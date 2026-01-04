แพร่คลิปยัน!มาดูโรถูกพาตัวถึงนิวยอร์กหลังโดนUSบุกจับ ซับซ้อนซ่อนเงื่อนทรัมป์เมินดันฝ่ายค้านเวเนฯเข้าสู่อำนาจ

นิโคลัส มาดูโร ถูกประกบพาตัวลงจากเครื่องบินลำหนึ่ง ณ ฐานทัพอากาศสจ๊วตในรัฐนิวยอร์ก เมืองที่ทางรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่าประธานาธิบดีเวเนซุเอลารายนี้จะถูกดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาค้ายาเสพติด อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันผู้นำอเมริกากับแสดงท่าทีไม่ผลักดันฝ่านค้านเวเนซุเอลาก้าวสู่อำนาจ แต่อยากร่วมมือกับรองประธานาธิบดีของมาดูโรแทน
รายงานข่าวรอยเตอร์คาดหมายว่า มาดูโร จะถูกนำตัวขึ้นศาลในแมนฮัตตัน นัดแรกในวันจันทร์(5ม.ค.) เพื่อเผชิญคำกล่าวหาสมคบคิดค้ายาเสพติด
รัฐบาลทรัมป์กล่าวหาบ่อยครั้งว่า มาดูโร กำกับดูแลเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ในเวเนซุเอลา ที่เกี่ยวข้องกับค้ายาเสพติด แม้จากการประเมินภายในของหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ คลางแคลงใจต่อคำกล่าวอ้างดังกล่าว
ประธานาธิบดีทรัมป์บอกในวันเสาร์(3ม.ค.) ว่าสหรัฐฯ "จะบริหารเวเนซุเอลาและขุดเจาะทรัพยากรน้ำมันอันมหาศาลของประทศแห่งนี้ หลังตะครุบตัวนิโคลัส มาดูโร ผู้นำฝ่ายซ้าย พาออกนอกประเทศ ระหว่างปฏิบัติการทิ้งบอมบ์ถล่มกรุงการากัส"
คำแถลงของทรัมป์มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมง ตามหลังการโจมตีสายฟ้าแลบ ซึ่งระหว่างนั้นกองกำลังพิเศษของอเมริกาได้เข้าจับกุมตัวมาดูโรและภรรยา พร้อมกับปฏิบัติการถล่มทางอากาศเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งต่างๆทั้งในและรอบๆเมืองหลวง
ล่าสุดมีรายงานว่า หลังจากเข้าสู่ช่วงค่ำไม่นานหนัก(ตามเวลาท้องถิ่น) มาดูโร ถูกอารักขาลงจากเครื่องบินลำหนึ่งที่จอดอยู่ ณ ฐานทัพทหารในนิวยอร์ก และถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ลำเลียงต่อไปยังนิวยอร์ก ซิตี สำหรับเผชิญการพิจารณาคดีตามข้อกล่าวหาค้ายาเสพติดและอาวุธ
แม้ปฏิบัติที่มีความเสี่ยงสูงครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีความไม่แน่นอนเป็นอย่างสูง ทรัมป์บอกว่าเขากำลังกำหนดมอบหมายบุคคลจากคณะรัฐมนตรี สำหรับรับผิดชอบในเวเนซุเอลา แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นงานด้านใด นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังสร้างความประหลาดใจ ด้วยการบ่งชี้ว่าทหารสหรัฐฯอาจประจำการในเวเนซุเอลาในอนาคต "วอชิงตันไม่กลัวที่จะมีกองกำลังทางภาคพื้น"
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ฝ่ายค้านของประเทศจะก้าวเข้ามารับอำนาจ และบอกว่าเขาจะทำงานร่วมกับ เดลซีย์ โรดริเกซ รองประธานาธิบดีของมาดูโรแทน
แต่มีแง่มุมหนึ่งที่ชัดเจนแล้ว นั่นคือแรงจูงใจของวอชิงตัน หลังทรัมป์บ่งว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองและความมั่งคั่งทางน้ำมันของเวเนซุเอลาคือเป้าหมายหลัก "เรากำลังมีบรรดาบริษัทน้ำมันสหรัฐฯใหญ่มากๆของเรา ทุ่มงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ ซ่อมโครงสร้างพื้นฐานที่แย่ๆและพังเสียหาย" เขากล่าว "เราจะขายน้ำมันในปริมาณมหาศาล"
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะประชุมกันในวันจันทร์(5ธ.ค.) ตามคำร้องขอของเวเนซุเอลา เพื่อหารือเกี่ยวกับปฏิบัติการจับกุมมาดูโรของสหรัฐฯ จากการเปิดเผยของโซมาเลีย ประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงยูเอ็น
มาเรีย คอรินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ซึ่งคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปหมาดๆ โพสต์ข้อความบนเฟซบุกระบุว่า "ชั่วโมงแห่งสันติภาพมาถึงแล้ว" เธอเรียกร้องให้ผลักดัน เอ็ดมุนโด กอนซาเลซ ออร์รูเทีย ผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี 2024 ของฝ่ายค้าน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในทันที
แต่ ทรัมป์ สร้างความประหลาดใจด้วยการแสดงท่าทีเมินเฉยต่อเสียงคาดหมายว่า มาชาโด อาจก้าวมาเป็นผู้นำคนใหม่ของเวเนซุเอลา โดยอ้างว่าเธอไม่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับความเคารพในแผ่นดินเกิด
ยิ่งไปกว่านั้น ทรัมป์ ยังดูเหมือนหันไปสนับสนุน โรดริเกซ โดยบอกว่า "เธอมีความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันจำเป็นสำหรับทำให้เวเนซุเอลายิ่งใหญ่อีกครั้ง" อย่างไรก็ตาม โรดริเกซ ดับกระแสดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัว มาดูโร และประกาศกร้าวต่อการปกป้องประเทศ
จีน ผู้นสนับสนุนรัฐบาลซ้ายจัดของมาดูโร ประณามอย่างหนักหน่วงต่อปฏิบัติการของสหรัฐฯ ส่วนฝรั่งเศสเตือนว่าทางออกหนึ่งใดไม่ควรถูกกำหนดจากภายนอก ขณะที่ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ แสดงความกังวลใหญ่หลวงที่กฎระเบียบของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้รับความเคารพ
สมาชิกสภาคองเกรสหลายคนรุดออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมของปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฏรจากรีพับลิกัน พันธมิตรของทรัมป์ อ้างว่ามันมีความชอบธรรม
(ที่มา:เอเอฟพี/รอยเตอร์)