แฉเศรษฐีใหญ่ที่บริจาคเงินหาเสียงก้อนโตให้ ‘ทรัมป์’ คือผู้ที่จะได้ผลประโยชน์มากที่สุด จากการเข้ายึดอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลา

Billionaire Trump megadonor set to make killing on Venezuela oil
by Stephen Prager
06/01/2026
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 นี้เอง กิจการเพื่อการลงทุนของ พอล ซิงเกอร์ ได้เข้าซื้อ ซิทโก กิจการในเครือซึ่งตั้งฐานอยู่ในสหรัฐฯของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเวเนซุเอลา อภิมหาเศรษฐีซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินช่วยรณรงค์หาเสียงให้ทรัมป์รายใหญ่ผู้นี้ ใช้เงิน 5,900 ล้านดอลลาร์ ก็ได้ครอบครองทั้งโรงกลั่นน้ำมันริมชายฝั่งขนาดใหญ่โตมาก 3 แห่ง ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะแก่การกลั่นน้ำมันดิบเวเนซุเอลา, สถานีขนถ่ายน้ำมันอีก 43 แห่ง, และสถานีบริการน้ำมันมากกว่า 4,000 แห่ง ที่รัฐวิสาหกิจเวเนซุเอลาแห่งนี้ถูกศาลสหรัฐฯพิพากษาบังคับขาย
หนึ่งในอภิมหาเศรษฐีซึ่งบริจาคเงินรณรงค์หาเสียงมากที่สุดให้แก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และที่ผ่านมาได้ใช้เวลานานทีเดียวในการหนุนหลังพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองในเวเนซุเอลา ทำท่าใกล้จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนเสียทีแล้ว ภายหลังจากทรัมป์สั่งการให้กองทหารอเมริกันลักพาตัว นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีของชาติละตินอเมริกาแห่งนั้น พร้อมกับภรรยา มาดำเนินคดีในสหรัฐฯ
ขณะที่เขาไม่ยอมแจ้งให้พวกสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯทราบ แต่ตัวทรัมป์เองเปิดเผยว่าเขาได้เผยเบาะแสะ [1] แก่พวกผู้บริษัทกิจการน้ำมันอเมริกันตั้งแต่ก่อนหน้าการโจมตีเวเนซุเอลาอย่างผิดกฎหมายด้วยซ้ำไป ในการแถลงข่าวภายหลังการโจมตี เขาบอกว่า อเมริกาจะมี “พวกบริษัทน้ำมันสหรัฐฯขนาดใหญ่มากๆ ของเรา” เข้าไปในเวเนซุเอลา โดยที่เขาพูดด้วยว่า สำหรับประเทศเวเนซุเอลาแล้ว สหรัฐฯก็จะเป็นผู้ “บริหารปกครอง” อย่างไม่มีกำหนด และ “เริ่มต้นทำเงิน” ให้แก่สหรัฐฯ
อย่างที่ จัดด์ เลกุม (Judd Legum) รายงานข่าว [2] ให้แก่ พ็อบพิวลาร์ อินฟอร์เมชั่น (Popular Information) เมื่อวันจันทร์ (5 ม.ค.) ที่ผ่านมา นั่นคือ
ในหมู่ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ใหญ่โตมากที่สุดจากเรื่องนี้ ก็คือ พอล ซิงเกอร์ (Paul Singer) นักลงทุนระดับอภิมหาเศรษฐี ทั้งนี้ เลกุม รายงานเอาไว้ดังนี้:
“เมื่อปี 2024 ซิงเกอร์ ซึ่งอายุ 81 ปี และมีความมั่งคั่งร่ำรวยสุทธิระดับ 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้บริจาคเงิน 5 ล้านดอลลาร์ให้แก่ กลุ่มซูเปอร์ปฏิบัติการทางการเมือง (Super Political Action Committee หรือ Super PAC) ของทรัมป์ ที่ใช้ชื่อว่า เมค อเมริกา เกรต อะเกน อิงค์ (Make America Great Again Inc.) ในรอบปีรณรงค์หาเสียง 2024 ดังกล่าว ซิงเกอร์ ยังบริจาค [3] เงินอีกหลายสิบล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนพวกพันธมิตรของทรัมป์ ในนี้ก็รวมถึงเงิน 37 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนให้ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันได้รับเลือกตั้งเข้ารัฐสภา ไม่เพียงเท่านั้น เขายังบริจาคเงินที่ไม่มีการเปิดเผยจำนวน [4] เพื่อเป็นเงินทุนใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนอำนาจจากคณะบริหาร โจ ไบเดน มาสู่การบริหารสมัยที่ 2 ของทรัมป์”
