ทรัมป์เรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำอีก ให้ยกเลิกการเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้ เพราะกลัวรีพับลิกันจะพ่ายแพ้

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2026/01/fearing-midterm-loss-trump-repeats-call-for-canceling-elections/)
Fearing midterm loss, Trump repeats call for canceling elections
by Stephen Prager
16/01/2026
ความวิตกกังวลกำลังเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เขาแสดงความเสียใจที่ไม่ได้ใช้กำลังทหารเข้าไปยึดพวกเครื่องมืออุปกรณ์ในการลงคะแนนเสียง เตอนที่เขาพยายามพลิกกลับความปราชัยในการเลือกตั้งปี 2020 ของเขา
ขณะพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯซึ่งติดอาวุธครบมือ [1] ลาดตระเวนไปตามถนนสายต่างๆ ในหลายเมืองใหญ่ของอเมริกา และท่ามกลางเสียงข่มขู่คุกคาม [2] ที่จะประกาศใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐบัญญัติปราบปรามการจลาจล (Insurrection Act) แล้วจัดส่งกำลังทหารเข้ากวาดล้างการประท้วงต่างๆ ในเมืองมินนีแอโพลิส (Minneapolis เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐมินนิโซตา) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า ควรยกเลิกการเลือกตั้งครั้งต่อไป เพราะเขาคาดหมายว่าพรรคของเขาจะประสบความพ่ายแพ้
“มันเป็นอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในทางจิตวิทยา แต่เมื่อคุณชนะได้ครองตำแหน่งประธานาธิบดี (พรรคของ)คุณก็จะไม่ชนะในการเลือกตั้งกลางเทอม (ที่จัดขึ้นในอีก 2 ปีถัดมา)” ทรัมป์กล่าวเช่นนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษ [3] ที่สำนักข่าวรอยเตอร์นำออกมาเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.) ที่ผ่านมา เขากล่าวต่อไปด้วยว่า เนื่องจากเขาประสบความสำเร็จในการทำงานได้เป็นจำนวนมากขนาดนี้แล้วตั้งแต่ระหว่างการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของเขา “เมื่อคุณขบคิดถึงเรื่องนี้แล้ว เราก็ไม่ควรแม้แต่กระทั่งจัดให้มีการเลือกตั้ง (กลางเทอม ซึ่งพรรคของเขามีหวังพ่ายแพ้ ทำให้เดโมแครตครองอำนาจในฝ่ายนิติบัญญัติ และเขาจะประสบอุปสรรคในการทำงานต่อไปข้างหน้า)”
อย่างน้อยที่สุด นี่ก็เป็นครั้งที่ 2 แล้วเฉพาะในเดือนนี้ที่ทรัมป์ได้เปรยๆ เสนอไอเดียเช่นนี้ออกมา ครั้งก่อนหน้านี้เขาเคยทำแบบอ้อมๆ มากกว่านี้ [4] นั่นคือระหว่างการกล่าวปราศรัยเนื่องในวาระครบรอบ 5 ปีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2021 ซึ่งก็คือการก่อจลาจลบุกยึดอาคารรัฐสภาสหรัฐฯในกรุงวอชิงตัน โดยที่พวกผู้สนับสนุนตัวเขาพยายามใช้ความรุนแรงเพื่อล้มคว่ำผลการเลือกตั้งปี 2020 ที่เขาปราชัยให้แก่ โจ ไบเดน ทั้งนี้ภายหลังที่เขาบอกกับคนเหล่านั้นว่าความพ่ายแพ้ของเขามาจากการที่เขาถูกโกง
ระหว่างการกล่าวปราศรัยซึ่งกระทำที่ ศูนย์เคนเนดี (Kennedy Center) ทรัมป์พรรณนาอารมณ์ความรู้สึกออกมาว่า มีความโกรธเกรี้ยวที่พวกพรรครีพับลิกันยังต้องลงแข่งขันชิงชัยในการเลือกตั้งกับพวกพรรคเดโมแครตอีกในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ พร้อมกับชี้ชวนให้ยกเลิกการจัดเลือกตั้งไปเสีย ทว่าในเวลาต่อมาเขาก็ถอยห่างออกจากไอเดียอันนี้ไป
“ทำไมเรายังจะต้องลงแข่งขันกับคนพวกนี้อีก?” ทรัมป์กล่าว [5] “ผมไม่ได้จะบอกให้ยกเลิกการเลือกตั้ง ไม่ได้บอกว่าพวกเขาควรยกเลิกการเลือกตั้งนะ เพราะจะต้องมีพวกข่าวปลอมแพร่ออกมาว่า ‘ดูสิ เขาต้องการให้ยกเลิกการเลือกตั้ง เขาเป็นจอมเผด็จการ’ พวกเขาเรียกผมว่าเป็นจอมเผด็จการเรื่อยมาแหละ”
