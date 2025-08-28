(คลิป)ผงะ! พบเหมืองแรร์เอิร์ทโผล่ใกล้น้ำโขง 19 แห่ง เสี่ยงปล่อยน้ำปนเปื้อนลงเหนือสามเหลี่ยมทองคำซ้ำรอยน้ำกก

รัฐฉาน/สามเหลี่ยมทองคำ - น้ำโขงเสี่ยงปนเปื้อนสารพิษ-โลหะหนัก ซ้ำรอยน้ำกก..เครือข่ายสิทธิมนุษยชนไทใหญ่เปิดทั้งภาพถ่ายดาวเทียม/คลิป แฉพบเหมืองแรร์เอิร์ทโผล่ดอยสูงรัฐฉาน เมียนมา ติดพรมแดนจีน-ใกล้แม่น้ำโขง 19 แห่งรวด บางส่วนปล่อยน้ำลงน้ำโหลย-บางแห่งทิ้งลงน้ำโขงตรงข้ามหลวงน้ำทา สปป.ลาว แบบตรงๆ ไม่รวมเหมืองแมงกานีสอีกเป็นตับ
มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่เผยแพร่แถลงการณ์ว่าจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมและวิดีโอคลิปพบเหมืองแร่หายากหรือแรร์เอิร์ท มากถึงจำนวน 19 แห่ง ทั้งในเขตเมืองยองและภาคตะวันออกของรัฐฉาน เขตปกครองพิเศษที่ 4 เขตอิทธิพลของกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDAA) หรือกองทัพเมืองลา ห่างจากแม่น้ำโขงเพียงประมาณ 40 กิโลเมตรเท่านั้น
แถลงการณ์ระบุอีกว่าจากการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อต้นปี 2564 พบเหมืองแร่ในพื้นที่เพียง 3 แห่ง และแต่ละแห่งค่อยๆ ถูกทิ้งร้างไป กระทั่งรอบ 4 ปีมานี้ได้มีการก่อสร้างเหมืองแร่แรร์เอิร์ทมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็วจนมีเหมืองชนิดนี้ในรัฐฉานตะวันออกมากถึงจำนวน 19 แห่งดังกล่าว
ซึ่งทุกเหมืองมีลักษณะเดียวกับเหมืองแรร์เอิร์ทในรัฐคะฉิ่น ประเทศเมียนมา คือมีบ่อสกัดแร่รูปวงกลมเรียงรายกันหลายแถว เพื่อทำเหมืองแบบละลายแร่ ทั้งนี้จากภาพและคลิปยังพบมีการนำสารเคมีบรรจุกระสอบหลายพันใบเพื่อใช้ในการละลาย ส่วนบริเวณเชิงเขามีการวางท่อสำหรับฉีดสารเคมีเข้าไปด้วย
ณ ปัจจุบันเหมืองแรร์เอิร์ทเปิดดำเนินการแล้ว และเห็นได้อย่างชัดเจนจากการมีบ่อสกัดแร่ดังกล่าวจำนวน 16 แห่ง ส่วนอีก 3 แห่งยังอยู่ระหว่างเริ่มก่อสร้าง ซึ่งเมื่อเดือน พ.ค. 2568 พบมีการเริ่มสร้างบ่อสกัดรูปวงกลมแล้ว
ทั้งนี้ เหมืองแรร์เอิร์ทเขตปกครองพิเศษที่ 4 เขตอิทธิพลของกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDAA) หรือกองทัพเมืองลา ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 4,000-5,000 ฟุต ห่างจากพรมแดนเมียนมา-จีนประมาณ 4 กิโลเมตร มีการปล่อยน้ำจากเหมืองลงสู่ลำคลอง ซึ่งจะไหลต่อไปยังแม่น้ำโหลยหนึ่งในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง ก่อนไหลลงแม่น้ำโขงที่เมืองสบโหลย ซึ่งอยู่ตรงกับแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว และห่างจากสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประมาณ 125 กิโลเมตร แต่พบเหมืองแรร์เอิร์ทอีก 4 แห่ง ตั้งอยู่บนภูเขาใต้แม่น้ำโหลยลงไปและปล่อยน้ำจากเหมืองลงสู่แม่น้ำโขงโดยตรงอีกด้วย
นอกจากเหมืองแรร์เอิร์ทแล้วพบว่ายังมีเหมืองแร่ชนิดอื่นๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโหลย เช่น แมงกานีส ฯลฯ เรียงรายตามเทือกเขาพรมแดนระหว่างประเทศเมียนมากับจีน ยาวกว่า 8 กิโลเมตร และตั้งอยู่ใกล้กับเหมืองแรร์เอิร์ทดังกล่าวด้วย
ซึ่งเมื่อปี 2549 องค์กรเพื่อการพัฒนาแห่งชาติชาวลาหู่ (LNDO) ได้เปิดเผยถึงผลกระทบจากเหมืองแร่แมงกานีสดังกล่าวว่ามีชาวจีนเข้ามาทำงานในเหมืองกว่า 1,000 คน ส่งผลระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชาวเมืองแอ่น-เมืองหลอยหล้า อย่างน้อย 2 หมู่บ้าน บ่งชี้ว่าเฉพาะเหมืองแมงกานีสก็มีการขยายตัวและส่งผลกระทบอย่างมากแต่ปรากฏว่าก็มามีเหมืองแรร์เอิร์ทเพิ่มขึ้นตามมาดังกล่าว
แถลงการณ์ระบุด้วยว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2568 นายอ่อง อ่อง รมต.รัฐฉาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารเมียนมา และ พล.ต.โซหล่าย ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคสามเหลี่ยม พร้อมคณะได้เดินทางไปเยือนเมืองลาซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองพิเศษที่ 4 เพื่อพบปะกับผู้นำของ NDAA โดยไม่มีกาเปิดเผยถึงข้อหารือระหว่างกัน และเมื่อวันที่ 6 ส.ค.คณะเดียวกันได้เดินทางไปพบปะกับผู้นำกองทัพว้า (UWSA) ในเขตปกครองพิเศษที่ 2 ที่เมืองป๊อก และเมืองปางซางมาแล้ว
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาพถ่ายดาวเทียมก็พบว่า ตั้งแต่กลางปี 2567 เป็นต้นมา มีการทำเหมืองแรร์เอิร์ทในเขต จ.เมืองสาด ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำกกไปทางทิศตะวันออก 3.6 กิโลเมตร และทางทิศตะวันตก 2.6 กิโลเมตร