ในเดือนพฤศจิกายน 2025 หรือไม่ถึง 2 เดือนก่อนการปฏิบัติการบุกเข้าเทคโอเวอร์เวเนซุเอลาของทรัมป์ ปรากฏว่า เอลเลียต อินเวสต์เมนต์ แมเนจเมนต์ (Elliott Investment Management) กิจการเพื่อการลงทุนของซิงเกอร์ ได้ลงนามทำข้อตกลงที่เหมือนกับว่าเป็นเหตุบังเอิญอย่างไม่ได้ตั้งใจ ทว่ามันกำลังจะผลิดอกออกผลสร้างกำไรสูงลิ่วให้แก่เขา
นั่นคือ การเข้าซื้อ ซิทโก (Citgo) สาขาที่ตั้งฐานอยู่ในสหรัฐฯของรัฐวิสาหกิจน้ำมันของเวแนซุเอลา ในราคา 5,900 ล้านดอลลาร์ – มันเป็นการขายที่ถูกศาลแห่งหนึ่งในรัฐเดลาแวร์ออกคำสั่งบังคับ หลังจากเวเนซุเอลาผิดนัดไม่สามารถไถ่ถอนพันธบัตรของตนตามกำหนดนัดหมาย
เอลเลียต แมเนจเมนต์ ได้ออกรายงานข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน กล่าวยกย่องสรรเสริญ [5] คำสั่งบังคับของศาลครั้งนี้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นที่ทำให้การขายครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ โดยระบุว่า มันเป็นคำตัดสินที่ “ได้รับการหนุนหลังจากกลุ่มนักลงทุนด้านพลังงานสหรัฐฯเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มหนึ่ง”
จากดีลซื้อขายครั้งนี้ ทำให้ ซิงเจอร์ ได้เข้าครอบครองโรงกลั่นน้ำมันริมชายฝั่งขนาดใหญ่โตมาก 3 แห่ง, สถานีขนถ่ายน้ำมัน 43 แห่ง, และสถานีบริการน้ำมันมากกว่า 4,000 แห่ง ในราคาถูกมากๆ สืบเนื่องจากสถานะที่ยากลำบากของซิทโก พวกที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการขายครั้งนี้ให้ทางศาล ประมาณการเอาไว้ว่า ทรัพย์สินเหล่านี้ควรจะมีมูลค่าอยู่ในราวๆ 11,000 – 13,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รัฐบาลเวเนซุเอลาเองประมาณการว่า สมควรจะอยู่ที่ 18,000 ล้านดอลลาร์
อย่างที่ เลกุม อธิบายเอาไว้ การที่คณะบริหารทรัมป์ออกคำสั่งห้ามไม่ให้นำเข้าน้ำมันเวเนซุเอลาเข้ามายังสหรัฐฯ คือความรับผิดชอบอันดับแรกสุดที่ทำให้มูลค่าของซิทโกตกต่ำลงได้ถึงขนาดนี้ เขารายงานเอาไว้ดังนี้:
“ (พวกโรงกลั่นน้ำมัน) ของ ซิทโก ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการแปรรูปน้ำมันดิบ “เปรี้ยว” (“sour” crude ในวงการน้ำมัน หมายถึงน้ำมันดิบที่มีกำมะถันสูง) ของเวเนซุเอลา [6] ซึ่งเป็นเกรดน้ำมันหนัก (heavy-grade) ผลลัพธ์ ก็คือ ซิทโก ถูกบังคับให้ต้องเที่ยวหาน้ำมันดิบมากลั่นจากแหล่งอื่นๆ ในแคนาดาและโคลอมเบีย ซึ่งมีราคาแพงกว่าน้ำมันเวเนซุเอลา (สำหรับน้ำมันที่ผลิตในสหรัฐฯนั้นโดยทั่วไปแล้วอยู่ในเกรดน้ำมันเบา light-grade) นี่เองทำให้การดำเนินงานของ ซิทโก ยิ่งห่างไกลจากระดับที่จะสามารถทำกำไรได้”
มันเป็นวิธีดำเนินการแบบที่ ซิงเกอร์ นิยมชมชอบมาก โดยที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) ของเขาก็มักถูกบรรยายอยู่บ่อยครั้งว่าเป็น กลุ่มเงินทุนประเภท “อีแร้ง” (“vulture” capital group) [7] อยู่แล้ว อย่างที่ ฟรานเชสกา ฟิออเรนตินิ (Francesca Fiorentini) คอมเมนเตเตอร์ของสื่อ เซเทโอ (Zeteo) [8] อธิบายเอาไว้ว่า ซิงเกอร์ “มีชื่อเสียงจากการทำสิ่งต่างๆ อย่างเช่น การเข้าไปซื้อหนี้สินของพวกประเทศที่กำลังดิ้นรนด้วยความยากลำบากอย่างอาร์เจนตินา ด้วยราคาถูกๆ แทบจะเหมือนได้มาฟรี แล้วจากนั้นก็จะบีบบังคับประเทศนั้นให้ชำระหนี้ให้เขาแถมบวกดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเข้าไปด้วย”
รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีน้ำมันปิโตรเลียมของเวเนซุเอลา เดลซี โรดริเกซ ได้พูดถึงการขาย ซิทโก ให้แก่ ซิงเกอร์ ในวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา [9] ว่า เป็น “การฉ้อโกง” และ “การถูกบังคับ”
