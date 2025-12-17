'ทรัมป์' สั่งปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมัน-ประกาศให้รบ.เวเนซุเอลาเป็น 'องค์กรก่อการร้าย'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สั่งใช้มาตรการปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดที่เข้าและออกจากเวเนซุเอลาในวันอังคาร (16 ธ.ค.) ในความเคลื่อนไหวที่น่าจะยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและการากัสเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลาโดยตรง
ยังไม่ชัดเจนว่า รัฐบาล ทรัมป์ จะดำเนินการปิดล้อมเรือที่ถูกคว่ำบาตรอย่างไร และจะใช้หน่วยยามฝั่งเข้าสกัดกั้นเรือเหมือนที่ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ส่งกำลังพลหลายพันนายและเรือรบเกือบสิบลำ รวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน เข้าไปยังภูมิภาคแถบนี้
“เนื่องจากการขโมยทรัพย์สินของเรา และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงการก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์ รัฐบาลเวเนซุเอลาจึงถูกกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ” ทรัมป์เขียนบน Truth Social
“ดังนั้น วันนี้ ผมจึงสั่งปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดที่เข้าและออกจากเวเนซุเอลาอย่างสิ้นเชิงและสมบูรณ์”
ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CLc1) ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 1% สู่ระดับ 55.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในการซื้อขายที่เอเชีย หลังจากที่ ทรัมป์ สั่งปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรที่ออกจากหรือเข้าสู่เวเนซุเอลา ราคาน้ำมันปิดที่ 55.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคาร (16) ซึ่งเป็นราคาปิดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. ปี 2021
ผู้เกี่ยวข้องในตลาดน้ำมันกล่าวว่า ราคาน้ำมันกำลังปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากคาดการณ์ว่าการส่งออกของเวเนซุเอลาอาจลดลง แม้ว่าพวกเขายังคงรอคอยดูว่ามาตรการปิดล้อมของ ทรัมป์ จะถูกบังคับใช้มากน้อยเพียงใด และจะขยายไปถึงเรือที่ไม่ถูกคว่ำบาตรหรือไม่
“เราไม่รู้ว่า ทรัมป์ จะใช้มาตรการนี้มากแค่ไหนหรือเร็วแค่ไหน” โรรี จอห์นสตัน ผู้ก่อตั้งวารสารข่าวที่เน้นตลาดน้ำมัน Commodity Context กล่าว
การคว่ำบาตรมีผลบังคับในทางปฏิบัติตั้งแต่สหรัฐฯ ยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรนอกชายฝั่งเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และมีเรือบรรทุกน้ำมันอีกหลายลำพร้อมกับน้ำมันหลายล้านบาร์เรลที่เลือกลอยลำอยู่ในน่านน้ำเวเนซุเอลาแทนที่จะเสี่ยงถูกยึด
นับตั้งแต่มีการยึดเรือ การส่งออกน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาลดลงอย่างมาก สถานการณ์เลวร้ายลงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำให้ระบบบริหารของ PDVSA ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐล่มในสัปดาห์นี้
ขณะที่เรือหลายลำที่ขนส่งน้ำมันในเวเนซุเอลาถูกคว่ำบาตร แต่เรือลำอื่นๆ ที่ขนส่งน้ำมันและน้ำมันดิบเวเนซุเอลาจากอิหร่านและรัสเซียกลับไม่ถูกคว่ำบาตร และบางบริษัท โดยเฉพาะบริษัทเชฟรอน (Chevron) ของสหรัฐฯ ยังคงขนส่งน้ำมันเวเนซุเอลาด้วยเรือที่ได้รับอนุญาตของตนเอง
ในขณะนี้ ตลาดน้ำมันมีปริมาณน้ำมันเพียงพอ และมีน้ำมันหลายล้านบาร์เรลอยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งจีนรอการขนถ่าย หากการคว่ำบาตรยังคงดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง การสูญเสียปริมาณน้ำมันดิบเกือบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันน่าจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
กระทรวงกลาโหมและหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ โบ้ยให้สื่อมวลชนไปสอบถามรายละเอียดจากทางทำเนียบขาว ขณะที่กระทรวงการสื่อสารของเวเนซุเอลายังไม่ออกมาตอบคำถามสื่อในทันที
ประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา กล่าวในการปราศรัยเมื่อเย็นวันอังคาร (16) ก่อนที่ ทรัมป์ จะโพสต์ข้อความว่า "ลัทธิจักรวรรดินิยมและฝ่ายขวาฟาสซิสต์ต้องการยึดครองเวเนซุเอลาเพื่อครอบครองความมั่งคั่งจากน้ำมัน ก๊าซ ทองคำ และแร่ธาตุอื่นๆ เราสาบานแล้วว่าจะปกป้องบ้านเกิดของเราอย่างเด็ดเดี่ยว และในเวเนซุเอลา สันติภาพจะได้รับชัยชนะ"
มาตรการกดดันของ ทรัมป์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มกำลังทหารในภูมิภาคและปฏิบัติการโจมตีทางทะเลมากกว่า 20 ครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียนใกล้กับเวเนซุเอลา ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 90 คน
ทรัมป์ ยังกล่าวอีกว่า การโจมตีทางบกของสหรัฐฯ ต่อเวเนซุเอลาจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า
ซูซี ไวล์ส หัวหน้าคณะทำงานของ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vanity Fair ว่า การโจมตีเรือมีเป้าหมายเพื่อกดดัน มาดูโร
"เขาต้องการระเบิดเรือต่อไปเรื่อยๆ จนกว่า มาดูโร จะยอมแพ้" ไวล์ส ระบุในบทความที่ถูกตีพิมพ์เมื่อวันอังคาร (16)
มาดูโร กล่าวหาว่าการเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐฯ มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มเขา และเข้าควบคุมทรัพยากรน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นรัฐสมาชิกโอเปก และเป็นแหล่งน้ำมันดิบสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่มา: รอยเตอร์