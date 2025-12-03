หนาวทั้งบาง!สหรัฐฯจ่อแบนเพิ่มหลายสิบชาติ ห้ามพลเมืองเข้าอเมริกา สกัดการไหลบ่าพวกกาฝาก

คริสตี โนเอม รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร(2ธ.ค.) เรียกร้องขยายบัญชีรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการแบนด้านการเดินทาง ระบุประเทศเหล่านี้กำลังไหลบ่า "พวกฆาตกร" และ "พวกทำตัวเป็นกาฝาก" เข้าสู่อเมริกา
การโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ของโนเอมในครั้งนี้ มีขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังพิจารณาขยายจำนวนประเทศ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการเดินทางของอเมริกา จาก 19 ชาติในปัจจุบัน เป็น 30 ประเทศ
"ฉันกำลังเสนอให้แบนด้านการเดินทางเต็มรูปแบบกับประเทศแย่ๆทุกชาติ ที่ไหลบ่าพวกฆาตกร พวกทำตัวเป็นกาฝากและพวกคลั่งลัทธิ เข้าสู่ประเทศของเรา" โนเอมบอกในช่วงเย็นวันจันทร์(1ธ.ค.) "บรรพบุรุษของเรา สร้างประเทศแห่งนี้ด้วยเลือด หยาดเหงื่อ และความรักที่ไม่ย่อท้อต่อเสรีภาพ ไม่ใช่เพื่อให้พวกผู้รุกรานต่างชาติมาเข่นฆ่าวีรชนของเรา ผลาญเงินภาษีของเราที่ได้มาอย่างยากลำบาก หรือขโมยสิทธิประโยชน์ที่มอบแก่ประชาชนชาวอเมริกา"
ทรัมป์ ซึ่งแชร์ต่อข้อความของ โนเอม บนทรุตช์โซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง เคยเขียนหลังเหตุการณ์ยิงสมาชิกกองกำลังป้องกันชาติ 2 นายในวอชิงตัน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ว่าเขามีแผนหยุดคนต่างด้านจากประเทศโลกที่ 3 เข้าสู่สหรัฐฯเป็นการถาวร เพื่อเปิดทางให้ระบบอเมริกากลับมาฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์
พลเมืองชาวอัฟกานิสถานวัย 29 ปี ถูกตั้งข้อหาฆ่าโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน ในความเกี่ยวข้องกับการโจมตีดังกล่าว ซึ่งทำให้สมาชิกกองกำลังป้องกันชาติเสียชีวิต 1 นายและบาดเจ็บ 1 คน ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับทำเนียบขาว
ก่อนหน้านี้มี 19 ประเทศ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการเดินทางเข้าของสหรัฐฯมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ประกอบไปด้วย อัฟกานิสถาน, บุรุนดี, ชาด, สาธารณรัฐคองโก, คิวบา, อิเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, เฮติ, อิหร่าน, ลาว, ลิเบีย, พม่า, เซียร์ราลีโอน, โซมาเลีย, ซูดาน, โตโก, เติร์กเมนิสถาน, เวเนซุเอลา และ เยเมน
ระหว่างรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งชิงเก้าอี้ทำเนียบขาว ทรัมป์ประกาศจะขับไล่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคน และนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง เข้าไปดำเเนินการปราบปรามคนต่างด้าวอย่างกว้างขวาง
(ที่มา:เอเอฟพี)