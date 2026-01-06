คึกคักแต่ต้นปี! “ปลาทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์” หนัก 243 กิโลทำสถิติประมูลขาย 3.2 ล้านดอลลาร์ที่ตลาดปลาโตเกียวรับปี 2026

เอพี/MGRออนไลน์ - ตลาดปลาโทโยสุ( Toyosu)ชื่อดังที่กรุงโตเกียวชื่อดังวันจันทร์(5 ม.ค) เปิดการประมูลครั้งแรกของปีใหม่ ปลาทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์หนัก 243 กิโลกรัมทำสถิติสูงลิ่ว 510 ล้านเยน (3.2 ล้านดอลลาร์)
เอพีรายงานวันนี้(5 ม.ค)ว่า ผู้ชนะการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์เช้ามืดวันจันทร์(5) บริษัท Kiyomura Corp เป็นเจ้าของภัตตาคาร Sushi Zanmai ที่มีหลายสาขา
Kiyomura เคยชนะการประมูลมาก่อนในอดีตหลายครั้งแต่ทว่าการประมูลวันจันทร์(5)พบว่าได้ทำลายสถิติที่ทำไว้เมื่อปี 2019 ประมูลซื้อไป 334 ล้านเยนหรือ 2.1 ล้านดอลลาร์
ปลาทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์หนัก 243 กิโลกรัมวันจันทร์(5)ทำสถิติถูกประมูลไปได้ 510 ล้านเยน (3.2 ล้านดอลลาร์)
ปลาตัวดังกล่าวถูกจับได้ที่นอกชายฝั่งโอมะ(Oma) ทางเหนือของญี่ปุ่น สนนราคาตก 2.1 ล้านเยน หรือ 13,360 ล้านดอลลาร์ ในภูมิภาคที่ถือว่าผลิตปลาทูน่าชั้นดีที่สุดของประเทศ
Kimura ให้สัมภาษณ์ถึงการชนะประมูลว่า “ส่วนหนึ่งเพื่อความโชคดี” และเสริมต่อว่า “แต่เมื่อผมเห็นว่าปลาทูน่านั้นสวย ผมไม่สามารถต้านทานได้..ผมยังไม่ได้ลองลิ้มมันเลยแต่มันคงต้องอร่อยแน่”
เอพีรายงานว่า ปลาทูน่าหลายร้อยตัวขายในแต่ละวันในตลาดการประมูลเช้ามืด แต่ทว่าสำหรับปลาทูน่าโอมะนั้นมีราคาที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะในการประมูลเฉลิมฉลองปีใหม่
อ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการองค์การท่องเที่ยวญี่ปุ่น JNTO ภาคภาษาไทยระบุว่า การประมูลปลาทูน่าที่ตลาดแห่งนี้จะเริ่มต้นเมื่อเวลาตอนตี 5 (05.00 น.) และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมบรรยากาศการประมูลได้ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าและจะมีการเลือกผู้โชคดีด้วยวิธีสุ่มก่อนจะแจ้งข่าวผ่านทางอีเมล
และเนื่องมาจากความนิยมในปลาทูน่าสำหรับซูชิและซาชิมิอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นส่งผลทำให้ปลาทูน่าครีบน้ำเงินแปซิฟิกก่อนหน้าเสี่ยงสูญพันธุ์เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและการจับปลามากเกิน แต่ทว่าผลจากความพยายามการอนุรักษ์ทำให้จำนวนปลาทูน่าครีบน้ำเงินกำลังฟื้นกลับมา