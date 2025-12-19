ปั่นป่วนไม่หยุด! ชาวบังกลาเทศลุกฮือก่อจลาจล หลังแกนนำนักศึกษาต้าน 'ชัยค์ ฮาซินา' ถูกลอบสังหาร

ตำรวจและกองกำลังกึ่งทหารกระจายกำลังไปทั่วกรุงธากาและเมืองอื่นๆ ในบังกลาเทศวันนี้ (19 ธ.ค.) หลังเกิดเหตุประท้วงรุนแรงในชั่วข้ามคืนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้นำเยาวชนที่ได้รับความนิยมสูงรายหนึ่ง และคาดว่าอาจจะเกิดความไม่สงบขึ้นอีกก่อนการเลือกตั้งระดับชาติที่ผู้นำเยาวชนรายนี้ตั้งใจจะลงสมัครด้วย
สถานการณ์บนท้องถนนเริ่มสงบลงในตอนเช้า แต่ชาวบังกลาเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมระบุว่า พวกเขากังวลว่าอาจเกิดความรุนแรงขึ้นอีกหลังจากการละหมาดวันศุกร์ในช่วงบ่าย
ชาริฟ ออสมาน ฮาดี (Sharif Osman Hadi) วัย 32 ปี โฆษกของกลุ่ม อินกิลาบ มันชา หรือ แพลตฟอร์มเพื่อการปฏิวัติ และมีส่วนร่วมในการประท้วงที่นำโดยนักศึกษาซึ่งโค่นล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชัยค์ ฮาซินา เมื่อปีที่แล้ว ถูกยิงที่ศีรษะโดยผู้โจมตีที่สวมหน้ากากในกรุงธากาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (12) ขณะเปิดตัวหาเสียงเลือกตั้ง
ฮาดี ได้รับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลในท้องถิ่น ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่สิงคโปร์ และเสียชีวิตลงหลังจากใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลา 6 วัน
ฮาดี เป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์อินเดียอย่างเปิดเผย และกลุ่ม อินกิลาบ มันชา ระบุบนเว็บไซต์ว่าเป็น “แพลตฟอร์มทางวัฒนธรรมปฏิวัติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแห่งการลุกฮือ”
ในกรุงธากา คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นกลุ่มคนร้ายเข้าทำลายสำนักงานของหนังสือพิมพ์รายวันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่าง Prothom Alo รวมถึงหนังสือพิมพ์เดลีสตาร์ ในคืนวันพฤหัสบดี (18)
กลุ่มผู้ประท้วงใช้คำขวัญที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก โดยอ้างถึงชื่อของ ฮาดี และประกาศจะเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อเรียกร้องให้มีการคืนความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว หลายพื้นที่ยังคงตึงเครียด มีการส่งกำลังตำรวจและกองกำลังกึ่งทหารเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความรุนแรงบานปลาย
หน่วยดับเพลิงบังกลาเทศระบุว่า เพลิงไหม้ที่สำนักงานของเดลีสตาร์ควบคุมได้แล้ว และมีการส่งกำลังทหารไปยังที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังได้ช่วยเหลือพวกนักข่าวที่ติดอยู่ภายในอาคารด้วย
บังกลาเทศอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลรักษาการที่นำโดย มูฮัมหมัด ยูนุส ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ตั้งแต่เดือน ส.ค. ปี 2024 หลังจากที่อดีคนายกฯ ชัยค์ ฮาซินา ลี้ภัยไปยังอินเดียภายหลังการลุกฮือของกลุ่มนักศึกษา
รัฐบาลบังกลาเทศกำลังเผชิญกับการประท้วงครั้งใหม่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ล่าช้า และคำเตือนเรื่องความไม่สงบจากพรรค อวามี ลีก ของ ชัยค์ ฮาซินา ซึ่งถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.พ. ปีหน้า
ยูนุส ได้ออกคำแถลงผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยกล่าวว่า "การจากไปของเขา (ฮาดี) เป็นการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ในด้านการเมืองและประชาธิปไตยของประเทศ"
เขาเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบ และยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสอบสวนอย่างโปร่งใส และนำตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดมาลงโทษ เขายังเรียกร้องให้มีการยับยั้งชั่งใจ โดยเตือนว่าความรุนแรงจะบ่อนทำลายเส้นทางของประเทศไปสู่การเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือ
รัฐบาลรักษาการยังประกาศให้วันเสาร์ (20) เป็นวันไว้ทุกข์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นเกียรติแก่ฮาดี โดยจะมีการลดธงครึ่งเสา และมีการจัดพิธีสวดมนต์พิเศษทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน บ้านของ ชัยค์ มูจิบูร ราห์มาน ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศและบิดาของ ชัยค์ ฮาซินา ได้ถูกผู้ประท้วงบุกทำลายและจุดไฟเผาอีกครั้ง หลังจากเคยถูกโจมตีมาแล้ว 2 ครั้งในเดือน ก.พ. และ ส.ค. ปีที่แล้ว
ที่มา: รอยเตอร์