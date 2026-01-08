กระหึ่ม! “สหรัฐฯ” ท้าทาย “ปูติน” ส่งรบพิเศษซีลทีม 6 – หน่วยเดลต้าเข้า “อังกฤษ” ก่อนเปิดฉากบุกยึด “เรือบรรทุกน้ำมันรัสเซีย” มีเรือดำน้ำมอสโกวิ่งตามประกบกลางแอตแลนติก

เอเจนซีส์ – สหรัฐฯเช้าวันพุธ(7 ม.ค)เปิดปฎิบัติการท้าทายใช้กำลังบุกยึดเรือบรรทุกน้ำมันเวเนซุเอลาติดธงชาติรัสเซีย Marinera ที่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือหลังส่ง P-8A Poseidon สกัดเรือดำน้ำรัสเซียที่วิ่งประกบอยู่ พบส่งหน่วยรบพิเศษชื่อดังทั้งหน่วยซีลทีม 6 สังหารบินลาเดนและหน่วยรบเดลต้าจับมาดูโรเข้าอังกฤษก่อนลงมือ
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(7 ม.ค)ว่า หน่วยงานยามฝั่งสหรัฐฯประสบความสำเร็จสามารถขึ้นเรือบรรทุกน้ำมันที่มีรายงานขนน้ำมันเวเนซุเอลาติดธงชาติรัสเซีย Marinera ได้ในเช้าวันพุธ(7)ที่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือใกล้อังกฤษ
ตามการรายงานระบุว่าไม่มีการขัดขืน และปฎิบัติการบุกยึดได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอังกฤษ
ปฎิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมัน Marinera มีความเสี่ยงสูงจากการที่เรือลำดังกล่าวมอสโกส่งเรือดำน้ำรัสเซียวิ่งตามประกบเพื่ออารักขา
บีบีซีรายงานว่า กระทรวงคมนาคมรัสเซียแถลงประณามการกระทำของสหรัฐฯว่า “ไม่มีประเทศใดมีสิทธิ์ใช้กำลังต่อเรือที่จดทะเบียนภายใต้ขอบเขตอำนาจตุลาการของประเทศอื่น”
และเสริมต่อว่า กองกำลังสหรัฐฯได้ใช้กำลังขึ้นเรือ Marinera เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงมอสโก หลังสูญเสียการสื่อสารกับเรือบรรทุกน้ำมัน
หนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษรายงานในรายละเอียดว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งนักล่าเรือดำน้ำรัสเซีย เครื่องบิน P-8A Poseidon เพื่อไปสกัดเรือดำน้ำปูตินที่คอยคุ้มกัน Marinera ไม่ห่าง
ข้อมูลติดตามเที่ยวบินเช้านี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินตรวจการ P-8A Poseidon ของสหรัฐฯกำลังบินมุ่งหน้าไปพิกัดสุดท้ายของเรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียที่นอกชายฝั่งอังกฤษ
สื่ออังกฤษชี้ว่า กองกำลังสหรัฐฯและกองกำลังอังกฤษเริ่มเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวของเรือลำนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากวิ่งหลบออกไปจากทะเลแคริบเบียนเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน
สถานการณ์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันหลังอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร โดนโค่นลงเมื่อสุดสัปดาห์และมีรายงานว่า เพนตากอนส่งเครื่องบินทหารอเมริกันเข้าอังกฤษผิดสังเกต
เดอะซันรายงานว่า หน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ หน่วยซีลทีม 6 ที่เคยสังหารบินลาเดนและหน่วยรบเดลต้าจับมาดูโรบินเข้าอังกฤษในวันอังคาร(6) โดยเชื่อว่าหน่วยรบพิเศษ 2 หน่วยนี้เข้าร่วมในปฎิบัติการ
ทั้งนี้เรือบรรทุกน้ำมัน Marinera นั้นเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของ กองเรือเงา (shadow fleet) ที่เป็นเรือที่รัสเซียใช้ลักลอบขนน้ำมันเถื่อน
บีบีซีรายงานว่า ในวันพุธ(7) สหรัฐฯยังประสบความสำเร็จสามารถยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำที่ 2 ชื่อ Sophiaได้ในทะเลแคริบเบียน