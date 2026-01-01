CIA ชี้ 'ยูเครน' ไม่ได้ส่งโดรนโจมตี 'บ้านพักปูติน' ตามที่รัสเซียอ้าง ส่วน 'ทรัมป์' เองก็เริ่มไม่เชื่อ

สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (ซีไอเอ) ประเมินว่า ยูเครนไม่ได้กำหนดเป้าหมายที่พักของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ในการโจมตีด้วยโดรนครั้งล่าสุดทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นการหักล้างคำกล่าวอ้างที่ผู้นำรัสเซียบอกกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ (29 ธ.ค.)
เจ้าหน้าที่ยูเครนและยุโรปปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของมอสโกที่ว่ายูเครนส่งโดรนไปโจมตีบ้านพักส่วนตัวของ ปูติน ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐฯ ที่จะเริ่มต้นในปีใหม่
เมื่อวันจันทร์ (29 ธ.ค.) เซียร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กล่าวหาว่ายูเครนพยายามโจมตีบ้านพักของ ปูติน ในภูมิภาคโนฟโกรอดทางตอนเหนือด้วยโดรนหลายสิบลำ และเสริมว่ามอสโกจะทบทวนท่าทีการเจรจาของตนหลังจากเหตุการณ์นี้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ พบว่า ยูเครนไม่ได้โจมตี ปูติน หรือบ้านพักของเขาด้วยโดรน ตามรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) เมื่อวันพุธ (31) รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายงานดังกล่าวได้ในทันที
WSJ รายงานว่า ข้อสรุปดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการประเมินของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (ซีไอเอ) ที่พบว่า ไม่มีความพยายามที่จะโจมตี ปูติน หรือบ้านพักของเขา ขณะที่โฆษกของซีไอเอยังไม่ออกมาให้ความคิดเห็นในทันที
ในตอนแรก ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นใจต่อข้อกล่าวหาของรัสเซีย โดยบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ (29) ว่า ปูติน ได้แจ้งให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหา และเขารู้สึก "โกรธมาก" เกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่ในวันพุธ (31) เขากลับแสดงท่าทีไม่เชื่อมากขึ้น โดยแชร์บทความจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งกล่าวหาว่ารัสเซียขัดขวางสันติภาพในยูเครน
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวโดยไม่ประสงค์ออกนามว่า ทรัมป์ แชร์บทความดังกล่าวหลังจากที่เขาได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของ ปูติน จาก จอห์น แรตคลิฟฟ์ ผู้อำนวยการซีไอเอ แต่แหล่งข่าวปฏิเสธที่จะเผยรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการบรรยายสรุปของแรตคลิฟฟ์
ยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุโจมตีดังกล่าว โดยระบุว่า ข้อกล่าวหานี้เป็นการจงใจบิดเบือนข้อมูลของรัสเซียเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างเคียฟและวอชิงตันภายหลังการประชุมระหว่าง ทรัมป์ และประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างระบุว่าเป็นการประชุมที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพ
ในเอกสารสรุปรายละเอียดที่ยูเครนแจกจ่ายให้กับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปเมื่อวันอังคาร (30) เคียฟชี้ว่า ข้อกล่าวหาของรัสเซียมีจุดประสงค์เพื่อ "ทำลาย" ข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างการประชุมที่รัฐฟลอริดาระหว่าง ทรัมป์ และ เซเลนสกี
เมื่อวันพุธ (31) คายา คัลลาส นักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรป เรียกข้อกล่าวอ้างของรัสเซียว่า "เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจโดยเจตนา"
"ไม่มีใครควรยอมรับข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลความจริงจากผู้รุกรานที่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพลเรือนของยูเครนอย่างไม่เลือกหน้าตั้งแต่เริ่มสงคราม" เธอเขียนไว้ใน X
ที่มา: CNN, รอยเตอร์