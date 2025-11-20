“บุ๋น นพณัฐ” ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นในงาน “เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง & ทัวร์ ครั้งที่ 17” 21-23 พ.ย.นี้ ที่พารากอนฮอลล์

สายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อม เพราะมหกรรมท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่เหล่าสาวกเจแปนเลิฟเวอร์ตั้งตารอมากที่สุดกลับมาแล้ว! กับงาน “เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง & ทัวร์ ครั้งที่ 17” (Visit Japan FIT Fair #17) โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สำนักงานกรุงเทพฯ ซึ่งครั้งนี้มาในธีม “ญี่ปุ่น ‘เมืองหลัก เมืองรอง’ ที่คุณจะหลงรัก" ที่คุณจะได้พบกับบูธกิจกรรมกว่า 160 บูธ รวมถึงโปรโมชันสุดพิเศษจากสายการบิน โรงแรม และทัวร์ญี่ปุ่นชั้นนำที่พาเหรดกันมาสานฝันคนอยากเที่ยวญี่ปุ่นให้เป็นจริง พร้อมกิจกรรมสุดคาวาอี้ ทั้งโชว์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ทอล์กโชว์สุดสนุก ของพรีเมียมสุดคิ้วท์จาก JNTO และมินิคอนเสิร์ตสุดเซอร์ไพรส์จากเหล่าดารา–อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่จะมามอบความสนุกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แล้วพบกันวันศุกร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5
ภายในงานจัดเต็มด้วยกองทัพศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีสัน และกิจกรรมไฮไลต์สุดฟินตลอด 3 วัน ที่รวบรวมมาไว้ครบทั้งช้อป–ชิม–แชร์ อาทิ
• วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 รับชมการแสดงเปิดงานแฟร์สุดอลังการ “ระบำซันสะ” ระบำพื้นบ้านชื่อดังจากเมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ, พิธีเปิดโดยผู้บริหาร JNTO และ ฯพณฯ โอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แล้วพบกับ นน ชิโนรส ChinoToShare และแอดอ้น แอดมินเพจ Go!Graph Japan ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์เที่ยวเมืองรองญี่ปุ่นในสไตล์อบอุ่น สนุก และเที่ยวตามได้ง่ายๆ
• วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เต็มอิ่มกับกิจกรรมสไตล์ญี่ปุ่นทั้งวัน เช่น พูดคุยกับ บุ๋น นพณัฐ, บีม กวี และออย อฏิพรณ์, แดน วรเวช, เรโกะซัง Reiko.ws, พิมขจร Pimkhajon, บีม Beam Sensei, แป้ง Kirarista และอีกมากมาย ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นในหลากหลายแง่มุมผ่านคอนเทนต์สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ
• วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 วันสุดท้ายของการจัดงาน พบกับเหล่า YouTuber และ Blogger สายเจแปนที่จะมาเล่าประสบการณ์เที่ยวญี่ปุ่นแบบ Unseen ที่จะทำให้คุณอยากแพ็กกระเป๋าทันที อาทิ แอดอ้น แอดมินเพจ Go!Graph Japan, นัท Eat Chill Wander, ฮารุปี้ Harupiii, เคนจิ หรือมะม่วง ญี่ปุ่นมั้ย? by Kenji และแขกรับเชิญพิเศษ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา พร้อมรับชมโชว์ “นินจา” สุดว้าวที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ผู้สนใจยังสามารถร่วมวัดระดับความรู้เรื่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ในกิจกรรม “กูรูเรื่องเที่ยวญี่ปุ่น ครั้งที่ 2” เพื่อชิงตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ญี่ปุ่นฟรี! พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษได้ภายในงาน ได้แก่ ร่วมตอบแบบสอบถาม รับ “ที่รองแก้วลายดารุเหมียว” จาก JNTO หรือซื้อสินค้าหรือบริการครบ 8,000 บาท สามารถนำใบเสร็จแลกรับฟรี “หมอนโมมิจิใบไม้เปลี่ยนสี” สุดน่ารัก และเมื่อซื้อสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นเมืองรองครบ 2,000 บาท รับ “กระเป๋าปลา” หรือ “Have Fun Pass” พาสท่องเที่ยวญี่ปุ่นสุดคุ้ม ฟรีทันที (เงื่อนไขตามที่ JNTO กำหนด)
ใครหลงรักญี่ปุ่นต้องห้ามพลาด! ร่วมสัมผัสกลิ่นอายสไตล์ต้นตำรับในใจกลางกรุงเทพฯ ได้อย่างใกล้ชิด เดินชิลเหมือนไปญี่ปุ่นจริง เจอครบทั้งเมืองหลัก–เมืองรอง พร้อมโปรฯ เที่ยวสุดคุ้มในงาน “เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง & ทัวร์ ครั้งที่ 17” (Visit Japan FIT Fair #17) ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2568 ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5