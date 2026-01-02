ส่อแววลุกลาม!ผู้ชุมชุมอิหร่านตายแล้วหลายคนหลังปะทะจนท. ท่ามการประท้วงเดือดร้อนทางศก.

มีผู้เสียชีวิตหลายคนระหว่างการประท้วงในอิหร่านเมื่อช่วงค่ำคืนจนถึงเช้าวันพฤหัสบดี(1ม.ค.) ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นและกลุ่มสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการชุมนุมใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ปีในประเทศแห่งนี้ เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งทะยาน จนเกิดความรุนแรงในหลายๆจังหวัด
สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนก่งรัฐและกลุ่มสิทธิมนุษยชน Hengaw รายงานมีผู้เสียชีวิตหลายคนในลอร์เดแกน เมืองทางตะวันตกของอิหร่านและอีก 1 คน ในจังหวัดอิสฟาฮาน ทางภาคกลาง ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันพบผู้เสียชีวิต 1 รายในเมืองคูห์แดสช์ท ทางตะวันตกของประเทศ
เหตุปะทะระหว่างผู้ประท้วงและกองกำลังด้านความมั่นคง ถือป็นสถานการณ์ที่ลุกลามอย่างมาก ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ปานปลายมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเริ่มต้นชุมนุมกันเมื่อวันอาทิตย์(28ธ.ค.) แสดงความไม่พอใจกับแนวทางบริหารจัดการของรัฐบาล ต่อค่าเงินดำดิ่งและราคาข้าวของที่แพงขึ้นไม่หยุด
ฟาร์สนิวส์ รายงานว่าเหตุเสียชีวิต 2 คนในลอร์เดแกน เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าพวกผู้ประท้วงติดอาวุธ ขณะที่ Hengaw ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายคน จากฝีมือของกองกำลังด้านความมั่นคง
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน รายงานว่ามีสมาชิกคนหนึ่งของหน่วยกองกำลังกึ่งทหารบาซิจเสียชีวิตในเมืองคูห์แดสช์ทและอีก 13 คนได้รับบาดเจ็บ โดยกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของพวกผู้ชุมนุมที่ฉวยโอกาสจากการประท้วง
Widespread protests in Iran over the worsening economic crisis are spreading through major cities, including Tehran, Mashhad, and Isfahan, as they enter their second day. Many demonstrators are calling for the return of the Shah. pic.twitter.com/GtaizTRaOX— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) December 29, 2025
อย่างไรก็ตามทาง Hengaw บอกว่าชายคนดังกล่าว ที่ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามระบุว่าเชื่อ อามีร์ฮอสซัม โคดายารี ฟาร์ด กำลังร่วมชุมนุมและถูกสังหารโดยกองกำลังด้านความมั่นคง นอกจากนี้แล้วทาง Hengaw ยังรายงานมีผู้ประทวงคนหนึ่งถูกยิงตายในวันพุธ(31ธ.ค.) ในจังหวัดอิสฟาฮาน ทางภคกลางของอิหร่าน ทว่ารอยเตอร์ไม่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้
การประท้วงยังมีขึ้นที่เมืองมาร์ฟแดสช์ท ในจังหวัดฟาร์ส ทางภาคใต้ของประเทศในวันพฤหัสบดี(1ม.ค.) ตามรายงานของสำนักข่าว HRANA ขณะที่ Hengaw บอกว่ามีผู้ชุมนุมหลายคนถูกจับกุมตามจังหวัดต่างๆทางภาคตะวันตกในวันพุธ(31ธ.ค.) ไม่ว่าจะเป็นเคอร์มันชาห์, คูเซสถาน และ ฮาเมดาน
เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสำคัญของบรรดาผู้ปกครองฝ่ายศาสนาของอิหร่าน ในขณะที่มาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ ด้วยเงินเฟ้อพุ่งทะยาน 40% และมีขึ้นหลังจากอิสราเอลและสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์และพวกผู้นำทางทหารในเดือนมิถุนายน
อิหร่านตอบสนองการประท้วงด้วยการยื่นข้อเสนอเจรจา ดูเหมือนแสดงท่าทีประนีประนอม แต่ขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการด้านความมั่นคงรับมือกับการชุมนุม
โฆษกรัฐบาลเปิดเผยในวันพฤหัสบดี(1ม.ค.) ว่าพวกเจ้าหน้าที่จะจัดให้มีการพูดคุยโดยตรงกับบรรดาผู้แทนสหภาพแรงงานทั้งหลายและพ่อค้าแม่ค้า แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม
พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของร้านและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิหร่านหลายแห่ง ทำการประท้วงต่อเนื่องมาหลายวันและปิดตลาดนัดหลักๆ ขณะที่รัฐบาลออกคำสั่งให้หน่วยงานราชการเกือบทั่วประเทศปิดทำการในวันพุธ(31ธ.ค.) ประกาศให้เป็นวันหยุด โดยอ้างเหตุผลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
เศรษฐกิจของอิหร่านประสบปัญหามานานหลายปี ผลจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯและตะวันตกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ความตึงเครียดระดับภูมิภาคอันนำไปสู่สงครามทางอากาศ 12 วันกับอิสราเอลในเดือนมิถุนายน ยิ่งทำให้สถานะทางการเงินของประเทศตึงตัวมากขึนไปอีก
เงินเรียลของอิหร่าน อ่อนค่าลงไปราวๆครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2025 ขณะที่เงินเฟ้อแตะระดับ 42.5% ในเดือนธันวาคม
(ที่มา:รอยเตอร์)