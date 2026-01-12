วิกฤตแล้ว!กลุ่มสิทธิฯชี้ยอดตายประท้วงในอิหร่านทะลุ500 เตหะรานขู่ถล่มฐานทัพสหรัฐฯถ้าเข้าแทรกแซง

สถานการณ์ความไม่สงบในอิหร่าน เข่นฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า 500 ราย จากการเปิดเผยของกลุ่มสิทธิมนุษยชนในวันอาทิตย์(11ม.ค.) ในขณะที่เตหะรานเตือนว่าจะเล็งเป้าโจมตีฐานทัพอเมริกา ถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำตามคำขู่เข้าแทรกแซงในนามของผู้ประท้วง
ในขณะที่สถาบันผู้ปกครองฝ่ายศาสนาของอิหร่านกำลังเผชิญกับการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ทรัมป์ส่งเสียงขู่ซ้ำๆว่าจะเข้าแทรกแซง ถ้ากองกำลังด้านความมั่นคงใช้กำลังกับพวกผู้ประท้วง
HRANA กลุ่มสิทธิมนุษยชนที่มีสำนักงานในสหรัฐฯ อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากพวกนักเคลื่อนไหวจากทั้งภายในและภายนอกอิหร่าน อ้างว่าสามารถยืนยันตัวเลขผู้ประท้วงเสียชีวิต 490 รายและกองกำลังด้านความมั่นคง 48 ราย ขณะที่มีผู้ชุมนุมมากกว่า 10,600 คน ถูกจับกุม ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่ยืดเยื้อมา 2 สัปดาห์
ทรัมป์ ในวันอังคาร(13ม.ค.) จะรับฟังคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของเขา ในเรื่องทางเลือกต่างๆเกี่ยวกับอิหร่าน ในนั้นรวมถึงการโจมตีทางทหาร ใช้อาวุธลับทางไซเบอร์ ยกระดับการคว่ำบาตรและมอบความช่วยเหลือทางออนไลน์แก่แหล่งข่าวต่อต้านรัฐบาล จากการเปิดเผยของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ในวันอาทิตย์(11ม.ค.)
โมฮัมเมด บาเดอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน เตือนวอชิงตันเกี่ยวกับการคำนวณผิดพลาด "ขอให้เราพูดให้ชัด ในกรณีที่มีการโจมตีอิหร่าน ดินแดนยึดครอง(อิสราเอล) เช่นเดียวกับฐานทัพต่างๆทั้งหมดของสหรัฐฯและกองเรือ จะเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมของเรา"
การประท้วงเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม ตอบสนองต่อราคาข้าวของที่แพงขึ้นเรื่อยๆ ก่อนเปลี่ยนสู่การต่อต้านคณะผู้ปกครองฝ่ายศาสนา ที่ปกครองประเทศแห่งนี้มาตั้งแต่เหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามในปี 1979
พวกเจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวหาสหรัฐและอิสราเอลปลุกปั่นปัญหา และเรียกร้องเดินขบวนทั่วประเทศในวันจันทร์(12ม.ค.) เพื่อประณามพฤติกรรมก่อการร้ายที่นำโดยอเมริกาและอิสราเอลในอิหร่าน ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐ
กระแสข้อมูลจากอิหร่านเป็นไปอย่างติดๆขัดๆ อันเนื่องจากอินเตอร์เน็ตล่มมาตั้งแต่วันพฤหัสบดี(8ม.ค.) อย่างไรก็ตามปรากฏภาพถ่ายบนสื่อสังคมออนไลน์ในวันเสาร์(10ม.ค.) เป็นภาพฝูงชนจำนวนมากกำลังเดินขบวนไปตามท้องถนนในกรุงเตหะราน ปรบมือและร้องตะโกน พร้อมได้ยินเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่า "ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด"
คลิปจากเมืองมัชฮัด ทางตะวันออกเฉียงเหนือ พบเห็นกลุ่มควันลอยพวงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า จากเปลวไฟที่ลุกไหม้บนท้องถนน พวกผู้ประท้วงสวมหน้ากากและถนนเต็มไปด้วยเศษซากต่างๆ
สื่อมวลชนแห่งรัฐรายงาน เจ้าหน้าที่ในวันอาทิตย์(11ม.ค.) ประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิต ที่ต่อต้านสหรัฐฯและระบอบไซออนิสต์
แหล่งข่าวอิสราเอล 3 ราย ซึ่งเข้าร่วมปรึกษาหารือด้านความมั่นคงของอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ บอกว่าอิสราเอลอยู่ในสถานะระแวดระวังขั้นสูง สำหรับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะเข้าแทรกแซงใดๆ
อิสราเอลและอิหร่าน สู้รบกันนาน 12 วัน ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว โดยที่มีสหรัฐฯเข้าร่วมด้วยสั้นๆ ในปฏิบัติการโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของเตหะราน อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลและฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของอเมริกาในกาตาร์
(ที่มา:รอยเตอร์)