ในการปราศรัยครั้งเดียวกันนี้ ทรัมป์ยังกล่าวเตือนพรรครีพับลิกันของเขาว่า “พวกคุณจะต้องชนะการเลือกตั้งกลางเทอมนะ เพราะถ้าเราไม่ชนะการเลือกตั้งกลางเทอม พวกเขาก็จะหาเหตุผลสำหรับมาดำเนินการไต่สวนเพื่อถอดถอน (impeach) ผม ผมจะต้องถูกไต่สวนเพื่อถอดถอน”
ทรัมป์พูดถูกต้องทีเดียวที่ว่า พวกประธานาธิบดีซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ น้อยนักหนาที่จะได้เห็น [6] พรรคของเขาทำได้ดีในการเลือกตั้งกลางเทอมในอีก 2 ปีต่อมาภายหลังตัวเขาได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ไม่มีประธานาธิบดีที่นั่งอยู่ในตำแหน่งคนไหนเลย ได้เห็นพรรคของเขาชนะสามารถครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภาอีกเลย นับตั้งแต่ปี 2002 เมื่อตอนที่พรรครีพับลิกันของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช สามารถฉวยใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากความหวาดกลัวลัทธิก่อการร้าย ภายหลังเหตุการณ์โจมตีสยดสยองในวันที่ 11 กันยายน เพิ่งผ่านพ้นไปเพียง 1 ปีเศษๆ
อันที่จริง ความสามารถในเวลานี้ของทรัมป์ที่ทั้งเข้าครองตำแหน่งประธานาธิบดีในฝ่ายบริหาร และควบคุมครองเสียงข้างมากทั้ง 2 สภาทางฝ่ายนิติบัญญัติ ก็ต้องถือว่าแทบจะเป็นไปอย่างอ่อนแรงบอบบางสุดๆ เท่าที่มันอาจจะเป็นไปได้อยู่แล้ว โดยที่ในสภาผู้แทนราษฎรนั้น รีพับลิกันครองที่นั่งอยู่เพียงแค่ 218 ที่นั่ง ขณะที่เดโมแครตมีอยู่ 213 ที่นั่ง [7]
เดโมแครตนั้นถูกมองว่ามีโอกาสมากกว่า [8] ที่จะยึดสภาล่างกลับคืนไปในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ ยิ่งมาถึงเวลานี้ก็ยิ่งดูเหมือนมีความเป็นไปได้มากขึ้นอีกจากการที่ทรัมป์กำลังไม่เป็นที่นิยมชมชื่นของผู้มีสิทธิออกเสียงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.) รายงานทางการเมืองของคุก (Cook Political Report) ซึ่งเห็นกันว่าจัดทำขึ้นอย่างไม่เอียงเข้าข้างพรรคหนึ่งพรรคใด ได้โยก [9] ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่มีการแข่งขันสูงไปทางฟากเดโมแครตรวมทั้งหมด 18 ที่นั่ง ในการประมาณการโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งสภานี้ในคราวนี้
อย่างไรก็ดี ทรัมป์ผิดแล้วที่อ้างว่าสามารถที่จะ “ยกเลิก” การเลือกตั้งได้ อย่างน้อยที่สุดในทางกฎหมายแล้ว มันก็จะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอก ทั้งนี้ ตามวรรคว่าด้วยการเลือกตั้ง (Elections Clause) ในมาตรา 1 ส่วนที่ 4 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ระบุว่า การบริหารจัดการการเลือกตั้ง เป็นอำนาจของแต่ละรัฐ [10] โดยที่รัฐสภาสหรัฐฯมีอำนาจที่จะ “ออกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ดังกล่าว” ประธานาธิบดีนั้นไม่ได้มีอำนาจที่จะวินิจฉัยตัดสินเรื่องกำหนดเวลาการเลือกตั้งระดับสหรัฐฯ
ในประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบๆ 250 ปีของสหรัฐอเมริกา ก็ไม่เคยมีการเลื่อนเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งนี้ยังคงมีการจัดเลือกตั้งตามกำหนดแม้กระทั่งในระหว่างระยะเวลาเกิดวิกฤตพิเศษผิดธรรมดาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นช่วงสงครามกลางเมือง (Civil War) ในปี 1864 [11], การเกิดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ร้ายแรงในปี 1918 [12] และปี 1920 [13], สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1942 [14] และปี 1944 [15]