หลังจากสหรัฐฯลักพาตัว มาดูโร มายังสหรัฐฯแล้ว ทรัมป์ได้ประกาศชื่อ [10] โรดริเกซ ว่าเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวของเวเนซุเอลา –และเธอก็ได้สาบานตัวเข้ารับตำแหน่งนี้อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ (5 ม.ค.) –ทว่าเขาก็เตือน [11] เอาไว้ว่า เธอจะต้องจ่าย “ราคาแพงมากๆ” ถ้าเธอปฏิเสธไม่ยอมทำ “สิ่งที่เราต้องการ
เรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับซิงเกอร์ ผู้ได้รับคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์ใหญ่โตที่สุดของอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลาในความควบคุมของพวกบริษัทสหรัฐฯ โดยที่ตรงส่วนนี้น่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกเล่นงานด้วยมาตรการแซงก์ชั่นต่างๆ ที่มุ่งหมายจะทำให้เวเนซุเอลากลายเป็นอัมพาตไปเลย
มีรายงานว่า ซิงเกอร์ได้พบปะหารือกับทรัมป์โดยตรงอย่างน้อยที่สุด 4 ครั้ง นับตั้งแต่ที่เขาได้รับเลือกตั้งสมัยแรกเมื่อปี 2016 โดยครั้งหลังสุด [12] คือในปี 2024 ขณะที่ไม่เป็นที่ทราบกันว่าทั้งคู่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเวเนซุเอลาหรือไม่ระหว่างการพบปะกันเหล่านี้ ทว่ากลุ่มต่างๆ ซึ่งได้รับเงินทุนจากซิงเกอร์ ต่างก็มีการผลักดันอย่างแข็งกร้าวเพื่อให้ทรัมป์ลงมือปฏิบัติการอย่างเต็มแม็กเพื่อเด็ดหัวคณะผู้นำของประเทศนี้
นับตั้งแต่ปี 2011 ซิงเกอร์ได้บริจาคเงินให้แก่สถาบันแมตฮัตตัน (Manhattan Institute) หน่วยงานคลังสมองแนวทางปีกขวา รวมแล้วเป็นเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ แล้วยังนั่งอยู่ในคณะกรรมการอำนวยการของสถาบันแห่งนี้เรื่อยมา โดยที่ในระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานคลังสมองแห่งนี้คอยแสดงความเห็นเรียกร้องไม่ขาดสายให้ถอดถอน มาดูโร ออกจากอำนาจ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สถาบันแมนฮัตตันได้เผยแพร่ข้อเขียนชิ้นหนึ่ง [13] ที่ยกย่องสรรเสริญทรัมป์สำหรับการที่เขาใช้ “นโยบายต่างๆ ซึ่งมุ่งต่อต้านคัดค้าน มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา อย่างสม่ำเสมอ”
ซิงเกอร์ ยังเป็นผู้บริจาครายสำคัญรายหนึ่ง [14] ให้แก่กลุ่มคลังสมองแนวทางอนุรักษนิยมใหม่ (neoconservative) ซึ่งใช้ชื่อว่า มูลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตย (Foundation for Defense of Democracies หรือ FDD) โดยจากปี 2008-2011 เขามีฐานะเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 คิดเป็นตัวเงินมากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์
ตอนปลายเดือนพฤศจิกายน ไม่นานนักก่อนที่ทรัมป์ประกาศ [15] ว่า สหรัฐฯได้ปิดพื้นที่น่านฟ้าของเวเนซุเอลาแล้ว และเริ่มต้นบุกยึด [16] เรือที่บรรทุกน้ำมันเวเนซุเอลา มูลนิธิ FDD ได้เผยแพร่เอกสารข้อสรุปทางนโยบาย [17] ที่เน้นย้ำว่า สหรัฐฯมี “ขีดความสามารถที่จะเปิดการโจมตีทางอากาศและทางขีปนาวุธอย่างถล่มทลายต่อระบอบปกครองมาดูโร” ซึ่งสามารถใช้ในการขับไสให้เขาพ้นจากอำนาจได้
