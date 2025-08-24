ค่อยๆยึดอำนาจ!เพนตากอนเล็งส่งทหารเข้าคุมชิคาโกอีกเมือง ทรัมป์อ้างยกระดับปราบอาชญากรรม-คนเร่ร่อน

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) มีแผนส่งทหารอเมริกาเข้าประจำการในชิคาโก ตามคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าเขากำลังลุยปราบปรามอาชญากรรม, คนเร่ร่อนและคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ในวันเสาร์(23ส.ค.)
แผนการของเพนตากอน ที่ดำเนินการกันมานานหลายสัปดาห์ เกี่ยวข้องกับหลายทางเลือก ในนั้นรวมถึงระดมสมาชิกกองกำลังป้องกันชาติหลักพันนายอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายน ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
"ชิคาโกยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ" ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าวในวันศุกร์(22ส.ค.) เย้ยหยันนายกเทศมนตรีของเมือง ในขณะที่เขาเดินหน้ากล่าวโจมตีเมืองต่างๆที่บริหารงานโดยเหล่านักการเมืองเดโมแครต "มันอาจเป็นเมืองถัดไป ที่เราจะทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย"
เพนตากอนระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันเสาร์(23ส.ค.) ว่า "เราไม่ขอคาดเดาปฏิบัติการต่างๆในอนาคต ทางกระทรวงกำลังวางแผนอย่างเป็นระบบและเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานคู่หูอื่นๆ เกี่ยวกับแผนปกป้องทรัพย์สินและบุคลากรของรัฐบาลกลาง" ทำเนียบขาวยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวนี้ของวอชิงตันโพสต์
เจบี พริตซ์เคอร์ ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์จากพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองชิคาโก ระบุในถ้อยแถลงว่ารัฐแห่งนี้ไม่เคยได้รับการทาบทามสอบถามมาจากรัฐบาลกลาง ว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ และยืนยันไม่มีความต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินในแง่ของการประจำการกองกำลังป้องกันชาติหรือทหารหน่วยอื่นๆ
"โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามจัดฉากวิกฤต ทำให้ชาวอเมริกาที่ปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องแบกลายเป็นเรื่องทางการเมือง และยังคงใช้อำนาจโดยมิชอบหันเหความสนใจออกจากความเจ็บปวดที่เขาก่อให้กับครอบครัวชนชั้นแรงงานทั้งหลาย" พริตซ์เคอร์ระบุ
โฆษกของ แบรนดอน จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีชิคาโก ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ แต่ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์(22ส.ค.) จอห์นสัน บอกว่าเมืองของเขามีความกังวลอย่างยิ่งต่อผลกระทบของการประจำการกองกำลังป้องกันชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
"ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางของประธานาธิบดีคือ การไม่ประสานงาน ไม่ได้ร้องขอและไม่สมเหตุสมผล" นายกเทศมนตรีกล่าว พร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อปีที่แล้ว เหตุฆาตกรรมในชิคาโก ลดลงมากกว่า 30% ชิงทรัพย์ลดลง 35% และยิงกันลดลงเกือบ 40%
ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ว่าการรัฐ 3 แห่งที่มาจากรีพับลิกัน ทำตามคำร้องขอของทรัมป์ ด้วยการส่งกองกำลังป้องกันชาติหลายร้อยนาย เดินทางเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร เข้ามาประจำการในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ประธานาธิบดีรายนี้วาดภาพเมืองหลวงของประเทศ ในฐานะเมืองที่จมอยู่ในอาชญากรรม แม้ข้อมูลกระทรวงยุติธรรมพบว่าอาชญากรรมรุนแรงในกรุงวอชิงตัน ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปีเมื่อปีที่แล้ว
ในเดือนมิถุนายน ทรัมป์ อกคำสั่งให้นาวิกโยธิน 700 นายและกองกำลังป้องกันชาติ 4,000 นาย เข้าประจำการในลอสแองเจลิส ไม่ถูกคัดค้านจากผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่มาจากพรรคเดโมแครต เพื่อบปราบปรามการประท้วงต่อต้านปฏิบัติการจู่โจมจับกุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง
