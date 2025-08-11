ดินแดนอาชญากรรม!ทรัมป์กร้าวย้ายคนเร่ร่อนเข้าพ้นกรุงวอชิงตัน หลังขู่ยึดอำนาจรัฐบาลท้องถิ่น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอาทิตย์(10ส.ค.) ประกาศกร้าวว่าพวกคนเร่ร่อนจำป็นต้องย้ายออกจากห่างกรุงวอชิงตัน ไม่กี่วันหลังจากรำพึงรำพันเกี่ยวกับการที่จะให้รัฐบาลกลางยึดอำนาจบริหารเมืองหลวงของอเมริกาแห่งนี้จากรัฐบาลท้องถิ่น อ้างถึงอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ผู้นำจากพรรครีพับลิกันรายนี้แถลงเกี่ยวกับแผนจะยึดกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลกลางเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ หากยังไม่แก้ไขกฏหมายให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 14 ปี ที่ก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรง ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
กรุงวอชิงตัน บริหารงานโดยรัฐบาลท้องถิ่นของดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียที่มาจากการเลือกตั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของสภาคองเกรส อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ หงุดหงิดกับเมืองหลวงแห่งนี้มานาน เขาขู่ยึดกรุงชิงตันเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลกลาง และมอบอำนาจการตัดสินใจการบริหารแก่ทำเนียบขาว
"ผมกำลังจะทำให้เมืองหลวงของเราปลอดภัยขึ้น และสวยงามที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้" ทัมป์โพสต์ข้อความบนทรุตช์โซเชียลในวันอาทิตย์(10ส.ค.) "คนเร่ร่อนต้องย้ายออกไปในทันที เราจะมอบสถานที่ให้พวกคุณอยู่ แต่ห่างจากเมืองหลวง" เขากล่าว พร้อมระบุพวกอาชญากรภายในเมืองจะถูกจำคุกอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นอย่างเร็วมากๆ"
อ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว พบว่ากรุงวอชิงตันรั้งอันดับ 15 ในรายชื่อเมืองหลักของสหรัฐฯที่มีประชากรคนเร่ร่อนมากที่สุด โดยพบเห็นผู้คนหลายหมื่นคนใช้ชีวิตในศูนย์พักพิงหรือตามท้องถนนในแต่ละคืน แม้ตัวเลขดังกล่าวลดลงจากช่วงก่อนหน้าโรคระบาดใหญ่โควิด-19ก็ตาม
ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสัปดาห์ ทรัมป์ขู่ประจำการกองกำลังป้องกันชาติในกรุงวอชิงตัน ส่วนหนึ่งในคำกล่าวอ้างอันเป็นเท็จของเขา เกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเมืองหลวงแห่งนี้ ตามรายงานของเอเอฟพี
เอเอฟพีกล่าวอ้างสถิติของตำรวจ ระบุว่าในข้อเท็จจริงคืออาชญากรรมรุนแรงในเมืองหลวงแห่งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 ลดลง 26% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตราอาชญากรรมของกรุงวอชิงตันในปี 2024 แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ทศวรรษ "เราไม่ได้กำลังเผชิญอาชญากรรมสูงลิ่ว" มูเรียล โบวเซอร์ กล่าวกับเอ็มเอสเอ็นบีซีในวันอาทิตย์(10ส.ค.)
อย่างไรก็ตามในความเห็นของนายกเทศมนตรีจากพรรคเดโมแครตรายนี้ เธอไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ โดยบอกแต่เพียงว่า "การเปรียบเทียบกับประเทศหนึ่งใดที่ถูกสงครามฉีกเป็นชิ้นๆ เป็นคำพูดที่เกินจริงและเป็นเท็จ"
คำขู่ของทรัมป์ในการส่งกองกำลังป้องกันชาติเข้าประจำการในกรุงวอชิงตัน มีขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากเขาประจำการกองกำลังป้องกันชาติของแคลิฟอร์เนีย เข้าไปยังลอสแองเจลิส เพื่อปราบปรามการประท้วงต่อต้านการจู่โจมจับกุมพวกผู้อพยพ แม้มีเสียงคัดค้านจากพวกผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
บ่อยครั้งที่ประธานาธิบดีรายนี้ครุ่นคิดเกี่ยวกับการใช้ทหารเข้าควบคุมเมืองต่างๆของอเมริกา ซึ่งส่วนมากอยู่ภายใต้การบริหารของเดโมแครต และเป็นปรปักษ์กับแรงผลักดันชาตินิยมของเขา
(ที่มา:เอเอฟพี)