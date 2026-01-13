ทองพุ่งกว่า$100-หุ้นสหรัฐฯปิดแคบ ราคาน้ำมันทรงตัว

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันจันทร์(12ม.ค.) จากความกังวลทางอุปทานในอิหร่าน ท่ามกลางการปราบปรามการประท้วงใหญ่ต่อต้านรัฐบาล ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำดีดตัวขึ้น หลังกระทรวงยุติธรรมออกหมายเรียนประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 38 เซนต์ ปิดที่ 59.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 53 เซนต์ ปิดที่ 63.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิหร่านระบุในวันจันทร์(12ม.ค.) จะคงเปิดการสื่อสารกับสหรัฐฯ แม้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังชั่งใจตอบโต้การปราบปรามนองเลือดเหตุประท้วงทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่หลวงที่สุดที่คณะผู้ปกครองทางศาสนาของประเทศต้องเผชิญ นับตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามในปี 1979
คาดหมายว่าทรัมป์จะประชุมกับบรรดาที่ปรึกษาระดับสูงในวันอังคาร(13ม.ค.) เพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆสำหรับอิหร่าน
อย่างไรก็ตามขณะเดียวกัน คาดหมายว่าเวเนซุเอลาจะกลับมาส่งออกน้ำมันได้เร็วๆนี้ ตามหลังการพ้นจากอำนาจของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ กล่าวว่ารัฐบาลในการากัสจะส่งมอบน้ำมันสูงสุด 50 ล้านบาร์เรล ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก ให้แก่อเมริกา
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(12ม.ค.) ได้แรงหนุนจากบรรดาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีและวอลมาร์ท ในขณะที่นักลงทุนเมินความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงยุติธรรมอเมริกา เปิดการสืบสวนทางอาญา เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 86.13 จุด (0.17 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,590.20 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 10.99 จุด (0.06 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,977.24 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 62.56 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,733.90 จุด
เอสแอนด์พี 500 ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงหนึ่งของการซื้อขาย ได้แรงหนุนจากภาคเทคโนโลยี ขณะที่การดีดตัวขึ้นถึง 2.7% ของหุ้นวอลมาร์ท ก็เป็นปัจจัยหนุนเอสแอนด์พี 500 และ แนสแดค เช่นกัน
เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยว่า เขาตกเป็นเป้าหมายในการสอบสวนทางอาญาโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเงินของประเทศ โดยพนักงานอัยการได้ยื่นหมายเรียกพยานและเอกสาร และขู่จะฟ้องร้องเขาในข้อหาอาญาเกี่ยวกับการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการวุฒิสภา เรื่องการปรับปรุงอาคารสำนักงานของธนาคารกลาง
พาวเวลล์ เชื่อว่าการสอบสวนครั้งนี้เป็นผลมาจากความโกรธแค้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ไม่พอใจตนเองที่ไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยตามคำสั่ง แม้จะถูกกดดันอย่างหนักจากทำเนียบขาวมาโดยตลอด
การออกหมาเรียกและขู่ดำเนินคดีอาญากับพาวเวลล์ ก่อความหวั่นวิตกแก่นักลงทุน ที่พากันถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และดันราคาทองคำในวันทร์(12ม.ค.) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 102.70 ดอลลาร์ หรือ 2.28 % อยู่ที่ 4,603.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)