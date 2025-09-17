อุทาหรณ์พลุคอนเสิร์ต “Seventeen” ทำแฟนคลับแขนไหม้

ทำเอาตกใจกันเลยทีเดียวเมื่อคอนเสิร์ตของบอยแบนด์ “Seventeen” ทำเอาแฟนคลับที่ไปชมถึงกับแขนไหม้ เพราะพลุร่วงหล่นใส่สแตนด์คนดู
คอนเสิร์ตของหนุ่มๆ Seventeen ที่จัดขึ้นที่เมืองอินชอน เกาหลีใต้ ทำเอาแฟนคลับผวาไปตามๆกัน โดยมีการโพสต์โซเชียลมีเดียถึงเหตุการณ์ทีาเกิดขึ้น
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้โพสต์ข้อความลงใน X ระบุว่า
“ตั้งใจจะโพสต์รูปหลังคอนเสิร์ต แต่คิดว่าคงมีการโพสต์อย่างเป็นทางการไปแล้ว มันอันตรายมากจริงๆ... พลุไฟพุ่งขึ้นฟ้า แต่แขนขวาฉันไหม้ไปหมดเลย ขอบคุณทุกคนในโซน N5 ที่มาช่วยกันดับไฟที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าฉันด้วยมือเปล่านะคะ ถ้าฉันอยู่คนเดียวแล้วตื่นตระหนก ฉันคงไม่ได้รับการรักษาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยแน่ๆ
ขอบคุณสำหรับความห่วงใยค่ะ เมื่อวานฉันไปยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่รักษาแผลไฟไหม้ อย่างน้อยก็เป็นแผลไฟไหม้ระดับสอง! หมอบอกว่าต้องสังเกตอาการ อาจจะเป็นแผลไฟไหม้ระดับสามหรือแผลไฟไหม้ลึกที่อยู่ในระดับสองก็ได้“
ชาวเน็ตหลายคนได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงแลักังวลต่อคนที่ไปชมคอนเสิร์ตและเรียกร้องให้ทางผู้จัดงานรับผิดชอ
“ฉันหวังว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องจุดพลุจะรับผิดชอบนะ เรื่องนี้มันอันตรายจริงๆ ถ้ามันไปโดนตาหรือผมใครไหม้ขึ้นมาล่ะ?“
”คอนเสิร์ต Seventeen ที่อินชอนเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน แต่มีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นเมื่อแฟนเพลงคนหนึ่งถูกประกายไฟหล่นใส่ระหว่างการจุดพลุ โชคดีที่พวกเขาได้รับการปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วและตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ขออวยพรให้พวกเขาหายเป็นปกติเร็วๆ“
ส่วนทาง Pledis Entertainment ต้นสังกัดของ Seventeen ได้ออกมาขอโทษกับสิ่งทึ่เกิดขึ้น
“พลุบางส่วนได้ตกลงมาใส่ผู้ชมอย่างไม่คาดคิด แม้ว่าบริษัทมืออาชีพจะกำหนดระยะห่างและทิศทางที่ปลอดภัย (สำหรับดอกไม้ไฟ) และตรวจสอบซ้ำหลายครั้งก่อนการแสดงคอนเสิร์ต แต่เราได้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากวัสดุบางชิ้นมีข้อบกพร่อง เราขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อผู้ชมทุกท่านที่ตกใจหรือได้รับความไม่สะดวกจากเหตุการณ์นี้“
ทาง Pledis ยังกล่าวอีกว่า ผู้เข้าร่วมงานที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายได้รับการรักษาพยาบาลทันที ณ สถานที่จัดงานก่อนเดินทางกลับบ้าน พร้อมให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทางเอเจนซี่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า พวกเขาจะแยกผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาดังกล่าวออกในการแสดงรอบต่อไปและจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นก่อนใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
ทัวร์นี้ต่อเนื่องมาจากอัลบั้มเต็มชุดที่ 5 ของวง Seventeen ที่มีชื่อว่า Happy Burstday ซึ่งออกจำหน่ายเมื่อเดือน พ.ค. เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของวง