เอาแล้ว! ยอดดับประท้วงพุ่งเกือบ 200 มัสยิดกลางเตหะรานโดนเผา “ทรัมป์” ประกาศพร้อมสั่งทหารโจมตีช่วยปลดปล่อย “อิหร่าน” เพื่อเสรีภาพ

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – กลุ่มสิทธิมนุษยชนอิหร่านแถลงวันอาทิตย์(11 ม.ค)มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 192 คนในการประท้วงอิหร่านต่อต้านผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอีครั้งใหญ่สุดในรอบ 3 ปี มัสยิด Al-Rasool กลางกรุงเตหะรานโดนเผาวันศุกร์(9 ม.ค) ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเตือนพร้อมเข้าแทรกหลังรับรายงานสรุปทางเลือกทางการทหาร
เอเอฟพีรายงานวันนี้(11 ม.ค)ว่า ประชาชนอิหร่านยังคงลงถนนอย่างล้นหลามในไม่กี่วันที่ผ่านมาระหว่างที่สัญญาณอินเตอร์เนตยังคงถูกตัดต่อไปนานกว่า 60 ชั่วโมงแล้วอ้างอิงจากกลุ่มเผ้าระวัง Netblocks ขณะที่นักเคลื่อนไหวเตือนว่า การตัดสัญญาณอินเตอร์เนตทำให้ชาวอิหร่านโดนตัดขาดจากโลกนอกจะทำให้โดนจำกกัดข้อมูลและตัวเลขเสียชีวิตที่แท้จริงที่สูงกว่าตัวเลขทางการมาก
“นับตั้งแต่เริ่มประท้วงมา กลุ่มสิทธิมนุษยชนอิหร่านน (Iran Human Rights) สามารถยืนยันได้ว่ามีการสังหารผู้ประท้วงไปแล้วไม่ต่ำกว่า 192 คน” กลุ่ม IHR ที่มีฐานอยู่ในนอร์เวย์กล่าวผ่านแถลงการณ์ พร้อมเตือนว่ายอดที่แท้จริงอาจสูงกว่าที่คาดไว้
ขณะที่ศูนย์เพื่อสิทธิมนุษยชนในอิหร่าน CHRI ( Center for Human Rights in Iran) ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯแถลงว่า ได้รับแจ้งจากพยานที่เห็นเหตุการณ์และรายงานที่น่าเชื่อถือระบุว่า มีผู้ประท้วงหลายร้อยคนเสียชีวิตทั่วประเทศระหว่างปัจจุบันสัญญาณอินเตอร์เนตโดนตัด
สถานการณ์ในอิหร่านที่กลายเป็นฝันร้ายของรัฐบาลเตหะรานหลังผู้ประท้วงต่อต้านผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอีครั้งใหญ่สุดในรอบ 3 ปี CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า สถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่าน Press TV รายงานวันศุกร์(9) ผลจากการก่อจลาจลที่ย่าน Saadat Abad ในกรุงเตหะรานเป็นภาพบรรดานักก่อจลาจลพากันจุดไฟเผามัสยิด Al-Rasool กลางกรุงพร้อมไปกับรถราของประชาชนอีกไม่กี่คันในระแวกนั้น
CNN รายงานว่า เจ้าหน้าที่อิหร่านสลายการประท้วงอย่างป่าเถื่อนโดยบรรดาผู้ประท้วงในกรุงเตหะรานต่างบรรยายถึงศพที่กองพะเนินทับกันในโรงพยาบาลให้เห็น
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(11)ว่า ทั้งนี้ในค่ำวันเสาร์(10)ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาเสนอการสนับสนุนผู้ประท้วงโดยกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่า
“อิหร่านต้องการเสรีภาพเหมือนราวกับว่าที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สหรัฐฯพร้อมเคียงข้างเพื่อช่วยเหลือ!!!”
และก่อนหน้าของวันเสาร์(10) รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ได้แถลงผ่านโซเชียลมีเดียว่า
“สหรัฐฯสนับสนุนประชาชนอิหร่านที่กล้าหาญ”
สื่ออังกฤษชี้ว่า นี่ถือเป็นการคุกคามครั้งที่ 2 จากทรัมป์ต่อเตหะราน เพราะก่อนหน้าในวันศุกร์(9)ผู้นำสหรัฐฯได้กล่าวว่าหากรัฐบาลอิหร่านสังหารผู้ประท้วงที่ทำการประท้วงโดยสันติอย่างป่าเถื่อน อเมริกาเข้ามาช่วยคนเหล่านั้น
และวอลสตรีทเจอร์นัลรายงานวันเสาร์(10)ว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์ได้หารือเบื้องต้นการโจมตีอิหร่าน
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานว่าอย่างไรก็ตาม ผู้นำอเมริกันได้รับคำเตือนจากกองทัพสหรัฐฯว่า จำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการเตรียมความพร้อมหากต้องโจมตีอิหร่าน โดยเขาได้รับรายงานสรุปในทางเลือกทางการทหารต่างๆรวมถึงการโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่เป็นสถานที่ของทหารในกรุงเตหะรานหรือที่ตั้งด้านความมั่นคงของรัฐบาลเตหะราน
ทั้งนี้เครื่องบินลำเลียงทหารสหรัฐฯ C-17 จำนวน 2 ลำบินออกมาจากค่ำเยอรมันในวันเสาร์(10)ที่ดูเหมือนมุ่งหน้ามาตะวันออกกลางที่มีการคาดหมายว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตี
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯที่กล่าวว่า ปฎิบัติการทหารใดๆของสหรัฐฯจำเป็นต้องมีความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นมวลชนไม่ให้ออกมาสนับสนุนรัฐบาลเตหะราน