การเลือกตั้งยังคงดำเนินไปตามกำหนดเวลาเช่นกันในปี 2020 ถึงแม้ ทรัมป์ ที่เป็นประธานาธิบดีในเวลานั้นซึ่งกำลังรณรงค์หาเสียงเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 ก็ได้ออกมาเสนอแนะเช่นกัน [16] ว่าควรที่จะเลื่อนออกไปก่อน สืบเนื่องจากโรคระบาดใหญ่โควิด-19
ในตอนนั้น เขาอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากจะต้องมีการใช้วิธีส่งบัตรเลือกตั้งมาทางไปรษณีย์อย่างแพร่หลายกว้างขวาง เพราะความจำเป็นที่เป็นช่วงเกิดโรคระบาดใหญ่ จะทำให้มันกลายเป็น “การเลือกตั้งที่ ผิ ด พ ล า ด ที่ สุ ด แ ล ะ โ ก ง กั น ม า ก ที่ สุด ในประวัติศาสตร์” จึงขอสอบถามว่าตัวเขาสมควร “เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าประชาชนจะสามารถลงคะแนนได้อย่างเหมาะสม, อย่างมั่นคง, และอย่างปลอดภัยหรือไม่ ???” แต่ทรัมป์ก็ไม่เคยหาทางทำตามไอเดียนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากมันถูกคัดค้านจนตกไป [17] จากพวกชาวพรรครีพับลิกันระดับท็อป
หลังจากพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งปี 2020 แล้ว เขาได้เขียนเอาไว้ในปี 2022 ว่า สิ่งที่เขาเรียกว่า “การโกงกันอย่างมโหฬาร” ซึ่งเขาอ้างว่าเกิดขึ้นมานั้น เปิดทางให้สามารถที่จะ “ยกเลิกกฎหมาย, ระเบียบ, และมาตราทั้งหมด แม้กระทั่งพวกที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ” เพื่อที่จะแก้ไขผลการเลือกตั้งปี 2020 ให้ออกมาเป็นอย่างที่เขาอ้างว่าคือผลที่ถูกต้อง
ช่วงหลังๆ มานี้ ทรัมป์เสนอแนะว่าการเกิดสงครามขึ้นมา สามารถทำให้เขามีเหตุผลความชอบธรรมที่จะยกเลิกการเลือกตั้งได้ ในขณะที่เขาพูดกับประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2025 นั้น เขากล่าวอย่างเห็นดีเห็นงามกับการที่ เซเลนสกี บอกว่า เขาต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก และระงับการจัดเลือกตั้งไปก่อน
“นี่หมายความว่าระหว่างเกิดสงคราม คุณไม่สามารถที่จะมีการเลือกตั้งได้ใช่ไหม?” ทรัมป์กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มกริ่ม “ดังนั้นขอผมพูดอย่างนี้นะ จากนี้ไป 3 ปีครึ่ง— ดังนั้นคุณหมายความว่าถ้าหากเราเกิดทำสงครามอยู่กับใครสักคนหนึ่ง มันก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งอีกแล้วหรือ? โอ้ นี่มันดีจริงๆ นะ”
หลังจากนั้นมา มีข้อน่าสังเกตว่าทรัมป์ได้เปิดฉากทำสงครามเพื่อเข้ายึดครองน้ำมันเวเนซุเอลา [18] แล้วยังข่มขู่คุกคามที่จะระเบิดศึกขึ้นมาอีกหลายๆ ครั้ง ทั้งกับ กรีนแลนด์ [19], อิหร่าน [20], และเม็กซิโก [21]
เมื่อถูกพวกผู้สื่อข่าวสอบถามในวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.) ว่า ทำไมท่านประธานาธิบดีจึงคอยพูดอยู่เรื่อยเรื่องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป แคโรไลน์ ลีวิตต์ (Karoline Leavitt) เลขานุการฝ่ายสื่อมวลชนของทำเนียบขาวตอบ [22] ว่า “ท่านประธานาธิบดีเพียงแต่พูดตลกล้อเล่นเท่านั้น ท่านชอบพูดว่า ‘เรากำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ เรากำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนชาวอเมริกันคาดหมาย ดังนั้น บางทีเราก็สมควรที่จะได้ทำกันต่อไปเรื่อยๆ นะ’ แต่ท่านกำลังพูดตลกล้อเล่นแบบกวนๆ นะคะ”
