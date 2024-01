SM และ JYP วิกฤติเพลงฮิต!? เผยสถิติ 4 ค่ายใหญ่เกาหลี ใครเพลงติด TOP100 มากที่สุด

HYBE ต้นสังกัดของ NewJeans, LE SSERAFIM และ BTS มีผลงานติด TOP100 ของชาร์ตเพลงฮิต Melon ในปี 2023 มากถึง 22 เพลงประกอบไปด้วยDitto (NewJeans), Hype Boy (NewJeans), OMG (NewJeans), Attention (NewJeans), ANTIFRAGILE (LE SSERAFIM), Super Shy (NewJeans), FIGHTING (SEVENTEEN BSS), UNFORGIVEN (LE SSERAFIM), Seven (Jungkook), Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife (LE SSERAFIM), ETA (NewJeans), Super (SEVENTEEN), Dynamite (BTS), New thing (ZICO), Spring Day (BTS), Butter (BTS), FEARLESS (LE SSERAFIM), Cookie (NewJeans), Permission to Dance (BTS), People Pt.2 (Agust D), New Jeans (NewJeans), Like Crazy (Jimin)ตามมาด้วย YG ที่มีเพลงติด TOP10 ทั้งหมด 7 เพลง คือLove Lee (AKMU), Shut Down (BLACKPINK), Fry’s Dream (AKMU), Pink Venom (BLACKPINK), How can I love the heartbreak, you’re the one I love (AKMU), Still Life (BIGBANG), Flower (Jisoo)ที่น่าตกใจก็คือค่ายยักษ์ใหญ่ อย่าง SM ที่ตลอดปี 2023 มีเพลงติด TOP100 เพียง 2 เพลงเท่านั้นคือ “Spicy” ของ aespa และ Candy ของ NCT DREAM ส่วน JYP ยิ่งแย่กว่าเพราะตลอดปีมีเพลงระดับ TOP100 เพลงเดียวคือ Love Me Like This ของ NMIXX’s ที่ติดอยู่ในอันดับที่ 84