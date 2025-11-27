Update! ตัวเลขดับพุ่ง 36 สูญหาย 279 หลังไฟไหม้กลุ่มตึกสูงระฟ้าฮ่องกงครั้งมโหฬารกว่า 8 ช.ม มีคนติดอยู่ด้านใน "นั่งร้านไม้ไผ่" โดนเผาร่วงระนาว

เอเจนซีส์ – ไฟไหม้กลุ่มตึกสูงระฟ้าฮ่องกงสูงไม่ต่ำกว่า 31 ชั้นในย่านไท่โป มาตั้งแต่บ่ายวันพุธ(26 พ.ย) มาจนถึงกลางคืนยังคงดับไม่ได้ ระดมนักดับเพลิงเกือบ 800 คนเข้าฉีดน้ำ รถดับเพลิง 128 คัน วิตกยังมีคนติดอยู่ในด้านใน การดับไฟและความช่วยเหลือมีอุปสรรคขวางเศษชิ้นส่วนนั่งร้านไม้ไผ่ถูกไฟเผาล่วงตกด้านล่าง ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 36 คนรวมนักดับเพลิง และอีก 279 คนยังติดต่อไม่ได้ เป็นเหตุไฟไหม้ครั้งรุนแรงที่สุดของฮ่องกงในรอบ 30 ปี
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(26 พ.ย)ว่า ตำรวจฮ่องกงแถลงว่ายังคงอีกไม่มากนักติดอยู่ด้านในตึกสูงระฟ้าที่เกิดไฟไหม้ในคืนวันพุธ(26) หลังจากเพลิงไหม้ยังคงม่สามารถดับได้ในกลุ่มตึกสูงระฟ้าราวครึ่งโหลที่มีความสูง 31 ชั้น เจ้าหน้าที่ฮ่องกงประกาศเหตุเตือนไฟไหม้ระดับ 5 ที่เป็นขั้นสูงสุด และทางเมืองได้ส่งรถดับเพลิงออกไปไม่ต่ำกว่า 128 คันและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกเกือบ 800 คน ถนนสายต่างๆรวมถนนไฮเวย์ใกล้จุดเกิดเหตุโดนปิด
ดิเรค อาร์มสตรอง ชาน (Derek Armstrong Chan)ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฎิบัติการบริการดับเพลิงฮ่องกงแถลงว่า เขาไม่สามารถประเมินได้ว่าเมื่อใดที่ไฟไหม้จะสามารถดับลงได้สำเร็จจากการเศษชิ้นส่วนและนั่งร้านไม้ไผ่ของตึกที่โดนเผายังคงล่วงตกมาไม่ขาดสาย
“อุณหภูมิด้านในตึกอพาร์ทเมนท์เหล่านั้นสูงมาก มันเป็นการยากสำหรับพวกเราที่จะเข้าไปด้านในและขึ้นไปชั้นบนเพื่อดับไฟและออกปฎิบัติการกู้ภัย” เขากล่าว
สื่ออังกฤษรายงานว่า มีรายงานว่าชาวฮ่องกง 2 คนอยู่ในขั้นสาหัสด้วยอาการโดนไฟลวกขั้นร้ายแรง และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮ่องกง โฮ เว่ย-โฮ (Ho Wai-ho) วัย 37 ปีรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิต
CNN ของสหรัฐฯรายงานอัปเดตล่าสุดว่า ในเหตุการณ์ไฟไหม้นี้มีตัวเลขเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 36 คนเพิ่มจาก 13 คนก่อนหน้า สูญหายอีก 279 คน ระหว่างที่เพลิงไหม้ได้ขยายลุกลามไปทั่วที่พักการเคหะฮ่องกง หว่องฝุกคอร์ต (Wang Fuk complex) ในวันพุธ(26)
โดยก่อนหน้ามีรายงานตัวเลขบาดเจ็บอยู่ที่ 15 คน แต่ทว่าในเวลาต่อมาเพิ่มเป็น 30 คน อ้างอิงจากองค์การบริหารโรงพยาบาลฮ่องกง(Hospital Authority)ที่บริหารโรงพยาบาลรัฐทั่วเกาะ แต่ล่าสุดพบว่า มีผู้บาดเจ็บ 29 คนยังคงอยู่ในโรงพยาบาลโดยในจำนวนนี้มี 7 คนอยู่ในขั้นวิกฤต
ทั้งนี้กลุ่มตึกสูงฮ่องกงเกิดไฟไหม้นานไม่ต่ำกว่า 8 ช.มที่ยังคงดับไม่ได้ตั้งอยู่ในย่านไท่โป (Tai Po (ไฟได้เริ่มต้นไหม้ก่อนเวลา 15.00 น.
หว่องฝุกคอร์ต หรือบ้านพักการเคหะฮ่องกงนั้นเป็นกลุ่มตึกสูง 8 ตึกที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 31 ชั้นและมีห้องพักเกือบ 2,000 ห้องของผู้อาศัยไม่ต่ำกว่า 4,000 คนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเงินบำนาญที่คิดเป็น 36% ของประชากรฮ่องกงอายุ 65 ปีขึ้นไป อ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลฮ่องกง
เดอะการ์เดียนรายงานต่อว่า คลิปจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นถึงเปลวไฟได้ลามไปทั่วอาคารสูงและดูเหมือนจะมองเห็นเปลวไฟอย่างชัดเจนจากทุกชั้นและมีไฟลามออกมาด้านนอกหน้าต่างอย่างน่าตกใจ
รัฐบาลฮ่องกงกล่าวว่า ทุกแผนกนั้นกำลังประสานงานเพื่อให้การสนับสนุนต่อปฎิบัติการดับเพลิงและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ครั้งร้ายแรงที่ย่านไท่โป
ด้านประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหยื่อเพลิงไหม้ตึกสูงฮ่องกง อ้างอิงการเผยแพร่จากสถานีโทรทัศน์ทางการจีนที่รายงานออกมาในช่วงค่ำวันพุธ(26)
เจ้าหน้าที่มีรายงานกล่าวว่าไฟไหม้เริ่มมาจากนั่งร้านไม้ไผ่บางส่วนด้านนอกตึกก่อนที่จะลามเข้าไปด้านใน แต่ทว่าสาเหตุที่แท้จริงของไฟไหม้ครั้งร้ายแรงนี้ยังไม่เป็นที่ประจักษ์