ทว่า ไรอัน บรอเดอริก (Ryan Broderick) นักเขียนของจดหมายข่าวทางการเมืองที่ใช้ชื่อว่า “การ์เบจ เดย์” (Garbage Day) เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดอย่างนั้น เขาบอก [23] ว่า จากการแสดงพวกความคิดเห็นครั้งล่าสุดของทรัมป์ – และ “การคุกคามที่จะใช้อำนาจ [24] ตามรัฐบัญญัติปราบปรามการจลาจลในมินนิโซตาตอนเช้าวันนี้ –เห็นได้ชัดมากๆ ว่าเขากำลังสำรวจหาวิธีการเพื่อที่จะยกเลิกการเลือกตั้งกลางเทอม”
ทรัมป์ยังกล่าวในระยะสองสามวันที่ผ่านมา เสนอแนะ [25] ให้กองทหารรักษาดินแดนแห่งชาติ (National Guard) เข้าไปยึดพวกเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการออกเสียง ขณะที่พูดย้ำว่าเขาเสียใจที่ไม่ได้กระทำเช่นนี้ตั้งแต่ในขณะที่เขาพยายามพลิกผลการเลือกตั้งที่เขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เมื่อปี 2020 ถึงแม้พวกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเลือกตั้งที่เขาคัดมากับมือได้เคยรบเร้า [26] เขามาก่อนหน้านี้ ให้ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ” ซึ่งพวกเขาบอกว่าจะทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐฯมีอำนาจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในการยับยั้งรัฐต่างๆ รวมทั้งรัฐบาลกลางสหรัฐฯยังสามารถเขียนกฎเกณฑ์การเลือกตั้งของแต่ละรัฐขึ้นมาเองได้
เมื่อถูกสอบถามถึงเรื่องการประกาศยกเลิการเลือกตั้งกลางเทอมกันอย่างดื้อๆ ตรงไปตรงมา เคน ไวต์ (Ken White) ทนายความผู้ชำนาญการว่าความให้ฝ่ายจำเลยในคดีอาญา รวมทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าความเกี่ยวกับบทแก้ไขที่หนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ (First Amendment litigator) กล่าวแสดงความเห็นพ้องด้วย [27] ว่า ทรัมป์นั้น “ต้องการที่จะทำ และมันมีความเป็นไปได้ทีเดียวว่าเขาจะลองพยายามดู รวมทั้งคนของเขาก็จะสนับสนุนให้ทำด้วย” แต่เขาบอกว่า “มันเป็นเรื่องยากลำบากและสลับซับซ้อนยิ่งกว่าที่ผู้คนกำลังเสนอแนะกันอย่างมหาศาลนัก และมันไม่สามารถที่จะทำได้โดยอาศัยอำนาจของเขา”
ทางด้าน จาเมลล์ บูอี (Jamelle Bouie) คอลัมนิสต์ของสื่อนิวยอร์กไทมส์ ก็โต้แย้ง [28] ว่า กระทั่งถ้าหากทรัมป์ต้องการที่จะยกเลิกการเลือกตั้งกลางเทอม เขาก็จะต้องเผชิญกับอุปสรรคทางด้านโลจิสติกส์มากมายเมื่อจะลงมือทำจริงๆ
“ทรัมป์จะทำยังไงจึงจะสามารถบังคับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งของแต่ละรัฐทั้ง 50 รัฐ ยินยอมยกเลิกการจัดเลือกตั้งกลางเทอมของพวกเขา” บูอี ตั้งคำถาม [29]บนโซเชียลมีเดีย “เขาจะทำยังไงจึงจะสามารถโน้มน้าวพวก ส.ส.ที่สังกัดพรรครีพับลิกันยินยอมลาออกจากตำแหน่งของพวกเขาและบอกลาเงินเดือนงามๆ ของพวกเขา?”
“(พวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง ซึ่งตามที่ทรัมป์หมายถึงก็คือ พวกเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรสหรัฐฯ US Immigration and Customs Enforcement) นั้น ไม่มีความสามารถแม้กระทั่งในการรับมือกับชาวมิดเวสต์วัยกลางคนผู้โกรธเกรี้ยว (รัฐมินนิโซตา ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกกลางของสหรัฐฯ -ผู้แปล) แล้วเขาจะเข้ายึดหน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งจำนวนหลายร้อยแห่ง ถ้าหากไม่ใช่เป็นพันๆ แห่ง ได้ยังไง?” เขากล่าวต่อไปว่า “คำพิพากษาในคดี ทรัมป์ VS รัฐอิลลินอยส์ (Trump v. Illinois) ระบุออกมาอย่างชัดเจนแล้ว [30] ว่า ประธานาธิบดีไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายที่จะบังคับบัญชาสั่งการพวกกองทหารรักษาดินแดนแห่งชาติตามอำเภอใจฝ่ายเดียวได้ แล้วเขาจะเคลื่อนไหวเดินหน้าจากตรงนั้นได้ยังไง?”
