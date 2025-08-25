ไม่เคยยำเกรง!ผู้นำสูงสุดอิหร่านกร้าว ไม่มีวันยอมศิโรราบแก่สหรัฐฯ

อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน เมื่อวันอาทิตย์(24ส.ค.) เรียกร้องความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ ในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความว่าเป็นความพยายามของสหรัฐฯที่หวังบีบให้เตหะรานตกยอมจำนนและอยู่ภายใต้อำนาจ
คำกล่าวนี้ ณ มัสยิดแห่งหนึ่งในกรุงเตหะรานและเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคอเมเนอี มีขึ้นราว 2 เดือนนับตั้งแต่การสู้รบระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ศัตรูตัวฉกาจหยุดชะงักลงไป ในสงครามที่สหรัฐฯเข้าร่วมช่วงสั้นๆ และมีขึ้นในระหว่างที่เตหะรานกำลังง่วนอยู่กับการเจรจากับบรรดามหาอำนาจตะวันตกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขา
คอเมเนอี ชี้ว่าปฏิบัติการโจมตีร่วมระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐฯแบบที่ไม่ค่อยพบเห็นนักเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งเล็งเป้าเล่นงานแหล่งที่ตั้งทางนิวเคลียร์หลักๆของเตหะราน ถูกออกแบบมาเพื่อบ่อนทำลายเสถียรภาพของอิหร่าน
เขาอ้างว่าหนึ่งวันหลังจากอิหร่านถูกโจมตีโดยอิสราเอลในช่วงแรกเริ่มของสงคราม "บรรดาสายลับอเมริกาพบปะกันในยุโรป เพื่อพูดคุยกันว่ารัฐบาลใดควรได้ปกครองอิหร่าน ตามหลังการดับสูญของสาธารณรัฐอิสลาม"
ผู้นำสูงสุดรายนี้อ้างในท้ายที่สุดแล้ว สหรัฐฯกำลังหาทางทำให้อิหร่านยอมศิโรราบแก่พวกเขา "ประเทศของเราหลุดพ้นออกมาจากศึกสงคราม 12 วันในเดือนมิถุนายน ได้อย่างแข็งแกร่ง มันถือเป็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงครั้งหนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์กับคู่อริอย่างอิสราเอลและสหรัฐฯ ประชาชนชาวอิหร่านยืนหยัดเคียงข้างกองทัพ รัฐบาลและระบบ ก่อความเสียหายอย่างหนักหน่วงแก่ศัตรู" คอเมเนอีระบุ
คอเมเนอี ผู้ซึ่งเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายในกิจการต่างๆของรัฐ ยังเตือนว่าบรรดามหาอำนาจต่างชาติกำลังหาทางปลุกปั่นความแตกแยกภายในประเทศ "หนทางเดินหน้าของศัตรูก็คือก่อความไม่ลงรอยในอิหร่าน" เขาระบุ พร้อมกล่าวโทษ "สายลับอเมริกาและไซออนิสต์" อ้างถึงอิสราเอล ต่อการหาทางหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความแตกแยก
"วันนี้ ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ประเทศของเรามีความสามัคคี มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่พอถึงยามที่ต้องปกป้องระบบ ปกป้องประเทศชาติ และยืนหยุดต่อต้านศัตรู ประชาชามีความเป็นหนึ่งเดียวกัน" คอเมเนอีกล่าว
เตหะรานกับวอชิงตันตัดขาดความสัมพันธ์กันตามหลังเหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามในปี 1979 และวิกฤตจับตัวประกัน ณ สถานทูตสหรัฐฯในเวลาต่อมา
นับตั้งแต่นั้นวอชิงตันกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานเตหะรานรอบแล้วรอบเล่า เมื่อเร็วๆนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยสหรัฐฯและบรรดาชาติพันธมิตรกล่าวหาเตหะรานหาทางครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ คำกล่าวหาที่อิหร่านปฏิเสธมาตลอด
การสู้รบในเดือนมิถุนายน เกิดขึ้นในขณะที่เตหะรานกับวอชิงตัน มีกำหนดเจรจารอบที่ 6 เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน แต่ท้ายที่สุดแล้วการเจรจาหลายรอบที่เริ่มขึ้นหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้น ก็พังครืนลง สืบเนืองจากความขัดแย้ง
ในวันอังคาร(26ส.ค.) อิหร่านมีกำหนดพบปะกับสหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส และเยอรมนี เพื่อเจรจานิวเคลียร์ ในขณะที่บรรดาชาติมหาอำนาจเหล่นี้ขู่กลับมาคว่ำบาตรเตหะราน หากว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
