จัดการตัวพ่อสแกม!'สม รังสี'เรียกร้องสหรัฐฯจู่โจมพนมเปญ รวบตัว'ฮุนเซน'แบบเดียวกับ'มาดูโร'

สม รังสี ฝ่ายค้านกัมพูชา เรียกร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการจู่โจมกรุงพนมเปญ รวบตัว "ฮุนเซน" ผู้นำตัวจริงของกัมพูชา โทษฐานเป็นผู้ปกป้องและรับเงินจากเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ แบบเดียวกับ นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ที่โดนอเมริกาบุกเข้ารวบตัว ตามข้อกล่าวหาควบคุมเครือข่ายค้ายาเสพติด
ในข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันพฤหัสบดี(8ม.ค.) สม รังสี ซึ่งปัจจุบันลี้ภัยในต่างแดน เขียนว่า "ชาวเขมรทั้งปวงขอให้หน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ มายังพนมเปญ นำตัว ฮุนเซน ไปดำเนินคดีต่อหน้าศาลอเมริกาในนิวยอร์ก ซึ่งพิพากษา นายเฉิน จื้อ ว่ามีความผิดในเดือนตุลาคม 2025 และปัจจุบันกำลังดำเนินคดี มาดูโร ในเดือนมกราคม 2026 ฮุนเซน เป็นผู้ปกป้องและรับเงินจากเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ เฉิน จื้อ และเขาต้องเผชิญกับบทลงโทษที่หนักกว่า เฉิน จื้อ"
เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม เฉิน จื้อ ประธานปรินซ์กรุ๊ป เศรษฐีคนสนิทของฮุน เซน ถูกกล่าวหาโดยสหรัฐฯ ว่าควบคุม "อาณาจักรฉ้อโกงทางออนไลน์อันใหญ่โตมโหฬาร" ความเคลื่อนไหวอันนำมาซึ่งการอายัดทรัพย์ในรูปแบบของเหรียญบิตคอยน์มูลค่าราวๆ 15,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนในสหราชอาณาจักร รัฐบาลเผยว่าได้ทำการอายึดทรัพย์สิน 19 แห่งที่เกี่ยวข้องกับ เฉิน เช่นกัน ในนั้นรวมถึงอาคารชุดสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์(ราว 134 ล้านดอลลาร์) และแมนชั่นหรู 12 ล้านปอนด์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอน
สม รังสี ระบุในตอนนั้น ว่าองค์กรอาชญากรรมที่มีฐานในกัมพูชา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เคลื่อนไหวตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลพนมเปญ เนื่องจาก เฉิน จื้อ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของทั้ง ฮุนเซน และ ฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชา พร้อมชี้ว่าการปราบปรามเครือข่ายนี้และพวกผู้สมคบคิด ยังเป็นบ่อเกิดหลักในความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยอีกด้วย
ทั้งนี้ล่าสุดในวันพุธ(7ม.ค.) กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาแถลงว่าได้ส่งตัวบุคคล 3 คนไปยังจีนตามคำขอของปักกิ่ง หลังจากการสอบสวนร่วมกันเป็นเวลานานหลายเดือนในคดีอาชญากรรมข้ามชาติ โดยหนึ่งในนั้นคือ เฉินจื้อ ท่ามกลางข้อสงสัยจากสื่อมวลชนสหรัฐฯ ว่าอาจเป็นความพยายามสกัดไม่ให้เขาถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในอเมริกา
ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา สหรัฐฯภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้โจมตีเวเนซุเอลาและจู่โจมจับกุมโค่นอำนาจประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ที่ปกครองประเทศแห่งนี้มาอย่างยาวนาน พาตัวไปดำเนินคดีในนิวยอร์ก โดยกล่าวหาว่าเขาเป็นนำองค์กรก่อการร้ายยาเสพติดอย่างเปิดเผย ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุเข่นฆ่าพลเมืองอเมริกา
