ไม่มีใครทราบ!สหรัฐฯกล่าวหาอิหร่าน พยายามลอบสังหารทูตอิสราเอลประจำเม็กซิโก

สหรัฐฯและอิสราเอลเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ กล่าวหาอิหร่านพยายามสังหารเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำเม็กซิโก ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นให้เตหะรานรุดออกมาปฏิเสธ ขณะที่รัฐบาลเม็กซิโกก็บอกว่าไม่ทราบเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวแม้แต่น้อย
คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความพยายามลอบสังหารนี้มีขึ้้นท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งสูง ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งต่างโจมตีใส่ดินแดนของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
อิสราเอลบอกว่าพวกเจ้าหน้าที่เม็กซิโก เข้าแทรกแซงเพื่อหยุดความพยายามลอบสังหาร ไอนัต แครนซ์ เนเจอร์ เอกอัครราชทูตของอิสราเอลประจำเม็กซิโก แต่กระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก ออกมาชี้แจงในเวลาต่อมา ว่าพวกเขาไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามคำกล่าวอ้างแต่อย่างใด
สำนักงานความมั่นคงและปกป้องพลเมืองของเม็กซิโก ซึ่้งกำกับดูแลข่าวกรอง ระบุในถ้อยแถลงที่ไม่ได้เอ่ยชื่อสหรัฐฯหรืออิสราเอลตรงๆ บอกว่าพวกเขาเปิดกว้างสำหรับประสานงานความร่วมมือด้วยความเคารพกันและกัน กับทุกหน่วยงานความมั่นคงที่ร้องขอมา ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศ
ขณะเดียวกันสถานทูตอิหร่านในเม็กซิโก เรียกคำกล่าวหานี้ว่าเป็นแผนโกหกคำโต "วัตถุประสงค์คือก่อความเสียหายแก่ต่อความเป็นมิตรและความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่าง 2 ชาติ(เม็กซิโกกับอิหร่าน) ซึ่งเราปฏิเสธโดยสิ้นเชิง"
ในทางประวัติศาสตร์แล้ว เม็กซิโกมีจุดยืนไม่เสาะแสวงหาการแทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ และใช้ท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับสงครามกาซา มากกว่าชาติอื่นๆในละตินอเมริกา ที่นำโดยพวกฝ่ายซ้าย
เม็กซิโก สนับสนุนสืบสวนคำกล่าวหาอิสราเอลก่ออาชญากรรมสงคราม แต่คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอล ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อ 2 ทศวรรษ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งกล่าวอ้างว่าหน่วยรบคุดส์ แห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เริ่มแผนการลอบสังหารในช่วงปลายปี 2024 และถูกขัดขวางในปีนี้
แผนการที่กล่าวอ้างนั้น รวมไปถึงการเกณฑ์พวกฝ่ายปฏิบัติการโดยสถานทูตอิหร่านในเวเนซุเอลา ประเทศที่ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผู้นำฝ่ายซ้าย เป็นพันธมิตรกับเตหะราน
"มันเป็นแค่กรณีล่าสุดในประวัติศาสตร์อันยาวนานของ อิหร่าน ในการเล็งเป้าเอาชีวิตผู้แทนทูต ผู้สื่อข่าว ฝ่ายต่อต้านและใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขาทั่วโลก บางครั้งมันก่อความกังวลเป็นอย่างสูงต่อทุกๆประเทศที่มีอิหร่านปรากฏตัวอยู่" เจ้าหน้าที่สหรัฐฯซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามระบุ แต่ไม่ได้ให้หลักฐานใดๆหรือแนวทางของแผนการดังกล่าว
ว่ากันว่าแผนการนี้มีขึ้นตามหลังอิสราเอลโจมตีสถานทูตอิหร่านประจำกรุงดามัสกัส เมืองหลวงของซีเรีย พันธมิตรของเตหะราน ณ ขณะนั้น ในวันที่ 1 เมษายน 2024 การโจมตีดังกล่าวสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหลายคน และกระตุ้นให้เตหะรานประกาศแก้แค้น และต่อมาได้รัวยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่อิสราเอล
หนึ่งปีต่อมา อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทิ้งบอมบ์ถล่มอิหร่านอย่างกว้างขวาง สังหารผู้คนไปกว่า 1,000 ราย ก่อนที่สหรัฐฯจะเข้าร่วมทิ้งบอมบ์โจมตีเหล่าที่ตั้งนิวเคลียร์สำคัญๆอันเป็นที่ถกเถียงของอิหร่านหลายแห่ง
อิหร่าน คือผู้สนับสนุนสำคัญของฮามาส กลุ่มนักรบปาเลสไตน์ติดอาวุธในกาซา ที่ปฏิบัติการโจมตีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เล่นงานอิสราเอล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 อิสราเอลตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางทหารถล่มกาซา ทำให้ดินแดนเกือบทั้งหมดในฉนวนแห่งนี้เหลือแต่ซาก และยังได้ขยายปฏิบัติการทางทหารไปทั่วภูมิภาค เล่นงานอิหร่าน, ซีเรีย, เลบานอน, กาตาร์ และเยเมน
(ที่มา:เอเอฟพี)