ตัวซิงเกอร์ก็มีการประพฤติปฏิบัติตัวเป็นเหมือนสุนัขที่คอยตามเห่าตามกัดในทางการเงินเพื่อการปกป้องให้แก่ทรัมป์ ในระหว่างช่วงปีแรกของการกลับคืนมาครองตำแหน่งอีกสมัยของเขา ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน เขาได้บริจาค [18] เงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้แก่กลุ่ม super PAC ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะขับไล่ ส.ส.โธมัส แมสซี (Thomas Massie) (รีพับลิกัน-รัฐเทนทักกี) โดยที่เวลานี้แมสซีกำลังกลายเป็นชาวพรรครีพับลิกันที่คอยวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ระดับแนวหน้า ในเรื่องการดำเนินการของประธานาธิบดีผู้นี้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ หลังจากที่ทางกระทรวงคอยปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของตนซึ่งเกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสทีน (Jeffrey Epstein) มหาเศรษฐีใหญ่นักค้ากามผู้อื้อฉาว
ยังมีรายงาน [19] ว่ากลุ่ม super PAC อีกกลุ่มหนึ่ง ก็ช่วยเหลือให้เงินทุนสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านแมสซีเช่นเดียวกัน โดยที่กลุ่มนี้มีความผูกพันอยู่กับ มีเรียม แอเดลสัน (Miriam Adelson) ผู้บริจาคโปรอิสราเอลระดับท็อปอีกคนหนึ่ง ซึ่งได้ออกมาพูด [20] เมื่อไม่นานมานี้ว่า เธอจะให้เงินแก่ทรัมป์ 250 ล้านดอลลาร์ ถ้าหากเขาลงแข่งขันชิงชัยเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 3
นับแต่นั้นมา แมสซีก็กลายเป็นคนหนึ่งซึ่งส่งเสียงดังที่สุด [21] ในรัฐสภาสหรัฐฯ ที่คอยคัดค้านแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองในเวเนซุเอลาของทรัมป์ เขาเข้าร่วมกับพวก ส.ส.ของพรรคเดโมแครตในการร่วมกันอุปถัมภ์ผลักดันญัตติว่าด้วยอำนาจในการทำสงครามหลายๆ ฉบับ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะขัดขวางคัดง้างความสามารถของประธานาธิบดีในการเปิดการโจมตีทางทหารใส่พวกเรือที่ถูกกล่าวหาเป็นเรือค้ายาเสพติดในทะเลแคริบเบียน ตลอดจนการในการเปิดการโจมตีต่อแผ่นดินเวเนซุเอลา ถึงแม้ว่าญัตติเหล่านี้ต่างประสบความพ่ายแพ้ถูกตีตกไปแล้ว ]22]
ขณะที่คณะบริหารทรัมป์แสดงท่าทียืนกรานหนักแน่นว่า พวกบริษัทอเมริกันมีสิทธิเหนือน้ำมันซึ่งรัฐวิสาหกิจของเวเนซุเอลาควบคุมอยู่ แมสซีได้ตอบโต้กลับคืน [23] ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า “นี่มันไม่ใช่น้ำมันของอเมริกันนะครับ มันเป็นน้ำมันของเวเนซุเอลา”
“พวกบริษัทน้ำมันเข้าไปทำดีลที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อขุดเจาะผลิตน้ำมัน แล้วดีลเหล่านี้ก็ถูกยกเลิกไปโดยรัฐบาลเวเนซุเอลาชุดก่อน” เขากล่าว “สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาในตอนนี้ก็คือ ชีวิตของทหารสหรัฐฯกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง เพื่อที่จะทำให้พวกบริษัทน้ำมันเหล่านั้น (ไม่ใช่บริษัทอเมริกัน) ทำผลกำไรได้มากขึ้น”
แมสซี กล่าว [24] ว่า ซิงเกอร์ “ผู้ซึ่งได้ใช้จ่ายเงินไปแล้ว 1 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้ผมประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสมัยหน้า คือผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำเงินได้หลายพันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ จากการลงทุนของเขาในซิทโกที่ประสบปัญหาหนัก ในเมื่อเวลานี้คณะบริหารชุดนี้กำลังเข้าไปยึดครองเวเนซุเอลาแล้วเช่นนี้”
ฟิออเรนตินิ กล่าวเสริมว่า “การเข้าซื้อกิจการซิทโกอย่างไม่โปร่งใสของ พอล ซิงเกอร์ มีความเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่กับการก่อรัฐประหารยึดอำนาจในเวเนซุเอลาคราวนี้”
ข้อเขียนชิ้นนี้ แรกเริ่มเผยแพร่โดยเว็บไซต์ข่าว Common Dreams https://www.commondreams.org/news/paul-singer-venezuela?utm_source=Common+Dreams&utm_campaign=a44a4f61f3-Top+News+%7C+Mon.+1%2F6%2F26&utm_medium=email&utm_term=0_-c56d0ea580-601532725
