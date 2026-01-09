โกลาหลแล้ว!อิหร่านส่อคุมไม่อยู่ยิงใส่ผู้ประท้วงยอดดับพุ่ง21ราย ทรัมป์หนุนผู้ชุมนุมกร้าวตอบโต้หนักหน่วง

กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหากองกำลังความมั่นคงของอิหร่าน ยิงเข้าใส่ผู้ประท้วง ท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี(8ม.ค.) จากการปราบปรามพวกผู้ชุมนุมโอดครวญทางเศรษฐกิจ ขณะที่องค์กรเฝ้าระวังรายงานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั่วประเทศ
พวกผู้ประท้วงยกระดับท้าทายพวกผู้นำทางศาสนา ด้วยการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ของการประท้วง ขณะที่คณะผู้ปกครองศาสนาภายใต้อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุด กำลังดิ้นรนจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการถูกคว่ำบาตรมานานหลายปี และฟื้นฟูประเทศจากสงครามกับอิสราเอลเมื่อเดือนมิถุนายน
ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งเสียงข่มขู่ในวันพฤหัสบดี(8ม.ค.) ว่าจะใช้มาตรการหนักหน่วงกับอิหร่าน ถ้าเจ้าหน้าที่ "เริ่มเข่นฆ่าผู้คน" โดยเตือนวอชิงตันจะ "เล่นงานพวกเขาอย่างแสนสาหัส"
ความเคลื่อนไหวประท้วง เริ่มจากการชัตดาวน์ตลาดบาซาร์ในกรุงเตหะรานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม หลังค่าเงินเรียลดำดิ่งแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากนั้นก็แผ่ลามไปทั่วประเทศ และเวลานี้ดูเหมือนยกระดับสู่การชุมนุมใหญ่แล้ว
วิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เผยภาพการประท้วงมีขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดี(8ม.ค.) พบเห็นฝูงชนจำนวนมากรวมตัวกันบริเวณถนนนอยาตอลเลาะห์ คาซานี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเตหะราน จากการตรวจสอบภาพบนโซเชียลมีเดียโดยสำนักข่าวเอเอฟพี ขณะเดียวกันก็ปรากฏภาพฝูงชนกำลังรวมตัวประท้วงที่เมืองอบาดาน ทางตะวันตกของประเทศ
สื่อมวลชนท้องถิ่นและถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ รายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 ราย ในนั้นรวมถึงสมาชิกกองกำลังด้านความมั่นคง นับตั้งแต่ความไม่สงบเริ่มต้นขึ้น จากการนับของเอเอฟพี ขณะที่สำนักข่าวฟาร์สนิวส์รายงานว่าในวันพุะ(7ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจอิหร่านรายหนึ่งถูกแทงเสียชีวิต ทางตะวันตกของเตหะราน ระหว่างพยายามควบคุมความไม่สงบ
อย่างไรก็ตามกลุ่มอิหร่านฮิวแมนไรท์ เอ็นจีโอที่มีสำนักงานในนอร์เวย์ ระบุตัวเลขสูงกว่านั้น บอกว่ากองกำลังด้านความมั่นคงสังหารผู้ประท้วงไปอย่างน้อย 45 ราย ในนั้น 8 คนเป็นเยาวชน เอ็นจีโอกลุ่มนี้กล่าวต่อว่าในวันพุธ(7ม.ค.) ถือเป็นวันนองเลือดที่สุดนับตั้งแต่การชุมนุมเริ่มต้นขึ้น โดยมีผู้ประท้วงเสียชีวิต 13 ราย
ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน เรียกร้อง "อดทนอดกลั้นอย่างที่สุด" ในการรับมือกับผู้ประท้วง พร้อมบอกว่า "ควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงหรือพฤติกรรมบีบบังคับใดๆ"
ด้วยเวลานี้การประท้วงแผ่ลามไปทั่วอิหร่าน ทางสำนักข่าวของกลุ่มนักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนที่มีสำนักงานในสหรัฐฯ ระบุว่าการชุมนุมมีขึ้น 348 จุด ในทุกจังหวัดทั้งหมด 31 จังหวัดของอิหร่าน
เรซา ปาห์ลาวี พระราชโอรสของพระเจ้าชาห์อิหร่าน ที่ถูกโค่นล้มโดยปฏิวัติอิสลามในปี 1979 และเป็นบุคคลฝ่ายต่อต้านสำคัญที่ลี้ภัยในต่างแดน เรียกร้องให้มีการประท้วงใหญ่รอบใหม่ในวันพฤหัสบดี(8ม.ค.) โดยก่อนหน้าอินเตอร์เน็ตถูกตัด เขาเตือนว่าพวกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอาการตื่นตระหนักอาจตัดการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เพื่อขัดขวางไม่ให้เล็ดลอดออกมา
บรรดาผู้ประท้วงต่างตะโกนคำขวัญต่อต้านพวกผู้นำทางศาสนา ในนั้นรวมถึง "ปาห์ลาวีจะกลับมา" และ "เซย์เยด อาลี จะถูกโค่นล้ม" อ้างถึงคอเมเนอี
ความเคลื่อนไหวยังแผ่ลามไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำให้ทางมหาวิทยาลัยอามีร์ คาบีร์ สถาบันการศึกษาสำคัญในกรุงเตหะราน เลื่อนสอบปลายภาคออกไปเป็นเวลา 1 สัปดาห์
(ที่มา:เอเอฟพี)