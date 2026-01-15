ทำเนียบขาวโพสต์ ระงับเฉพาะ “วีซ่าผู้อพยพ” (immigrant visa) หรือ วีซ่าถาวร เน้นไม่เป็นภาระภาษีอเมริกัน

แฟนเพจทำเนียบขาว The White House โพสต์เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษของวันที่ 15 มกราคม 2026 (ตามเวลาประเทศไทย) ระบุ ระงับวีซ่าประเภท immigrant visa หรือ “วีซ่าสำหรับผู้ที่จะไปอยู่ถาวร” เพื่อลดภาระด้านภาษีของชาวอเมริกัน
โดยเนื้อหาที่ The White House โพสต์ สรุปได้ว่า
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียม ระงับการดำเนินการพิจารณา “วีซ่าผู้อพยพ” (หรือ immigrant visa) จาก 75 ประเทศเป็นการชั่วคราว จนกว่าสหรัฐอเมริกา จะสามารถยืนยันได้ว่า ผู้อพยพที่เดินทางเข้าประเทศจะไม่กลายเป็นภาระต่อระบบสวัสดิการของรัฐ หรือไม่ดึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจจากผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน
“อเมริกาต้องมาก่อน”
ทั้งนี้สำหรับมาตรการดังกล่าวสะท้อนจุดยืนด้านนโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่มุ่งเน้นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเป็นลำดับแรกภายใต้แนวคิดที่รัฐบาลระบุว่า “อเมริกาต้องมาก่อน” (America First)ซึ่งเป็นสโลแกนหลักของการบริหารงาน
