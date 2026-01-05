อย่าริขวางสูบน้ำมัน!ทรัมป์ขู่ผู้นำใหม่เวเนฯ'ชดใช้ราคาแพง' ถ้าไม่ยอมศิโรราบสหรัฐฯ หลังบุกจับ'มาดูโร'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอาทิตย์(4ม.ค.) ขู่ผู้นำใหม่เวเนซุเอลา "จะต้องชดใช้ราคาแพง" ถ้าเธอไม่ยอมร่วมมือกับอเมริกา หลังจากวอชิงตันบุกจู่โจมจับกุุมและคุมขังอดีตประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร บอสเก่าของเธอ
"ถ้าเดลซี โรดริเกซ ไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เธอจะต้องชดใช้ราคาแพงมากๆ บางทีอาจใหญ่หลวงกว่ามาดูโร" ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเว็บไซต์ข่าวแอตแลนติก
กองกำลังสหรัฐฯโจมตีเวเนซุเอลาในช่วงเช้ามืดวันเสาร์(3 ม.ค.) ทิ้งบอมบ์ถล่มเป้าหมายทางทหาร เข้ารวบมาดูโรและภรรยาของเขา พาตัวไปเผชิญข้อกล่าวหาค้ายาเสพติดในศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์ก โดยผู้นำที่ถูกโค่นล้มรายนี้มีกำหนดถูกนำตัวขึ้นศาลแมนฮัตตันนัดแรกในวันจันทร์(5ม.ค.)
รัฐบาลทรัมป์บอกว่าพวกเขามีความตั้งใจทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่เหลือของรัฐบาลมาดูโร ตราบใดที่ตอบสนองต่อเป้าหมายต่างๆของวอชิงตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดทางให้สหรัฐฯเข้าลงทุนในทรัพยากรน้ำมันดิบอันมหาศาลของเวเนซุเอลา
ท้องถนนในกรุงการากัสยังคงอยู่ในความสงบ ตามหลังปฏิบัติการอันน่าตื่นตะลึง ซึ่งหน่วยคอมมานโดสหรัฐฯจู่โจมเข้าสู่เมืองหลวงของเวเนซุเอลา ภายใต้การสนับสนุนจากการโจมตีของเครื่องบินขับไล่และกองกำลังทางเรือ เพื่อจับกุมมาดูโร
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานว่าพวกชาวบ้านต่อแถวซื้ออาหารในร้านขายของชำ ส่วนตำรวจติดอาวุธหนักและสวมหน้ากากที่พบเห็นหนึ่งวันก่อนหน้านี้ หายไปจากท้องถนนแล้ว
กองทัพเวเนซุเอลาบอกว่าพวกเขาให้การรับรอง โรดริเกซ ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของมาดูโร ในฐานะรักษาการประธานาธิบดี และเรียกร้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
แม้ปฏิบัติการในเบื้องต้นของสหรัฐฯประสบความสำเร็จ แต่มีคำถามมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของทรัมป์ ในนั้นรวมถึงจาก ชัค ชูเมอร์ สมาชิกวุฒิสภาระดับอาวุโสจากพรรคเดโมแครต ที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอบีซีนิวส์ ว่าชาวอเมริกาถึงกับต้องเกาศีรษะด้วยความมึนงงสับสนและในความหวาดกลัว
ทรัมป์ บอกในวันเสาร์(3ม.ค.) ว่าสหรัฐฯจะบริหารเวเนซุเอลชา และให้สัมภาษณ์กับแอตแลนติก ระบุว่า "การฟื้นฟูที่นั่นและการเปลี่ยนการปกครอง อะไรก็ตามที่คุณเรียกมัน จะดีกว่าในสิ่งที่คุณคิดไว้ในตอนนี้"
อย่างไรก็ตาม มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เน้นย้ำในวันอาทิตย์(4ม.ค.) ว่าวอชิงตันไม่ได้กำลังหาทางเปลี่ยนการปกครองโดยสิ้นเชิงในประเทศอเมริกาใต้แห่งนี้ที่มีประชากรราวๆ 30 ล้านคน หรือจัดการเลือกตั้ง เพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตย
"แทนที่จะหาทางโค่นรัฐบาลมาดูโรทั้งคณะ เรากำลังทำการประเมินบนพื้นฐานในสิ่งที่พวกเขาทำ" รูบิโอกล่าวกับซีบีเอส "สหรัฐฯกำลังต่อสู้กับพวกค้ายาเสพติด ไม่ได้ทำสงครามกับเวเนซุเอลา"
กระนั้นเขาเน้นย้ำว่ากองเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐฯจะยังคงประจำการอยู่ในแคริบเบียนต่อไป สำหรับดำเนินการปิดกั้นการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา เพื่อใช้เป็นตัวออกแรงงัดข้อต่อไป
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า วอชิงตัน มีเจตนาเข้าควบคุมเวเนซุเอลา โดยมุ่งเน้นไปที่การรับประกันเข้าถึงแหล่งทรัพยากรน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศแห่งนี้ "เราจะบริหารประเทศจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่าน" เขาบอกในวันเสาร์(3ม.ค.) พร้อมยืนยันว่าการประจำการทหารทางภาคพื้นยังคงมีความเป็นไปได้
ในถ้อยแถลงแรกนับตั้งแต่ถูกสหรัฐฯโจมตี ทาง โรดริเกซ ใช้น้ำเสียงแข็งกร้าวขัดขืน บอกว่า มาดูโร เป็นผู้นำที่ชอบธรรมตามกฎหมายหนึ่งเดียวของประเทศ และ "เราพร้อมปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของเรา"
(ที่มา:เอเอฟพี)