มะกันมือเปื้อนเลือด!สื่อสหรัฐฯแฉเองปฏิบัติการจับกุม'มาดูโร' ตายอย่างต่ำ80รายมีทั้งทหารและพลเรือน

ยอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการจู่โจมของสหรัฐฯ ลักพาตัว นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เพิ่มเป็นอย่างน้อย 80 ราย ในนั้นมีทั้งทหารและพลเรือน ตามรายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์สเมื่อวันอาทิตย์(4ม.ค.) อ้างอิงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลา
ปาดริโน โลเปซ รัฐมนตรีกลาโหมของเวเนซุเอลา ยืนยันว่าบรรดาผู้คนที่ถูกกองกำลังสหรัฐฯสังหารในปฏิบัติการจู่โจมจับกุมนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นคณะทำงานด้านความปลอดภัยของมาดูโร แต่ไม่ได้ให้ตัวเลขใดๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลา ยังกล่าวหาอเมริกาโจมตีใส่พื้นที่พลเรือนเช่นกัน แต่ยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่คิวบาเผยว่าพลเรือนของพวกเขา 32 คน ในนั้นรวมถึงบุคลากรทางทหาร เสียชีวิตในปฏิบัติการจู่โจมดังกล่าวของสหรัฐฯ และทางประธานาธิบดี มิเกล ดิอาซ-คาเนล แห่งคิวบา ประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศเป็นเวลา 2 วัน ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม และวันอังคารที่ 6 มกราคม
"เพื่อนร่วมชาติของเราปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติและเยี่ยงวีรบุรุษ และเสียชีวิตตามหลังต้านทานอย่างดุเดือด ในการต่อสู้โดยตรงกับพวกมือโจมตี หรือไม่ก็เป็นผลจากการทิ้งระเบิด" เขากล่าว
อีวาน กิล ปินโต รัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลา กล่าวสรรเสริญชาวคิวบาที่ล่วงลับ ต่อการสละชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส่วนหนึ่งของภารกิจความร่วมมือและการป้องกันประเทศ พร้อมให้คำจำกัดความปฏิบัติการจู่โจมของสหรัฐฯ ว่าเป็น "การก่ออาชญากรรมและน่าอับอาย"
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คุยโวว่าไม่มีทหารอเมริการายใดเสียชีวิต แต่บ่งชี้ว่ามีกำลังพลบางส่วนได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 รายซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ให้ข้อมูลกับนิวยอร์กไทม์ส ว่ามีทหารราวๆ 6-7 นายได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติการจับกุมมาดูโรและภรรยา
รายงานของสื่อมวลชนบ่งชี้ว่าปฏิบัติการทิ้งบอมบ์ของสหรัฐฯเล็งเป้าโจมตีที่ตั้งทางทหารสำคัญๆ โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมและคลังต่างๆ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่อเมริกาอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ มีเจตนาอำพรางการเข้าจับกุมมาดูโร เพื่อพาตัวเขาไปดำเนินคดีในอเมริกา ตามข้อกล่าวหาค้ายาเสพตติดและอาวุธ
ผู้นำเวเนซุเอลารายนี้ปฏิเสธมาช้านาน เกี่ยวกับคำกล่าวหามีความเกี่ยวข้องกับการค้ายา เขากล่าวอ้างว่าคำกล่าวหาที่มาจากอเมริกา เป็นเพียงข้ออ้างสำหรับการหาทางเปลี่ยนการปกครองในเวเนซุเอลาเท่านั้น
