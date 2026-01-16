มองปชช.เป็นศัตรู!ทรัมป์ขู่งัดกฎหมายปราบกบฏ จัดการผู้ประท้วงในมินนิโซตา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(15ม.ค.) ขู่ใช้กฎหมายฉุกเฉินฉบับหนึ่ง ซึ่งอนุญาตให้ใช้ทหารจัดการสถานการณ์ความยุ่งเหยิงภายในประเทศ ท่ามกลางการประท้วงอันเดือดดาลในมินนิโซตา อันเนื่องจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางรายหนึ่งยิงผู้หญิงรายหนึ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา และการประท้วงปะทุขึ้นอีกรอบ หลังเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางก่อเหตุยิงบุคคลรายอื่นอีกคน ในเมืองทางเหนือของสหรัฐฯแห่งนี้ ที่เป็นป้อมปราการของพรรคเดโมแครต
ทรัมป์ แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อการประท้วง ด้วยการโพสต์ข้อความเป็นทรุต์โชเชียล ส่งเสียงขู่อีกรอบเกี่ยวกับการใช้กฎหมายการก่อกบฏ(Insurrection Act) อันเป็นกฎหมายในยุคศตวรรษที่ 19 ที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีประจำการทหารสำหรับวัตถุประสงค์บังคับใช้กฎหมาย เพื่อปราบปรามสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย ที่พิจารณาแล้วว่าอาจเข้าข่ายการก่อกบฏ กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ถูกใช้มานานกว่า 30 ปีแล้ว
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทรัมป์เคยขู่มาแล้วหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับใช้กฎหมายฉบับนี้ ในขณะที่เขาแสดงปฏิกิริยาโกรธกริ้วต่อการประท้วงต่างๆนานา และคำตัดสินของศาลที่ขัดขวางเขาจากการประจำการกองกำลังป้องกันชาติ สำหรับปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เขายังไม่เลือกใช้หนทางแห่งกฎหมายดังกล่าว
"ถ้าพวกนักการเมืองคอรัปชันของมินนิโซตาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่หยุดพวกก่อจลาจลและพวกก่อกบฏมืออาชีพจากการโจมตีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้รักชาติ ผู้ซึ่งกำลังพยายามทำงานของตนเอง ผมจะใช้กฎหมายกบฏ และยุติการเลียนแบบโดยเร็ว ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐ ที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์
ความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้น หลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยิงชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บในมินนิโซตาเมื่อช่วงเย็นวันพุธ(14ม.ค.) โหมกระพือการประท้วงเพิ่มเติม เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยิงใส่พลเรือนในมินนีอาโปลิส เป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์
เหตุยิงก่อนหน้านี้ส่งผลให้ เรนี นิโคล กู้ด วัย 37 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มกราคม โหมกระพือการประท้วงที่ลากยาวจนถึงปัจจุบัน และกระตุ้นให้ทางการส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางไหลบ่าเข้าสู่เมืองทางเหนือของสหรัฐฯแห่งนี้
ไบรอัน โอฮารา ผู้บัญชาการตำรวจมินนิโซตา ระบุว่าเหตุยิงเมื่อช่วงค่ำวันพุธ(14ม.ค.) เป็นผลจากการต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) กับชายคนหนึ่งที่เขาพยายามควบคุมตัว "ระหว่างการต่อสู้ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางชักอาวุธออกมา และยิงหนึ่งนัดเข้าใส่ชายวัยผู้ใหญ่" โอโฮารา เปิดเผยระหว่างแถลงข่าว
ระหว่างการต่อสู้ปลุกปล้ำกันนั้น มีคนอื่น 2 รายโผล่ออกมาจากที่พักบริเวณใกล้เคียง และโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางด้วยพลั่วตักหิมะและด้ามไม้กวาด จากการเปิดเผยของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภมิ พร้อมระบุว่าชายที่ได้รับบาดเจ็บนั้น เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเวเนซุเอลา
เจ้าหน้าที่เผยว่าชายที่ได้รับบาดเจ็บนั้น เป็นบาดแผลกระสุนปืนบริเวณขาที่ไม่อันตรายถึงชีวิต และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษา ส่วน 2 คนที่เหลือ ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่
กฎหมายการก่อกบฏ ถูกใช้ครั้งสุดท้ายในปี 1992 โดยประธานาธิบดี จอร์จ เอช.ดับเบิลยู. บุช ณ ขณะนั้น ตามคำร้องขอของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย จากรีพับลิกัน ที่เผชิญกับเหตุจลาจลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในลอสแองเจลิส จากกรณีที่พวกตำรวจที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย รอดนีย์ คิง ผู้ขับขี่ผิวสี ได้รับการตัดสินให้ยกฟ้อง ในปีก่อนหน้านั้น
(ที่มา:เอเอฟพี)