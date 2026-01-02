xs
ส่อแววลุกลาม!ผู้ชุมชุมอิหร่านตายแล้วหลายคนหลังปะทะจนท. ท่ามการประท้วงเดือดร้อนทางศก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



มีผู้เสียชีวิตหลายคนระหว่างการประท้วงในอิหร่านเมื่อช่วงค่ำคืนจนถึงเช้าวันพฤหัสบดี(1ม.ค.) ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นและกลุ่มสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการชุมนุมใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ปีในประเทศแห่งนี้ เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งทะยาน จนเกิดความรุนแรงในหลายๆจังหวัด

สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนก่งรัฐและกลุ่มสิทธิมนุษยชน Hengaw รายงานมีผู้เสียชีวิตหลายคนในลอร์เดแกน เมืองทางตะวันตกของอิหร่านและอีก 1 คน ในจังหวัดอิสฟาฮาน ทางภาคกลาง ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันพบผู้เสียชีวิต 1 รายในเมืองคูห์แดสช์ท ทางตะวันตกของประเทศ

เหตุปะทะระหว่างผู้ประท้วงและกองกำลังด้านความมั่นคง ถือป็นสถานการณ์ที่ลุกลามอย่างมาก ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ปานปลายมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเริ่มต้นชุมนุมกันเมื่อวันอาทิตย์(28ธ.ค.) แสดงความไม่พอใจกับแนวทางบริหารจัดการของรัฐบาล ต่อค่าเงินดำดิ่งและราคาข้าวของที่แพงขึ้นไม่หยุด

ฟาร์สนิวส์ รายงานว่าเหตุเสียชีวิต 2 คนในลอร์เดแกน เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าพวกผู้ประท้วงติดอาวุธ ขณะที่ Hengaw ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายคน จากฝีมือของกองกำลังด้านความมั่นคง

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน รายงานว่ามีสมาชิกคนหนึ่งของหน่วยกองกำลังกึ่งทหารบาซิจเสียชีวิตในเมืองคูห์แดสช์ทและอีก 13 คนได้รับบาดเจ็บ โดยกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของพวกผู้ชุมนุมที่ฉวยโอกาสจากการประท้วง



อย่างไรก็ตามทาง Hengaw บอกว่าชายคนดังกล่าว ที่ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามระบุว่าเชื่อ อามีร์ฮอสซัม โคดายารี ฟาร์ด กำลังร่วมชุมนุมและถูกสังหารโดยกองกำลังด้านความมั่นคง นอกจากนี้แล้วทาง Hengaw ยังรายงานมีผู้ประทวงคนหนึ่งถูกยิงตายในวันพุธ(31ธ.ค.) ในจังหวัดอิสฟาฮาน ทางภคกลางของอิหร่าน ทว่ารอยเตอร์ไม่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้

การประท้วงยังมีขึ้นที่เมืองมาร์ฟแดสช์ท ในจังหวัดฟาร์ส ทางภาคใต้ของประเทศในวันพฤหัสบดี(1ม.ค.) ตามรายงานของสำนักข่าว HRANA ขณะที่ Hengaw บอกว่ามีผู้ชุมนุมหลายคนถูกจับกุมตามจังหวัดต่างๆทางภาคตะวันตกในวันพุธ(31ธ.ค.) ไม่ว่าจะเป็นเคอร์มันชาห์, คูเซสถาน และ ฮาเมดาน

เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสำคัญของบรรดาผู้ปกครองฝ่ายศาสนาของอิหร่าน ในขณะที่มาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ ด้วยเงินเฟ้อพุ่งทะยาน 40% และมีขึ้นหลังจากอิสราเอลและสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์และพวกผู้นำทางทหารในเดือนมิถุนายน

อิหร่านตอบสนองการประท้วงด้วยการยื่นข้อเสนอเจรจา ดูเหมือนแสดงท่าทีประนีประนอม แต่ขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการด้านความมั่นคงรับมือกับการชุมนุม

โฆษกรัฐบาลเปิดเผยในวันพฤหัสบดี(1ม.ค.) ว่าพวกเจ้าหน้าที่จะจัดให้มีการพูดคุยโดยตรงกับบรรดาผู้แทนสหภาพแรงงานทั้งหลายและพ่อค้าแม่ค้า แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม

พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของร้านและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิหร่านหลายแห่ง ทำการประท้วงต่อเนื่องมาหลายวันและปิดตลาดนัดหลักๆ ขณะที่รัฐบาลออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการเกือบทั่วประเทศปิดทำการในวันพุธ(31ธ.ค.) ประกาศให้เป็นวันหยุด โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับสภาพอากาศ

เศรษฐกิจของอิหร่านประสบปัญหามานานหลายปี ผลจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯและตะวันตกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ความตึงเครียดระดับภูมิภาคอันนำไปสู่สงครามทางอากาศ 12 วันกับอิสราเอลในเดือนมิถุนายน ยิ่งทำให้สถานะทางการเงินของประเทศตึงตัวมากขึนไปอีก

เงินเรียลของอิหร่าน อ่อนค่าลงไปราวๆครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2025 ขณะที่เงินเฟ้อแตะระดับ 42.5% ในเดือนธันวาคม

(ที่มา:รอยเตอร์)

