัปดาห์"
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังอ้างว่าปัญหาอาชญากรรมในบัลติมอร์ "อยู่ในระดับที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อน" และเผยว่าเขาจะพิจารณาส่งทหารเข้าไปยังเมืองในรัฐแมริแลนด์แห่งนี้เช่นกัน ถ้าเขาถูกขอให้ทำเช่นนั้น "ถ้าเราไปที่บัลติมอร์ เราสามารถทำให้มันดีขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่ผมคิดว่าเราจะรอจนกว่าได้รับการร้องขอ"
ที่ผ่านมา ทรัมป์ มักขู่ยกระดับใช้กองกำลังรัฐบาลกลางเข้าปราบปรามตามเมืองต่างๆของสหรัฐฯที่นำโดยเดโมแครต อ้างว่าต้องใช้อำนาจประธานาธิบดี ส่วนหนึ่งในความพยายามเร่งด่วนในการจัดการกับอาชญากรรม แม้ว่าพวกเจ้าหน้าที่ของเมืองเหล่านั้น ยืนยันตัวเลขที่ลดลงของเหตุฆาตกรรม ความรุนแรงจากอาวุธปืนและการลักขโมย
ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคาร(2ก.ย.) เขาเพิ่งแย้มว่าจะส่งกองกำลังป้องกันชาติเข้ายังชิคาโก แต่ไม่ได้บอกว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ มีอำนาจเหนือชิคาโกและบัลติมอร์ ไม่เท่ากับที่เขามีเหนือกรุงวอชิงตัน ทั้งนี้ในฐานะประธานาธิบดี ทรัมป์กุมอำนาจเหนือดินแดนแห่งนี้ เนื่องจากกรุงวอชิงตัน ไม่ได้เป็นรัฐหนึ่งๆของอเมริกา
(ที่มา:รอยเตอร์)