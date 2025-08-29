สนุกแน่!ทรัมป์พุ่งเป้าเล่น'จอร์จ โซรอส' ร้องเอาผิดฐานหนุนประท้วงรุนแรงในสหรัฐฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เรียกร้องดำเนินคดีทางอาญากับมหาเศรษฐี จอร์จ โซรอส และลูกชาย "หัวซ้ายจัด" ของเขา ต่อกรณีสนับสนุนการประท้วงรุนแรงทั่้วประเทศ
นักลงทุนชาวอเมริกาเชื้อสายฮังการี ให้การสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวภาคพลเมืองต่างๆนานามาช้านานผ่านองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเขา(เอ็นจีโอ) และถูกเชื่อมโยงบ่อยครั้งในเหตุประท้วงต่างๆในสหรัฐฯและในประเทศอื่นๆ
ในข้อความที่โพสต์บนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเองเมื่อวันพุธ(27ส.ค.) ทรัมป์ อ้างว่า โซรอส และ อเล็กซานเดอร์ ลูกชาย ควรถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายองค์กรที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอาชญากรและคอร์รัปชัน (RICO ) ซึ่งเป็นกฎหมายรัฐบาลกลางที่มักใช้ดำเนินคดีกับสมาชิกแก๊งอาชญากรรม
"การที่ครอบครัวของโซรอสให้การสนับสนุนการประท้วงรุนแรงและความเคลื่อนไหวอื่นๆทั่วสหรัฐฯ เท่ากับเป็นหลักฐานสำหรับดำเนินคดีดังกล่าว" ทรัมป์กล่าวอ้าง พร้อมประกาศว่ามหาเศรษฐีรายนี้จะไม่ถูกปล่อยให้ฉีกอเมริกาเป็นชิ้นๆอีกต่อไป นอกจากนี้แล้วทรัมป์ยังบอกด้วยว่า พวกนักเก็งกำไรและกลุ่มต่อต้านกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างสุดโต่งของโซรอส ได้ก่อความเสียหายใหญ่หลวงแก่อเมริกา
แม้ ทรัมป์ ไม่ได้เจาะจงว่าการประท้วงรุนแรงไหนที่เขากล่าวถึง แต่ความเห็นของผู้นำสหรัฐฯมีขึ้นหลังตามหลังการประท้วงใหญ่ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา
เมื่อเดือนมิถุนายน การประท้วงต่อต้านปฏิบัติการจู่โจมจับกุมคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางในลอสแองเจลิส ได้ลุกลามสู่เหตุจลาจล ปล้นสะดมและวางเพลิง รวมไปถึงการปะทะกับตำรวจ นำมาซึ่งการจับกุมผู้ชุมนุมหลายร้อยคนและการส่งกองกำลังป้องกันชาติหลายพันนายเข้าประจำการบนท้องถนน
มูลนิธิ Open Society Foundations (OSF) ของโซรอส ยังมอบทุนแก่กลุ่มสิทธิพลเรือนและกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆทั่วสหรัฐฯ ในนั้นรวมถึงองค์กรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสิทธิมนุษยชน Black Lives Matter และขบวนการประท้วงอื่นๆ ซึ่งบางส่วนในนั้นถูกเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรง
ชื่อของ โซรอส โผล่ขึ้นมาอีกรอบเมื่อเร็วๆนี้ ในความเกี่ยวข้องกับยุทธการ "รัสเซียเกท 2016" โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน คณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งกล่าวหาว่า OSF มีความเชื่อมโยงกับความพยายามหาเสียงของฮิลลารี คลินตัน ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯปี 2016 ในการส่งเสริมคำกล่าวอ้างว่าที่มีการสมคบคิดกันระหว่าง ทรัมป์ กับ รัสเซีย
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)