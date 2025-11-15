สูงและเสียวกว่า “ตึกใบหยก” ก็ “เบียร์ ใบหยก” นี่แหล่ะ!!

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” พาไปเปิดอาณาจักร “ใบหยก” ตึกสูงระฟ้าที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ พร้อมเจาะลึกชีวิตของผู้บริหารเจเนอเรชันที่ 3 “เบียร์ – ใบหยก” ทายาทหนุ่มสุดคูลที่มาพร้อมคำนิยาม “แบดแบบไม่ทำร้ายใคร!”
จากชีวิตลูกชายตระกูลหมื่นล้าน สู่บทบาทยูทูบเบอร์ล้านวิว “เบียร์ ใบหยก” เปิดใจหมดเปลือก ทั้งเรื่อง “บัญชีลับ” และเรื่องในบ้านที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อน! โดยเฉพาะชีวิตรักสุดน่ารักกับคุณภรรยาที่อยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจุฬาฯ — ถึงขั้นคุณพ่อเคยส่ง “แฟนมาประกบ” ตลอดเวลาเรียน! จนกลายเป็นความรักยาวนานที่เจ้าตัวถึงกับยอมรับว่า “เกรงบารมีเมียล้านเปอร์เซ็นต์!”
แม้จะยืนอยู่บนตึกสูงระดับประเทศ แต่ “เบียร์ ใบหยก” กลับบอกว่า “ยิ่งสูง… ยิ่งหนาว” โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงลูกสาว และลูกชายฝาแฝดสุดที่รักที่ทั้งหวง ทั้งสปอย และกลัวที่สุดในชีวิต — กลัวแม้กระทั่ง “ลูกจะไม่รัก” จนถึงขั้นน้อยใจ! เสียน้ำตามาแล้ว…
และเซอร์ไพร์สสุดๆ กับสาวที่กุมความลับของผู้ชายคนนี้ เตรียมพบความสนุก เฮฮา และเรื่องราวอบอุ่นหัวใจของทายาท “ใบหยก” ที่จะทำให้คุณได้เห็นอีกมุมของคน “สูงกว่า เสียวกว่า” ไม่ใช่ตึก… แต่คือ “เบียร์ ใบหยก” คนนี้!
ติดตามทั้งหมดได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33