ลูบคมจีน ! มะกันคว่ำบาตรบริษัทและเรือบรรทุกน้ำมันเลือดมังกร สัญญาณเตือนปักกิ่งอย่ามายุ่งความขัดแย้งทรัมป์ - มาดูโร

จีนเริ่มได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาใกล้น่านน้ำเวเนซุเอลา เมื่อรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์เพิ่มแรงกดดัน ปิดล้อมไม่ให้เวเนซุเอลาสามารถส่งออกน้ำมันไปขายยังต่างประเทศ ด้วยการประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีน 4 แห่ง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลา
เมื่อวันพุธ ( 31 ธ.ค.) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรบริษัท Corniola Ltd. ในมณฑลเจ้อเจียง บริษัท Aries Global Investment Ltd. บริษัท Krape Myrtle Co และ Winky International Ltd. ในฮ่องกง นอกจากนั้น ยังคว่ำบาตรเรือบรรทุกน้ำมัน ที่มีความเกี่ยวข้องกับริษัทเหล่านี้ได้แก่เรือเดลลา นอร์ดสตาร์ โรซาลินด์ และแวเลียนต์
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า เรือที่ถูกคว่ำบาตรเหล่านี้ยังคงเป็นท่อน้ำเลี้ยงระบอบการปกครองของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและการก่อการร้าย โดยเรือเหล่านี้บางลำยังทำหน้าที่เป็นกองเรือลับคอยช่วยเหลือรัฐบาลมาดูโรอีกด้วย
มีการมองกันว่า สหรัฐฯ มีรายชื่อเรือและบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรโทษฐานเกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันของเวเนซุเอลาอยู่ก่อนแล้ว แต่การพุ่งเป้าไปที่บริษัทจีนซึ่งทำธุรกิจในเวเนซุเอลาเป็นเรื่องเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และอาจเป็นการส่งสัญญาณให้ปักกิ่งหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทรัมป์กับระบอบการปกครองของมาดูโร ก็เป็นได้ โดยจีนเป็นลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลา ซึ่งรายได้ประมาณ 95% มาจากการขายน้ำมันให้แก่จีน
รัฐบาลทรัมป์เริ่ปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 โดยระดมสรรพกำลังทางทหารได้แก่เรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส เจอราลด์ อาร์.ฟอร์ด เรือลาดตระเวน เครื่องบินขับไล่ เอฟ-35 และทหารหลายพันนายเข้ามาลาดตระเวน ใกล้น่านน้ำของเวเนซุเอลา มีการสกัดเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นออกจากท่าเวเนซุเอลา รวมถึงการโจมตีเรือต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติดหลายลำ ทำให้เรืออับปางและมีผู้เสียชีวิตหลายคน โดยเมื่อวันจันทร์ ( 29 ธ.ค.) สหรัฐฯได้ยกระดับปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ด้วยการโจมตีเป้าหมายภายในประเทศเวเนซุเอลา โดยมุ่งเป้าไปที่ท่าเทียบเรือของเรือต้องสงสัยขนส่งยาเสพติด
รัฐบาลจีนวิจารณ์การปิดล้อมท่าเรือของเวเนซุเอลาว่าเป็นการ “รังแกฝ่ายเดียว” และการที่สหรัฐฯยึดเรือบรรทุกน้ำมันถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
จีนเคยยุติการนำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาอย่างเป็นทางการในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากสหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรในปี 2562 และกลับมานำเข้าอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ ชาติผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีนไม่เคยหยุดการซื้อ โดยน้ำมันจากเวเนซุเอลามักถูกปลอมแปลงเป็นส่วนผสมของยางมะตอย ตามข้อมูลของเทรดเดอร์และแหล่งข้อมูลจากภายนอก
ที่มา : บลูมเบิร์ก