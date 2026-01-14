สหรัฐฯ เตรียมระงับออกวีซ่าให้ 75 ชาติรวมไทย เพื่อปรับปรุงมาตรการคัดกรองผู้เป็นภาระต่อรัฐ เริ่ม 21 ม.ค.

สหรัฐฯ เตรียมระงับการพิจารณาออกวีซ่าให้ 75 ชาติ รวมถึงโซมาเลีย รัสเซีย อิหร่าน บราซิล ไนจีเรีย อียิปต์ ไทย ลาว และกัมพูชา เริ่ม 21 ม.ค.นี้ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นในการคัดกรอง “ผู้เป็นภาระต่อรัฐ” ไม่ให้เข้าประเทศ
วันนี้(14 ม.ค.) สำนักข่าวฟอกซ์นิวส์ รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศระงับการดำเนินการออกวีซ่าให้ผู้คนจาก 75 ประเทศ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนที่เข้มงวดต่อผู้ยื่นขอวีซ่าที่ถูกประเมินว่าอาจกลายเป็นภาระต่อรัฐ (public charge)
บันทึกภายในของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง Fox News Digital เป็นสื่อแรกที่ได้รับข้อมูล ระบุให้เจ้าหน้าที่กงสุลปฏิเสธการออกวีซ่าภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ ขณะเดียวกันกระทรวงจะทบทวนกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ขอวีซ่าใหม่
ประเทศที่อยู่ในข่ายดังกล่าว ได้แก่ โซมาเลีย รัสเซีย อัฟกานิสถาน บราซิล อิหร่าน อิรัก อียิปต์ ไนจีเรีย ไทย เยเมน และประเทศอื่น ๆ อีกจำนวนมาก
การระงับจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.นี้ โดยไม่มีกำหนด จนกว่ากระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการทบทวนกระบวนการพิจารณาวีซ่าแล้วเสร็จ
โซมาเลียถูกจับตามองเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง ภายหลังเกิดคดีทุจริตครั้งใหญ่ในรัฐมินนิโซตา ซึ่งอัยการพบการแสวงหาประโยชน์จากโครงการสวัสดิการที่ใช้งบประมาณภาษีของรัฐอย่างกว้างขวาง โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเป็นชาวโซมาเลียหรือชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลีย
ในเดือนพฤศจิกายน 2568 กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือเวียนไปยังสถานทูตและกงสุลทั่วโลก สั่งการให้เจ้าหน้าที่กงสุลบังคับใช้กฎการคัดกรองใหม่อย่างเข้มงวด ภายใต้บทบัญญัติด้าน “public charge” ของกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง
แนวทางดังกล่าวกำหนดให้เจ้าหน้าที่กงสุลปฏิเสธวีซ่าผู้สมัครที่ถูกประเมินว่าอาจต้องพึ่งพาสวัสดิการของรัฐ โดยพิจารณาปัจจัยหลายด้าน เช่น สุขภาพ อายุ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฐานะทางการเงิน รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลระยะยาว
ผู้ยื่นขอวีซ่าที่มีอายุมากหรือมีน้ำหนักเกิน อาจถูกปฏิเสธวีซ่า เช่นเดียวกับผู้ที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเคยอยู่ในสถานดูแลของรัฐมาก่อน
ทอมมี พิกก็อตต์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า “กระทรวงการต่างประเทศจะใช้อำนาจตามที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อพิจารณาว่าผู้ย้ายถิ่นฐานที่อาจกลายเป็นภาระต่อสหรัฐฯ และฉวยโอกาสจากความเอื้อเฟื้อของประชาชนอเมริกันนั้น เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ”
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “การอพยพจากทั้ง 75 ประเทศจะถูกระงับไว้ชั่วคราว ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศทบทวนกระบวนการพิจารณาวีซ่า เพื่อป้องกันการเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใช้สวัสดิการและผลประโยชน์สาธารณะ”
แม้บทบัญญัติเรื่อง public charge จะมีมานานหลายทศวรรษ แต่การบังคับใช้แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐบาล โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กงสุลมีดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการพิจารณา
ทั้งนี้ ข้อยกเว้นจากการระงับครั้งใหม่นี้จะมี “อย่างจำกัดมาก” และจะอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครผ่านการพิจารณาในประเด็น public charge แล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ 75 ประเทศที่จะถูกระงับการพิจารณาออกวีซ่าใหม่ชั่วคราวได้แก่ อัฟกานิสถาน ,แอลบาเนีย ,แอลจีเรีย, อันติกัวและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) ,อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน ,บาฮามาส ,บังกลาเทศ มบาร์บาโดส ,เบลารุส ,เบลิซ ,ภูฐาน , บอสเนีย, บราซิล ,เมียนมา ,กัมพูชา ,คาเมรูน , กาบูเวร์ดี (Cape Verde),โคลอมเบีย , โกตดิวัวร์, คิวบา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ,โดมินิกา, อียิปต์, เอริเทรีย ,เอธิโอเปีย ,ฟิจิ ,แกมเบีย ,จอร์เจีย, กานา, เกรนาดา ,กัวเตมาลา ,กินี ,เฮติ, อิหร่าน, อิรัก, จาเมกา, จอร์แดน คาซัคสถาน ,โคโซโว, คูเวต , คีร์กีซสถาน ,ลาว ,เลบานอน ,ไลบีเรีย ,มาซิโดเนีย , มอลโดวา ,มองโกเลีย , มอนเตนิโกร , โมร็อกโก , เนปาล ,นิการากัว ,ไนจีเรีย ,เซียราลีโอน ,โซมาเลีย , ซูดานใต้ ,ซูดาน ,ซีเรีย ,แทนซาเนีย ,ไทย , โตโก ,ตูนิเซีย ,อูกันดา ,อูรุกไกว ,อุซเบกิสถาน ,และเยเมน