ส่อโดนแจกปชต.อีกชาติ!อิหร่านกร้าวไม่ยอมศิโรราบ หลังทรัมป์ขู่แทรกแซงช่วยผู้ประท้วงต้านรัฐบาล

อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ประกาศกร้าวจะไม่ยอมจำนน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯขู่เข้าช่วยเหลือพวกผู้ประท้วง ในขณะที่พวกกลุ่มสิทธิมนุษยชนรายงานพบเห็นมีผู้ถูกจับกุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ตามหลังสถานการณ์ความไม่สงบที่ยืดเยื้อหลายวัน อันมีชนวนเหตุจากเงินเฟ้อที่พุ่งสูง
ในเทปบันทึกภาพที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันเสาร์(3ม.ค.) ทาง คอเมเนอี ระบุอิหร่าน "จะไม่ยอมจำนต่อศัตรู" และพวกผู้ก่อจลาจลจะถูกสั่งสอน
บรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 10 รายและหลายคนถูกจับกุม ในการประท้วงที่ปะทุขึ้นทั่วอิหร่านนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้ว ท่ามกลางการพังครืนของค่าเงินเรียล ที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่ก่อนแล้วจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯและตะวันตก ลงโทษเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
พวกเจ้าหน้าที่พยายามคงไว้ซึ่งแนวทางคู่ขนานรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบ บอกว่าการประท้วงเกี่ยวกับเศรษฐกิจนั้นมีความชอบธรมและพร้อมที่จะเจรจา แต่ขณะเดียวกันได้มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้ชุมนุม ท่ามกลางการเผชิญหน้ารุนแรงบนท้องถนน
คอเมเนอี บอกว่า "พวกพ่อค้าแม่ค้ามีสิทธิ์ พวกเขามีสิทธิ์พูดว่าพวกเขาไม่อาจทำธุรกิจได้ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้" เขากล่าวอ้างถึงความกังวลของผู้ค้าในตลาดที่มีต่อภาวะค่าเงินเรียลดำดิ่ง "เราจะพูดคุยกับพวกผู้ประท้วง ต่อการพูดคุยกับพวกก่อจลาจลนั้นไร้ประโยชน์ พวกก่อจลาจลควรถูกสั่งสอน"
มีรายงานเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงในย่านใจกลางเมืองเล็กๆทั้งหลายตามจังหวัดต่างๆทางตะวันตกของอิหร่าน มีผู้เสียชีวิตหลายคน ในขณะที่เจ้าหน้าที่เผยว่าสมาชิกกองกำลังด้านความมั่นคง 2 นาย ก็เสียชีวิตเช่นเดียวและอีกหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บ ในเหตุความไม่สงบ
Hengaw กลุ่มสิทธิมนุษยชนชาวเคิร์ด เปิดเผยในช่วงค่ำวันศุกร์(2ม.ค.) มีประชาชนถูกจับกุมอย่างน้อย 133 ราย เพิ่มขึ้นจาก 77 คนของหนึ่งวันก่อนหน้านั้น
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐรายงานด้วยว่ามีผู้ถูกจับกุมอีกหลายคน ตามข้อกล่าวหาประดิษฐ์ระเบิดเพลิงและปืนสั้นทำเอง ท่ามกลางการแจ้งข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ มีการโพสต์ต่างๆนานา บอกเล่าว่ามีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นตามเมืองต่างๆ เช่นเดียวกับ 3 เขตในกรุงเตหะราน
ทรัมป์ ระบุเมื่อวันศุกร์(2ม.ค.) สหรัฐฯพร้อมเต็มที่และพร้อมลุยแล้ว แต่ไม่เจาะจงว่าจะใช้ปฏิบัติการใดกับอิหร่าน ดินแดนที่อเมริกาเคยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในช่วงฤดูร้อน เข้าร่วมยุทธการกับอิสราเอลในการเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งนิวเคลียร์และบรรดาผู้นำทางทหารของอิหร่าน
คำขู่เปิดปฏิบัติการก่อแรงกดดันเพิ่มเติมแก่พวกผู้นำอิหร่าน ในขณะที่พวกเขากำลังนำพาประเทศเผชิญกับช่วงเวลายากลำบากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เศรษฐกิจที่ถูกเล่นงานโดยมาตรการคว่ำบาตรกำลังหดตัวลงและรัฐบาลประสบปัญหาในการป้อนน้ำและไฟฟ้าไปยังบางภูมิภาค
ขณะเดียวกัน อิหร่าน ประสบความเสียหายทางยุทธศาสตร์สำคัญๆอย่างต่อเนื่อง ในแง่ของสถานะในภูมิภาค นับตั้งแต่สงครามในกาซาปะทุขึ้นในปี 2023 ระหว่าง ฮามาส พันธมิตรของพวกเขากับอิสราเอล
อิสราเอลยังโจมตีฮิซบอลเลาะห์ พันธมิตรในภูมิภาคที่เข้มแข็งที่สุดของอิหร่าน ขณะเดียวกัน บาชาร์ อัล-อัสซาด พันธมิตรใกล้ชิดของเตหะรานก็ถูกโค่นล้มในซีเรีย การโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐฯเล่นงานอิหร่าน ทำให้โครงการปรมาณูที่ใช้ต้นทุนมหาศาลก้าวถอยหลังกลับไปหลายปี และสังหารพวกผู้นำทางทหารระดับสูงไปหลายนาย
(ที่มา:รอยเตอร์)