MINGYU และ VERNON แห่ง SEVENTEEN ปัก “แลนด์มาร์กวิวกลางคืนสุดปัง” ริมอ่าวฮ่องกง ปลดล็อกมนต์เสน่ห์สุดพิเศษของหลังพระอาทิตย์ตกดิน

MINGYU และ VERNON สองสมาชิกจากวง K-pop ระดับไอคอนอย่าง SEVENTEEN ได้เริ่มต้นการเดินทางยามค่ำคืนอันน่าหลงใหลในฮ่องกง ด้วยการล่องเรือสำเภาโบราณสุดไอคอนิก ชมทิวทัศน์ที่ส่องประกายระยิบระยับของอ่าววิคตอเรีย (Victoria Harbour) และวิวเส้นขอบฟ้า (Iconic Skyline) แบบพาโนรามา พร้อมปิดจบค่ำคืนอย่างสมบูรณ์แบบด้วยดินเนอร์แสนอร่อย และจิบค็อกเทลสูตรพิเศษ โดยมีฉากหลังเป็นแสงไฟระยิบระยับของอ่าววิคตอเรีย ณ รูฟท็อปบาร์ ในย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)
การเดินทางของสองหนุ่มเค-ป๊อป ตั้งแต่การชมวิวอ่าวชื่อดัง ไปจนถึงการลิ้มรสอาหารที่เข้มข้น และบรรยากาศที่คึกคัก ได้นำเสนอมุมมองชีวิตยามค่ำคืนอันน่าหลงใหลของเมืองแห่งนี้ พร้อมเชิญชวนแฟนๆ และนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้มาสัมผัสเสน่ห์อันน่าตื่นตาภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนของฮ่องกงด้วยตนเอง
ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดคึกคักริมอ่าวของฮ่องกง
MINGYU และ VERNON เปิดฉากค่ำคืนของพวกเขาด้วยการล่องเรือสำเภาโบราณสุดไอคอนิกของฮ่องกง เพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพยามค่ำคืนอันน่าทึ่งของอ่าววิคตอเรีย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกง แต่มนต์เสน่ห์แห่งค่ำคืนยังไม่จบเพียงแค่นั้น — ฮ่องกงยังนำเสนอวิธีการอีกนับไม่ถ้วน ให้คุณได้สัมผัสวิวเส้นขอบฟ้าสุดไอคอนิก และพลังงานที่ไม่เคยหยุดนิ่งของเมืองได้อย่างมีสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการโดยสารเรือ Star Ferry ที่เหนือกาลเวลา, การชมวิวสุดตระการตาจากยอด The Peak หรือบรรดาบาร์และร้านอาหาร และแหล่งรวมวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาตลอดแนวริมน้ำ
อิ่มเอมกับมื้ออาหารชั้นเลิศ พร้อมวิวทิวทัศน์ริมอ่าวสุดปัง
การล่องเรือพา MINGYU และ VERNON ไปสัมผัสประสบการณ์อาหารท้องถิ่น ทั้งคู่ได้ลิ้มลองอาหารจีนที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ท่ามกลางวิวอ่าววิคตอเรีย ไฮไลต์ของมื้อคือ เป็ดปักกิ่งหนังกรอบ และเมนูจานรวมติ่มซำแบบดั้งเดิม โดยทั้งสองได้เล่าถึงวิธีลิ้มรสอาหารจานโปรดอย่างมีสไตล์ว่า: “ติ่มซำคือเมนูที่กินกี่ครั้งก็อร่อยเสมอครับ” “ผมชอบเป็ดปักกิ่งมากครับ ชิ้นเดียวไม่เคยพอ ต้องกินทีเดียวสองชิ้นเลยครับ” เมื่อค่ำคืนมาเยือน สองหนุ่มได้มุ่งหน้าสู่รูฟท็อปบาร์ที่มองเห็นวิวเส้นขอบฟ้าของเมือง จิบค็อกเทลที่ปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถัน พร้อมดื่มด่ำกับวิวแบบพาโนรามาใจกลางฮ่องกง และสัมผัสพลังงานอันมีชีวิตชีวาที่ทำให้ฮ่องกงได้รับคำนิยามว่าเป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับใหล”
โลกแห่งอาหารในฮ่องกง ยังมีเมนูและรสชาติอันน่าตื่นเต้นให้ได้สัมผัสอีกมาก อ่าววิคตอเรียเปรียบเหมือนกลุ่มดาวที่ส่องประกายความเป็นเลิศด้านอาหาร เพราะเป็นแหล่งรวมดาวเด่นของวงการอาหารในเอเชียทั้งหมด ลองจินตนาการถึงการรับประทานอาหารระดับมิชลินสตาร์ และการจิบค็อกเทลบนตึกสูงระฟ้า ซึ่งทั้งหมดถูกจัดวางอยู่ภายในกรอบของทิวทัศน์อ่าวที่น่าทึ่ง เพราะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชื่อดังสุดคึกคักในย่านจิมซาจุ่ย ไปจนถึงวิวริมน้ำที่ทอดยาวทั่วเกาะฮ่องกง อ่าววิคตอเรียก็มีครบสรรพ พร้อมมอบวิวทิวทัศน์ที่น่าจดจำอยู่เสมอ
ตามรอย MINGYU และ VERNON แห่งวง SEVENTEEN ไปเที่ยวฮ่องกงได้ที่ https://www.instagram.com/p/DQ9DQrDkT_d/ รับชมประสบการณ์ไนท์ไลฟ์ของสองหนุ่ม ชมวิวอ่าวสุดไอคอนิก พร้อมมื้ออาหารแสนอร่อย แล้วเริ่มแพลนทริปของคุณเอง เพื่อไปสัมผัสฮ่องกงในมุมชีวิตยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาและน่าจดจำ
MINGYU และ VERNON ได้มาใช้เวลาชมวิวกลางคืนริมอ่าววิคตอเรีย ในโอกาสที่ทั้งสองเดินทางมาฮ่องกง เพื่อคอนเสิร์ต 'SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG' ณ Kai Tak Stadium ซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในเมือง โดยบัตรคอนเสิร์ตทั้งสองรอบจำหน่ายหมดทุกที่นั่ง ดึงดูดผู้ชม ได้ถึง 72,600 คน และงาน 'CARATIA' Fan Event ยังทำให้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง