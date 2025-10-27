xs
ทั่วโลกจับตา “แร่แรร์เอิร์ธ” ขุนทรัพย์หายากในไทยจากเหนือจรดใต้ แหล่งแร่สำคัญ 19% ของประเทศ

27 ต.ค. 2568 09:00 น.



ทำความรู้จัก แร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth Elements) แร่หายากซึ่งป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในประเทศไทยพบตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ และมีทรัพยากรแร่มากกว่า 40 ชนิด

จากกรณี ที่สหรัฐฯ ลงนามข้อตกลงการค้าและแร่หายากกับ 4 ประเทศในอาเซียน ท่ามกลางการควบคุมการส่งออกจากจีน ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดสนใจในฐานะแหล่งผลิตแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth Elements) ที่มีศักยภาพ

สำหรับ แร่แรร์เอิร์ธ คือกลุ่มธาตุโลหะพิเศษรวม 17 ชนิด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน โดยเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ขาดไม่ได้ในโลกปัจจุบันและอนาคต

องค์ประกอบหลัก : กลุ่มธาตุแลนทาไนด์ 15 ชนิด และอีก 2 ชนิดคือ สแกนเดียม (Scandium) และ อิตเทรียม (Yttrium)

การนำไปใช้งานที่สำคัญ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ : จอโทรศัพท์, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์, และลำโพง
เทคโนโลยีพลังงานสูง : เครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้า, กังหันลม, แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง
การแพทย์ : เครื่องสแกน MRI และการผ่าตัดด้วยเลเซอร์
การป้องกันประเทศ : อาวุธยุทโธปกรณ์ และระบบนำทาง/เรดาร์

แม้ "แร่แรร์เอิร์ธ" จะเป็นธาตุหายาก แต่สามารถพบได้ในเนื้อหินเกือบทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลก แหล่งแร่ที่ให้ธาตุหายากพบกระจายตัวทางด้านตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ เช่น จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุทัยธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี

ในประเทศไทยยังมีทรัพยากรแร่ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ผสมอยู่ในยาสีฟัน โถสุขภัณฑ์ จานชามเซรามิค โทรศัพท์มือถือ ยานยนต์ จนถึงโครงสร้างถนนหนทางและตึกสูงระฟ้า จากข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่ของไทย ปี พ.ศ. 2566 ร้อยละ 19 ของพื้นที่ประเทศไทยมีทรัพยากรแร่มากกว่า 40 ชนิด

โดยชนิดทรัพยากรแร่ที่พบในปริมาณมากที่สุดเกือบร้อยละ 60 ของทั้งประเทศ คือ เกลือหิน ที่กระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย การสำรวจจุดค้นพบทรัพยากรแร่ที่สำคัญสามารถต่อยอดนำข้อมูลวิชาการเพื่อพัฒนาการสำรวจศึกษาทรัพยากรธรณีที่สำคัญอื่นๆ ในอนาคต



