เดือน พ.ย. 68 คนจีนยังแห่เที่ยวญี่ปุ่นกว่า 5.6 แสน แม้สัมพันธ์จะลุ่มๆ ดอนๆ

MGR Online - คนจีนยังเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมามากกว่า 5.6 แสนคน แม้จะลดลงจากเดือนตุลาคมถึง 21.4% แต่ก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วราว 3% แม้ว่าทางการปักกิ่งจะแนะนำให้พลเมืองหลีกเลี่ยงเดินทางไปญี่ปุ่น และสายการบินจีนทยอยยกเลิกบางเที่ยวไปยังเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นจากกรณีการแถลงข่าวเรื่องไต้หวันของนายกฯ หญิงญี่ปุ่น
วันนี้ (17 ธ.ค.) เจแปนไทมส์รายงานว่า องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น โดยระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 562,600 คน โดยหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าเพิ่มขึ้น 3% แต่หากเทียบกับเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา กลับพบว่าจำนวนลดลงถึง 21.4% ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่นที่ยังคงหาข้อยุติไม่ได้
สถิติรายเดือนดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่บ่งชี้สถานการณ์การเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นของชาวจีน นับตั้งแต่ทางการปักกิ่งได้ออกคำเตือนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่น จากกรณีที่นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ระบุว่าญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงทางทหารหากจีนใช้กำลังต่อไต้หวัน ส่งผลให้สายการบินของจีนบางแห่งเริ่มปรับลดเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่น พร้อมเสนอการคืนเงินเต็มจำนวนหรือเปลี่ยนเที่ยวบินฟรี สำหรับตั๋วเครื่องบินที่ซื้อก่อนวันที่ 5 ธันวาคม และมีกำหนดเดินทางจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2569
อย่างไรก็ตาม องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุในรายงานว่า "จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงสูงกว่าระดับของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนที่นั่งบนสายการบินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นของตารางการบินฤดูหนาวปีที่แล้ว"
ในขณะเดียวกัน ผลสำรวจของเทโกกุ ดาตาแบงก์ (Teikoku Databank) ซึ่งสอบถามความคิดเห็นจากบริษัทญี่ปุ่น 1,197 แห่ง ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม พบว่าภาคธุรกิจมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง โดย
42.8% - ของบริษัทที่ทำแบบสำรวจมองว่าคำเตือนการเดินทางของจีนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น
40.8% - มองว่าไม่มีผลกระทบ
และอีก 5.6% - ระบุว่าส่งผลดี
เมื่อมองไปยังอนาคตข้างหน้าอีก 6 เดือน 36.4% ของบริษัทญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบเชิงลบ และ 35.8% คาดว่าไม่มีผลกระทบ ในขณะที่กลุ่มที่คาดว่าจะเป็นผลบวกขยับเพิ่มขึ้นเป็น 11.1% โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุดในปัจจุบัน ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบมากที่สุดในอนาคต
นอกจากนี้ รายงานจาก JNTO ยังระบุเสริมว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงในเดือนพฤศจิกายนก็ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับรายปี เนื่องจากรัฐบาลฮ่องกงได้ออกคำเตือนในลักษณะเดียวกันกับรัฐบาลปักกิ่งด้วยเช่นกัน