แอนดรูว์ รอธสทีน (Andrew Rothstein) ทนายความผู้หนึ่งในรัฐมินนิโซตา ปลุกเร้า [31] ประชาชนให้ “เชื่อถือคำพูดของทรัมป์ในเรื่องนี้ ... แต่ก็ต้องรู้ไว้ด้วยว่าคำพูดของเขาไม่ใช่กฎหมาย”
อย่างไรก็ดี แม้กระทั่งถ้าหากการเลือกตั้งกลางเทอมในปีนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผนการที่วางกันไว้ ทรัมป์ก็ยังคงกำลังทำงานเพื่อส่งอิทธิพล [32] ต่อผลการเลือกตั้งอยู่นั่นเอง ด้วยการข่มเหงรังแกพวกชาวรีพับลิกันที่เป็นสมาชิกสภาระดับรัฐ ให้ทำการฉ้อโกงแผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับชาติ ซึ่งจะทำให้ทางพรรครีพับลิกันเป็นฝ่ายได้เปรียบ รวมทั้งให้พยายามยึดข้อมูลอ่อนไหวเกี่ยวกับผู้ลงคะแนน [33] มาไว้ในมือ
ข้อเขียนชิ้นนี้ แรกเริ่มเผยแพร่โดยเว็บไซต์ข่าว https://www.commondreams.org/news/trump-says-cancel-2026-election?utm_source=Common+Dreams&utm_campaign=86afe68598-Top+News+%7C+Thu.+1%2F8%2F26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-c56d0ea580-601532725)
เชิงอรรถ
[1] https://www.commondreams.org/news/ice-citizen-checks-minneapolis
[2] https://www.commondreams.org/news/trump-insurrection-act-minneapolis
[3] https://www.reuters.com/world/us/five-takeaways-reuters-interview-president-trump-2026-01-15/
[4] https://time.com/7343696/trump-floats-cancelling-2026-elections/
[5] https://x.com/atrupar/status/2008562805843140812
[6] https://fivethirtyeight.com/features/why-the-presidents-party-almost-always-has-a-bad-midterm/
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives
[8] https://www.washingtonpost.com/politics/2026/01/05/democrats-gerrymandering-house-trump-midterms/
[9] https://x.com/Redistrict/status/2011848637286842653
[10] https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/article-1/section-4/clause-1/congress-and-the-elections-clause
[11] https://en.wikipedia.org/wiki/1864_United_States_presidential_election
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/1918_United_States_elections
[13] https://en.wikipedia.org/wiki/1920_United_States_presidential_election
[14] https://en.wikipedia.org/wiki/1942_United_States_elections
[15] https://en.wikipedia.org/wiki/1944_United_States_presidential_election
[16] https://www.commondreams.org/views/2020/07/30/trumps-election-delay-threat-coup-making
[17] https://www.cnn.com/2020/07/30/politics/trump-election-tweet-republican-reaction
[18] https://www.commondreams.org/newswire/voters-think-trump-is-a-pro-war-president-see-venezuela-invasion-as-mostly-for-oil
[19] https://www.commondreams.org/news/trump-nato-greenland
[20] https://www.commondreams.org/news/trump-iran-imminent-poll
[21] https://www.commondreams.org/news/trump-unlimited-power-international-law
[22] https://x.com/atrupar/status/2011868998741135686
[23] https://bsky.app/profile/ryanhatesthis.bsky.social
[24] https://www.commondreams.org/news/trump-insurrection-act-minneapolis
[25] https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/trump-voting-machines-2020-election.html
[26] https://i0.wp.com/asiatimes.com/wp-content/uploads/2023/06/AT-logo-wide-banner-1.png?w=706&quality=80&ssl=1
[27] https://bsky.app/profile/kenwhite.bsky.social/post/3mchzxja5zs2r
[28] https://bsky.app/profile/jamellebouie.net/post/3mchyxuueyk2p
[29] https://bsky.app/profile/jamellebouie.net/post/3mci2nwu2r22v
[30] https://www.commondreams.org/news/supreme-court-national-guard
[31] https://bsky.app/profile/asrothstein.bsky.social/post/3mci7l5irl22t
[32] https://www.commondreams.org/news/trump-gerrymandering
[33] https://www.commondreams.org/news/trump-state-voter-data