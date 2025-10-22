'สม รังสี'เปิดเกมขย่ม'ฮุนเซน'!ชิงแรงหนุนUSเอาใจทรัมป์เหมาะ'โนเบลสันติภาพ' ถ้าช่วยขุดรากถอนโคนเครือข่าย'เฉินจื้อ'

รัฐบาลเอกราชกัมพูชา ที่มีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 23 ตุลาคม จะสนับสนุนเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ชิงรางวัลโนเบลสันติภาพ ถ้าผู้นำสหรัฐฯช่วยขุดรากถอนโคนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่นำโดย เฉิน จื้อ เศรษฐีคนสนิทของฮุน เซน จากคำกล่าวของสม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา
ความเคลื่อนไหวของ สม รังสี มีขึ้นหลังจาก รัฐบาลสหรัฐฯ และอังกฤษเมื่อวันอังคารที่แล้ว (14ต.ค.) แถลงปราบปรามครั้งใหญ่เครือข่ายสแกมทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่อลวงคนหางานด้วยโฆษณาจ้างงานแบบหลอกๆ หรือหลอกให้รัก บีบบังคับให้คนเหล่านั้นหลอกล่อเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากทั่วโลก ผ่านการต้มตุ๋นต่างๆ นานา จากนั้นก็นำไปเข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานบุคคล 146 รายใน ปรินซ์ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และกำหนดให้บริษัทแห่งนี้เป็น "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" และได้ฟ้องร้องเอาผิดกับ เฉิน จื้อ ประธานและซีอีโอเชื้อสายจีน สัญชาติสหราชอาณาจักรและกัมพูชา ที่มีความใกล้ชิดกับ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชาในปัจจุบัน ในข้อหาฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์และฟอกเงิน
เฉิน จื้อ ประธานปรินซ์กรุ๊ป ถูกกล่าวหาโดยสหรัฐฯเมื่อวันอังคาร(14ต.ค.) ว่าควบคุม "อาณาจักรฉ้อโกงทางออนไลน์อันใหญ่โตมโหฬาร" ความเคลื่อนไหวอันนำมาซึ่งการอายัดทรัพย์ในรูปแบบของเหรียญบิตคอยน์มูลค่าราวๆ 15,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนในสหราชอาณาจักร รัฐบาลเผยว่าได้ทำการอายึดทรัพย์สิน 19 แห่งที่เกี่ยวข้องกับ เฉิน เช่นกัน ในนั้นรวมถึงอาคารชุดสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์(ราว 134 ล้านดอลลาร์) และแมนชั่นหรู 12 ล้านปอนด์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลอนดอน
เมื่อช่วงต้นเดือน สม รังสี แถลงผ่านเฟซบุ๊ก เตรียมเปิดตัวรัฐบาลอิสรภาพกัมพูชา ในวันที่ 23 ตุลาคม อ้างว่าเพือปกป้องแผ่นดินและฟื้นฟูประชาธิปไตยในกัมพูชา รวมถึงยุติระบอบฮุนเซน ท่ามกลางข่าวลือว่ารัฐบาลอิสรภาพกัมพูชา อาจได้รับหรือกำลังระดมเสียงสนับสนุนจากบรรดาชาติมหาอำนาจ
ล่าสุด สม รังสี เคลื่อนไหวอีกรอบ เขียนบนเฟซบุ๊ก ว่ารัฐบาลกอิสรภาพกัมพูชา ที่จะเปิดตัวในวันพฤหัสบดี(23ต.ค.) จะสนับสนุนเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถ้าผู้นำอเมริกาช่วยขุดรากถอนโคนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่นำโดยเฉิน จื้อ ผู้ซึ่งถูกออกหมายจับและทรัพย์สินโดยอายัดทั้งในอเมริกาและสหราชอาณาจักร
สม รังสี ระบุว่าองค์กรอาชญากรรมที่มีฐานในกัมพูชา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เคลื่อนไหวตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลพนมเปญ เนื่องจาก เฉิน จื้อ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของทั้ง ฮุนเซน และ ฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชา พร้อมชี้ว่าการปราบปรามเครือข่ายนี้และพวกผู้สมคบคิด ยังเป็นบ่อเกิดหลักในความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยในเวลานี้ด้วย
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ของสม รังสี ดูเหมือนเป็นการแย่งชิงแรงสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม ฮุน มาเน็ต ซึ่งเป็นลูกชายของฮุนเซน ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการโนเบล เสนอชื่อ “ทรัมป์” เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จากการมีส่วนช่วยให้กัมพูชาและไทยบรรลุข้อตกลงหยุดยิง อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้ว รางวัลในปีนี้ ที่ประกาศไปในช่วงกลางเดือน ตกเป็นของ มาเรีย โครินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา
(ที่มา:เฟซบุ๊ก สม รังสี/mgronline)