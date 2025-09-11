รู้จัก "ฮิลตัน กาฐมาณฑุ" โรงแรมหรูระดับโลกของเนปาล ที่กลุ่มผู้ประท้วงเผาวอดวาย

นับเป็นเหตุการณ์สุดช็อกโลก สำหรับสถานการณ์การประท้วงในประเทศเนปาล ที่นอกจากความเสียหายของสถานที่ราชการแล้ว ยังรวมไปถึงโรงแรมหรูระดับโลกเพิ่งเปิดบริการได้เพียง 1 ปี นั่นคือ ฮิลตัน กาฐมาณฑุ (Hilton Kathmandu) ที่กลุ่มผู้ประท้วงอ้างว่า โรงแรมเป็นของลูกชายนักการเมืองที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าทุจริต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2025 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มผู้ประท้วงคนรุ่นใหม่ (Gen-Z) ที่สื่อนานาชาตินิยาม ได้จุดไฟเผา โรงแรมสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารและทรัพย์สินภายในโรงแรมแทบไม่เหลือ นับเป็นเหตุสะเทือนต่อวงการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมอย่างรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศเนปาล
โรงแรมฮิลตัน กาฐมาณฑุ (Hilton Kathmandu hotel) เป็นหนึ่งในเครือโรงแรมสัญชาติอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจครอบคลุมแบรนด์โรงแรมและรีสอร์ทกว่า 24 แบรนด์ทั่วโลก
โดยโรงแรมฮิลตัน กาฐมาณฑุ สร้างขึ้นในปี 2017 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะนําภาคการบริการของเนปาลไปสู่มาตรฐานสากล ใช้เวลานานถึง 7 ปี เนื่องจากติดปัญหาล่าช้าในช่วงโควิด โดยใช้งบสร้างประมาณ 8 พันล้านรูปี ก่อนจะมาเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2024 เป็นระยะเวลาเพียงปีเศษ
โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในเนปาลด้วยความสูง 64 เมตร มีห้องพัก 172 ห้อง ตั้งอยู่ในย่าน Naxal, เมืองกาฐมาณฑุ ห่างจากสนามบินนานาชาติ Tribhuvan ประมาณ 4 กิโลเมตร
เป้าหมายของโรงแรมฮิลตันแห่งนี้ ต้องการให้เป็นมากกว่าโรงแรมหรู ถูกมองว่าเป็นคําแถลงทางวัฒนธรรม การออกแบบด้านหน้าโรงแรมที่ส่องแสงระยิบระยับสะท้อนกระจกแนวตั้งที่ออกแบบมาเพื่อตีความเป็นธงสวดมนต์ของชาวพุทธ และเปลี่ยนเฉดสีตามเวลากลางวันและมีชีวิตชีวาด้วยสีสันหลังพระอาทิตย์ตก
สถาปัตยกรรมของอาคารยังตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ด้านหนึ่งเอนตัวไปที่ถนนในเมืองของกาฐมาณ ฑุ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเปิดออกสู่เทือกเขาแลงตัง ทําให้มั่นใจได้ว่าความงามตามธรรมชาติของเนปาลยังคงเป็นส่วนสําคัญของประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพัก และมีระเบียงสลับกันและเส้นด้านหน้าที่ทําให้รู้สึกถึงภายนอกมีชีวิตชีวา มองเห็นพลวัตบนเส้นขอบฟ้า นอกจากนี้ ยังได้รับการออกแบบด้วยความยืดหยุ่นที่เป็นแกนหลัก เพื่อป้องกันเหตุแผ่นดินไหวอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้ สิ่งที่สร้างระดับแลนด์มาร์กของเนปาล ที่ผ่านการลงทุน การออกแบบ และความตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับความทันสมัยในแบบสากล ที่ใช้เป็นเวลาหลายปี ก็ถูกทําลายไปจนเหลือเพียงเถ้าถ่านด้วยความโกรธแค้นของกลุ่มผู้ประท้วง