เอาอยู่ไหม!อิหร่านขู่จัดการหนักหน่วง หลังผู้คนทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวลงถนนประท้วง

อัยการสูงสุดของอิหร่านในวันพุธ(31ธ.ค.) ระบุการประท้วงคร่ำครวญความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจที่เกาะกุมประเทศ เป็นสิ่งชอบธรรมตามกฎหมาย แต่ความพยายามใดๆที่ประสงค์ก่อความไม่มั่นคง จะต้องเจอกับการตอบโต้อันหนักหน่วง
"การประท้วงเรื่องทำมาหากินอย่างสันติเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นความเป็นจริงที่เข้าใจได้" โมฮัมหมัด โมวาเฮดี-อาซัด บอกกับสื่อมวลชนแห่งรัฐ 3 วันหลังจากเกิดการประท้วงของพวกผู้ค้าแม่ค้าในกรุงเตหะราน ก่อนร่วมด้วยพวกนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
"ความพยายามใดๆที่จะเปลี่ยนการประท้วงทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือก่อความไม่มั่นคง ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ หรือการดำเนินการจากภายนอกที่ออกแบบสถานการณ์ต่างๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับการตอบโต้อย่างชอบธรรมตามกฎหมาย สมส่วนกันและอย่างหนักหน่วง"
ความเห็นของเขามีขึ้นไม่กี่วันหลังจากหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอล คู่อริตัวฉกาจของอิหร่าน โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมอออนไลน์ ระบุว่า "เราอยู่เคียงข้างคุณในภาคสนาม" ในการส่งสารถึงพวกผู้ประท้วงชาวอิหร่าน
ข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์เป็นภาษาเปอร์เซีย ทางหน่วยข่าวกรองมอสซาด ยุให้ชาวอิหร่าน "ลงสู่ท้องถนนด้วยกัน"
การประท้วงครั้งนี้มีแรงขับเคลื่อนจากความไม่พอใจต่อภาวะเศรษฐกิจชะงักงันของอิหร่านและเงินเฟ้อพุ่งทะยานไม่หยุด โดยมันเริ่มต้นขึ้น ณ ตลาดมือถือใหญ่ที่สุดของเตหะรานเมื่อวันอาทิตย์(28ธ.ค.) บริเวณที่พ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องปิดธุรกิจของตนเอง ท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจ
นับตั้งแต่นั้นการประท้วงก็ขยายวงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีนักศึกษาจาก 10 มหาวิทยาลัยในเมืองหลวงและในเมืองอื่นๆ ในนั้นรวมถึงสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิหร่าน เข้าร่วมด้วยในวันอังคาร(30ธ.ค.) อย่างไรก็ตามผู้ชุมนุมยังมีจำนวนไม่มากนักและมีจุดรวมศูนย์บริเวณใจกลางกรุงเตหราน ห้างร้านต่างๆในพื้นที่อื่นๆของเขตมหานครอันใหญ่โตแห่งนี้ ซึ่งมีประชากรราว 10 ล้านคน ไม่ได้รับผลกระทบ
ล่าสุดมีข่าวว่าผู้ประท้วงหลายคนบุกโจมตีและก่อความเสียหายแก่สำนักงานผู้ว่าการจังหวัดแห่งหนึ่ง ทางใต้ของอิหร่าน ตามรายงานของสำนักข่าวไมซาน ของกระทรวงยุติธรรม ตามหลังการประท้วงต่อต้านความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจที่ลากยาวมาหลายวัน
"ส่วนหนึ่งของประตูสำนักงานผู้ว่าการและหน้าต่างได้รับความเสียหาย จากการโจมตีของนกลุ่มหนึ่้ง" ฮาเมด ออสโตวาร์ หัวหน้าหน่วยงานยุติธรรมของเมืองฟาซาเผย แต่ไม่ได้ระบุอย่างเจาะจงว่าอาคารแห่งนี้ถูกโจมตีอย่างไร
เศรษฐกิจของอิหร่านซบเซามานานหลายปี ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรอันหนักหน่วงของสหรัฐฯและนานาชาติ เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
ค่าเงินเรียลอิหร่านก็ดำดิ่งลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยหากนับตั้งแต่ปีที่แล้ว สูญเสียมูลค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ไปแล้วกว่า 1 ใน 3
ท้องถนนของกรุงเตหะรานกลับสู่ความสงบในตอนเช้าวันพุธ(31ธ.ค.) แปรเปลี่ยนไปจากความวุ่นวายตามปกติและการจราจรติดขัด อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการและธนาคาร โดยที่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพียง 1 วัน
โรงเรียน ธนาคารและสถาบันราชการปิดทำการ ในสิ่งที่พวกเจ้าหน้าอ้างว่าเป็นไปตามคำสั่ง อันเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นและความจำเป็นต้องประหยัดพลังงาน
การประท้วงทั่วประเทศไม่ใช่เรื่องแปลกในอิหร่าน แต่จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้ ไม่เฉียดใกล้การประท้วงครั้งใหญ่หนล่าสุดเมื่อปี 2022 ที่มีต้นตอจากการเสียชีวิตของนางสาว มาห์ซา อามินี หญิงสาววัยรุ่นชาวอิหร่าน
เธอเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวโดยตำรวจ หลังถูกจับกุมตมคำกล่าวหาละเมิดกฎระเบียบด้านการแต่งกายสำหรับผู้หญิงอันเข้มงวดของประเทศ โหมกระพือระลอกคลื่นความเดือดดาลทั่วประเทศ
มีผู้เสียนชีวิตหลายร้อยคนท่ามกลางการประท้วงในคราวนั้น ในนั้นหลายสิบคนเป็นสมาชิกกองกำลังด้านความมั่นคง
ก่อนหน้านี้เคยมีการประท้วงในวงกว้างในอิหร่านเช่นกันในปี 2019 อันมีชนวนเหตุจากความไม่พอใจต่อราคาน้ำมันเบนซินที่แพงขึ้นอย่างมาก
(ที่มา:เอเอฟพี)