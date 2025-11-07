ส่อแววโดนแน่!สื่อแฉสหรัฐฯเล็ง3แนวทางจัดการ'มาดูโร' ทั้งส่งหน่วยซีลบุกเด็ดหัวถึงเวเนฯ-ยึดแหล่งพลังงาน

รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังพิจารณา 3 แนวทางสำหรับโค่น นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ลงจากอำนาจ ในนั้นรวมถึงผ่านปฏิบัติการหนึ่งของหน่วยซีลแห่งนาวิกโยธินอเมริกา ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์สในวันพุธ(5พ.ย.) อ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม
รายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์ส มีออกมาหลังจากกองทัพสหรัฐฯเสริมกำลังทหารในแคริบเบียน ตามหลัง ทรัมป์ กล่าวหา มาดูโร ว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายก่อการร้ายยาเสพติด ที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่อเมริกา
เมื่อเดือนที่แล้ว ทรัมป์ ให้อำนาจซีไอเอปฏิบัติการในเวเนซุเอลา จัดการกับการลักลอบขนยาเสพติดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และวอชิงตันส่งกองกำลังของกองทัพเรือเข้าประจำการทางตะวันตกของแคริบเบียน ภายใต้คำสั่งให้ใช้กำลังจัดการกับเรือต้องสงสัยว่าเป็นพวกลักลอบขนยาเสพติด มาดูโรปฏิเสธคำกล่าวหาต่างๆนานา และกล่าวหา ทรัมป์ กลับว่า พยายาม "จัดฉากสงครามใหม่"
ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์ส แผนต่างๆที่อยู่ภายใต้การพิจารณา รวมไปถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมเล่นงานที่ตั้งทางทหารที่สนับสนุนมาดูโร, ปฏิบัติการพิเศษที่มีภารกิจเล็งเป้าไปที่ตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลาโดยตรง และพยายามยึดการควบคุมบ่อน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆของเวเนซุเอลา
รายงานข่าวระบุว่ากรณีหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาเสนอ เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่ตั้งทางทหาร ซึ่งบางส่วนพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯอ้างว่าอาจเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกขนยาเสพติด ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์ส เป้าหมายของแนวทางนี้คือเป็นการจัดการกับแรงสนับสนุนของกองทัพเวเนซุเอลาที่มีต่อมาดูโร
ส่วนแผนที่ 2 จะเป็นการส่งกองกำลังปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯ ในนั้นรวมถึงหน่วยรบพิเศษเดลตาฟอร์ซและหน่วยซีล เข้าไปจับกัมตัวหรือสังหารมาดูโร ตามรายงานของนิวยอร์กไม์ส พร้อมระบุทำเนียบขาวหาทางก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆในปัจจุบัน ในการเล็งเป้าเล่นงานผู้นำต่างชาติ ด้วยการให้คำนิยาม มาดูโร ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งก่อการร้ายยาเสพติด เพื่อมอบความชอบธรรมแก่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอเมริกา เล่นงานเรือลักลอบขนยาเสพติด
สำหรับแผนที่ 3 มีรายงานจะเป็นการส่งกองกำลังต่อต้านก่อการร้ายเข้าไปยังเวเนซุเอลา เพื่อยึดการควบคุมสนามบิน บ่อน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ
ก่อนหน้านี้สหรัฐฯตั้งรางวัลไว้สูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ สำหรับการแจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การจับกุมมาดูโรหรือลงโทษประธานาธิบดีเวเนซุเอลารายนี้
สื่อมวลชนหลายสำนักรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าวอชิงตันกำลังวางแผนปฏิบัติการภายในเวเนซุเอลา และได้ระบุเป้าหมายต่างๆนานาที่กล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด รายงานข่าวนี้มีออกมาหลังจากอเมริกาส่งทหารกว่า 10,000 นาย และเรือรบของกองทัพเรือ 8 ลำ เข้าประจำการในภูมิภาค
เวเนซุเอลาประณามการเสริมกำลังทหารว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและเป็นความพยายามก่อรัฐประหาร พร้อมมีข่าวว่ารัฐบาลกำลังแสวงหาแรงสนับสนุนจากรัสเซีย จีนและอิหร่าน ขณะที่เมื่อเร็วๆนี้ มอสโก เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนกับเวเนซุเอลา และแสดงจุดยืนสนับสนุนบรรดาผู้นำของประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยของตนเอง
(ที่มา:นิวยอร์กไทม์ส/อาร์ทีนิวส์)