เห็นแววผู้ชนะ!ปูตินเผยตั้งแต่ต้นปี รัสเซียยึดดินแดนยูเครนได้เกือบ5พันตร.กม.

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ในวันอังคาร(7ต.ค.) เปิดเผยว่ากองกำลังรัสเซียสามารถยึดดินแดนของยูเครนได้เกือบ 5,000 ตารางกิโลเมตร ในปี 2025 และประกาศกร้าวว่ามอสโกยังคงไว้ซึ่งแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ในสมรภูมิรบโดยสมบูรณ์
การรุกคืบของรัสเซียในปี 2025 เทียบเท่ากับพื้นที่เกือบ 1% ของดินแดนยูเครน ทำให้รวมแล้วมอสโกควบคุมดินแดนของยูเครน คิดเป็นสัดส่วนเกือบๆ 20%
ระหว่างกล่าวกับที่ประชุมบรรดาผู้บัญชาการทหารระดับสูงของรัสเซีย ในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ 73 ปีของเขาเอง ปูติน กล่าวว่ากองกำลังยูเครนล่าถอยในทุกส่วนของแนวหน้า และแม้เคียฟกำลังพยายามโจมตีลึกเข้ามาในดินแดนรัสเซีย แต่มันจะไม่ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ในสงครามที่ลากยาวมานานกว่า 3 ปีครึ่ง
"ณ เวลานี้ กองกำลังรัสเซียยังคงไว้ซึ่งแผนปฏิบัติการหลายขั้นตอนอย่างสมบูรณ์" ปูตินกล่าวกับที่ประชุม ซึ่งจัดขึ้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ใกล้กับเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เมืองหลวงที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ "ในปีนี้ เราปลดปล่อยดินแดนได้เกือบ 5,000 ตารางกิโลเมตร ราวๆ 4,900 ตารางกิโลเมตร และชุมชนต่างๆ 212 แห่ง"
เขากล่าวต่อว่า "กองกำลังยุเครนล่าถอยออกไปตลอดทั้งแนวสู้รบ แม้มีความพยายามต้านทานอย่างดุเดือดก็ตาม"
กระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันอังคาร(7ต.ค.) รายงานว่าสามารถยึดหมู่บ้านได้เพิ่มเติมอีก 2 แห่งตามแนวหน้า ซึ่งพวกผู้บัญชาการทหารระดับสูงของยูเครน บอกว่าเวลานี้แนวหน้าการสู้รบได้ขยายวงครอบคลุมระยะทางกว่า 1,250 กิโลเมตรแล้ว
เมื่อเดือนสิงหาคม กองทัพยูเครนอ้างว่าปฏิบัติการจู่โจมไม่นานก่อนหน้านั้นของรัสเซีย ประสบความล้มเหลว โดยที่กองกำลังมอสโกไม่สามารถยึดเมืองสำคัญๆใดๆของยูเครนได้เลยในปีนี้
ขณะเดียวกัน ยูเครนอ้างว่าทหารของพวกเขารุกคืบในแคว้นโดเนตส์ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโดโบรฟิลเลีย เมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองโปครอฟส์ก ที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สำคัญ นอกจากนี้ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี อ้างว่ากองกำลังยูเครนยังรุกคืบในแคว้นซูมี ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน บริเวณที่รัสเซียจัดตั้งฐานที่มั่น
อย่างไรก็ตาม พลเอกวาเลรี การาซิมอฟ หัวหน้าคณะเสนาธิการทหารรัสเซีย บอกกับที่ประชุมของเหล่าผู้บัญชาการทหารว่า กองกำลังรัสเซีย "กำลังรุกคืบในทางปฏิบัติในทุกทิศทุกทาง" ในขณะที่กองทัพยูเครนทำได้แค่มุ่งเน้นชะลอการรุกคืบของรัสเซียเท่านั้น
ในความเห็นที่มีต่อที่ประชุม ปูตินเน้นย้ำว่าจุดประสงค์ของรัสเซียยังคงเหมือนเดิม กับเมื่อครั้งที่เขาสั่งเปิดปฏิบัติการพิเศษในเดือนกัมภาพันธ์ 2022 โดยบอกว่าเป้าหมายคือปลดอาวุธยูเครนและทำให้ประเทศเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าแห่งนี้เป็นดินแดนปลอดนาซี
(ที่มา:รอยเตอร์)